Meilleure réponse: Si vous souhaitez profiter de la fonction de score Fitbit Daily Readiness, vous serez heureux de savoir qu’elle peut être trouvée sur plusieurs des meilleurs appareils de l’entreprise. Cette fonctionnalité est disponible sur les modèles Sense, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Inspire 2 et Luxe.

Quels appareils Fitbit proposent l’expérience de préparation quotidienne ?

Si vous vous demandez si vous devez ou non investir dans un abonnement Fitbit Premium, le score de préparation quotidienne Fitbit peut vous influencer. Cette expérience est conçue pour améliorer votre routine d’exercice et de récupération. Avec l’expérience de préparation quotidienne, les utilisateurs peuvent baser leurs entraînements et leur récupération sur les besoins de leur corps plutôt que de respecter un horaire particulier.

Tout d’abord, vous voudrez apprendre à utiliser le score de préparation Fitbit Daily. Commençons donc par les bases. Cette fonctionnalité utilise un algorithme avancé basé sur une science physiologique bien documentée qui est très populaire au sein de la communauté sportive. Cette science est connue sous le nom de « Fitness-Fatigue ».

Pour faire simple, le principe Fitness-Fatigue repose sur le fait que l’exercice aide le corps humain à acquérir une forme physique à long terme, mais il génère également une fatigue à court terme. Ces deux facteurs combinés déterminent la préparation de votre corps à l’exercice.

Étant donné que toutes les parties de votre santé et de votre bien-être sont liées à l’activité, au stress et au sommeil, l’algorithme de préparation quotidienne comprend d’autres biomarqueurs. Cela permet de s’assurer que d’autres fatigues dans le corps sont également mesurées.

Une fois que l’algorithme a passé quatre jours à apprendre vos habitudes, vous recevrez un score de préparation quotidienne chaque matin. Les trois catégories comprennent Excellent, Bon et Faible. Il y aura une période d’ajustement au cours du premier mois lorsque vous commencerez à utiliser cette fonctionnalité, mais vous pouvez vous attendre à une amélioration de la précision de votre score par la suite.

Une excellente préparation indique que votre corps est prêt à entreprendre un entraînement difficile. C’est une excellente occasion d’augmenter votre fréquence cardiaque et d’augmenter l’intensité de votre exercice. Une bonne préparation indique que votre corps est prêt pour un exercice modéré ou votre routine d’entraînement typique.

Si vous obtenez un score de préparation faible, vous devez vous concentrer sur la récupération. Votre corps se sent fatigué, ce qui peut avoir diverses causes. Certains exemples incluent un manque de sommeil ou un surmenage. Que vous ayez fait un entraînement extrêmement difficile la veille ou que vous vous sentiez stressé, votre corps a besoin de repos.

L’expérience de préparation quotidienne fournit également un aperçu du composant qui réduit votre score de préparation quotidienne. Vous pourrez également revoir vos tendances personnelles de la semaine précédente. Enfin, les utilisations recevront une action de récupération recommandée basée sur la raison de leur faible score.

Heureusement, toutes les meilleures montres connectées et trackers Fitbit sont livrés avec cette nouvelle fonctionnalité. N’oubliez pas que vous aurez besoin d’un abonnement Fitbit Premium actif pour profiter du score de préparation quotidien. La bonne nouvelle est que vous recevrez un essai gratuit de Fitbit Premium lorsque vous achetez votre appareil. Fitbit propose également un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux utilisateurs.

