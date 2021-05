Quels appareils les lecteurs d’Android Authority utilisent-ils? (Édition 2021)

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblaient vos merveilleux lecteurs Android Authority et quelle technologie ils aiment utiliser? Je sais que j’ai certainement! Eh bien, aujourd’hui, vous pouvez en apprendre un peu plus les uns sur les autres. Nous avons fouillé des statistiques d’utilisation anonymes pour brosser un tableau général de votre origine et des appareils que vous utilisez le plus.

C’est la troisième fois que nous examinons ces données. Nous avons partagé un regard similaire en 2019 et 2017, alors félicitez-vous si vous êtes là depuis assez longtemps pour contribuer aux trois articles (j’espère vous voir en 2023!). Toutes les données anonymes de cet article sont basées sur nos statistiques de visiteurs de mars à avril 2021.

Lisez aussi: Quels téléphones l’équipe Android Authority utilise-t-elle comme pilotes quotidiens? (Édition 2021)

Avant de passer aux choses amusantes, commençons par d’où vous venez. Vous lisez probablement ceci des États-Unis ou de l’Inde, qui représentent respectivement 35% et 15% de notre lectorat. Près de 8% d’entre vous viennent du Royaume-Uni, 4% du Canada et 3% des Philippines pour compléter nos cinq premiers pays. Vous, des gens formidables d’Australie, de Malaisie, d’Allemagne, du Pakistan et de Singapour, faites partie de notre top 10.

Mais quels téléphones utilisez-vous? Quels navigateurs? Quelles versions d’Android? Découvrons-le!

Votre marque préférée est…

En ce qui concerne les grandes tendances des marques, les deux grandes technologies – Apple et Samsung – sont les lecteurs les plus populaires d’Android Authority, Samsung étant le leader global avec une part énorme de 33,6% du gâteau. Les deux ont en fait gagné en popularité au cours des dernières années, en particulier les appareils Apple qui représentent désormais 20% de notre audience, contre 9,8% en 2017.

Xiaomi a fait de gros gains dans sa part de marché mondiale cette année et cela se reflète également dans le lectorat d’Android Authority. Xiaomi est désormais votre troisième marque la plus populaire. Malheureusement pour Google, ancien chouchou de notre lectorat, sa part est en baisse – passant de 8,7% en 2017 à seulement 4,8% en 2021. Bien sûr, cela pourrait simplement être dû au fait que notre lectorat a augmenté sur des marchés où les téléphones de Google sont moins nombreux. populaire plutôt que Google devenant impopulaire.

En ce qui concerne les modèles de téléphones réels, nos résultats sont beaucoup trop variés pour être présentés dans un graphique. Les appareils individuels grattent à peine 1% chacun de nos jours. Cependant, il y a quelques appareils notables qui apparaissent dans le top 25.

Les produits Apple iPhone et iPad occupent les deux premières places, représentant respectivement 18,6% et 1,55% de tous vos appareils. Cependant, Apple ne nous donne pas suffisamment de données pour les décomposer en modèles spécifiques. Nous ne savons donc pas si vous êtes ici pour vous réjouir de votre élégant iPhone 12 ou si vous recherchez une nouvelle alternative Android brillante à votre iPhone 6 vieillissant.

Les produits Samsung Galaxy S, Google Pixel et Apple sont les plus populaires auprès des lecteurs Android Authority.

Le Google Pixel 5 se trouve derrière eux en tant que combiné individuel le plus populaire. Le Google Pixel 4a n’est pas trop loin derrière non plus, et les Pixel 4 XL et 3 XL font également partie du top 25. Il y a clairement pas mal d’amoureux de Google parmi vous. La série Galaxy S de Samsung est également populaire, comme vous vous en doutez. Les Galaxy S10, S10 Plus, S9 et même le S8 se rapprochent du sommet du classement. Fait intéressant, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro affiche une part de 0,56% à lui seul, ce qui en fait le seul smartphone chinois dans le top 25 de l’Autorité Android.

Vous utilisez probablement le dernier système d’exploitation Android

Chaque fois que nous avons examiné les statistiques de nos lecteurs, vous avez été en avance sur la courbe de mise à jour Android typique et l’édition de cette année ne fait pas exception. Je ne devrais pas être surpris. Vous êtes tous des aficionados de la technologie, après tout, et vous aimez clairement avoir les derniers et meilleurs correctifs de sécurité installés. Félicitations, cher lecteur.

Près de 30% d’entre vous utilisent Android 11, ce qui est une excellente nouvelle du point de vue de la sécurité. Un autre 37,8% sont sur l’Android 10 légèrement plus ancien. Ce n’est pas aussi idéal, mais à peu près normal pour le cours, étant donné que certains OEM sont assez lents pour mettre à jour leurs téléphones et finalement abandonner le support.

Les 13,9% encore sur Android 9 Pie pourraient commencer à se sentir plutôt obsolètes au moment où Android 12 sera lancé plus tard en 2021. Tout le monde réfléchit (espérons-le) à une mise à niveau dans un avenir pas trop lointain, si ce n’est pour une autre raison que de faire assurez-vous que votre appareil reste sécurisé.

Besoin de suggestions: Les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter

Malheureusement, Google ne met plus à jour ses numéros de distribution Android, même via Android Studio. Cependant, un rapide retour sur nos chiffres suggère que la situation des mises à jour s’améliore d’année en année, même parmi notre lectorat averti en technologie.

Nos chiffres suggèrent que la situation des mises à jour Android s’améliore d’année en année.

En 2017, seuls 13,5% d’entre vous utilisaient la dernière version d’Android à l’époque (Nougat). Nos données de 2019 ont montré une amélioration notable, avec 18,6% sous Android 9.0 Pie, et maintenant nous sommes à 29,8% sur Android 11. Les différentes initiatives de Google pour accélérer les mises à jour d’Android semblent fonctionner, du moins pour vous les gars et les filles.

Autres statistiques amusantes

Voulez-vous toujours en savoir plus sur les merveilleux visiteurs de votre site? OK, voici quelques autres points de données intéressants que nous avons retirés.

Google Chrome est de loin votre navigateur Web préféré, et il n’est même pas proche. Représentant 70% de tous les lecteurs, il éclipse les goûts de Firefox et Microsoft’s Edge. Même Safari compte une part relativement minime de 14,5% de notre lectorat.

Il existe une tendance tout aussi forte en ce qui concerne les systèmes d’exploitation de votre choix. 58,7% d’entre vous visitent le site sur votre appareil Android et 14,6% supplémentaires sur iOS. Le mobile est de loin votre moyen préféré de naviguer sur Android Authority, même si bon nombre d’entre vous continuent de pointer depuis votre PC. Il y a une petite préférence pour Windows parmi la foule des PC, ce qui dépasse considérablement les utilisateurs de Mac, Chromebook et autres utilisateurs de Linux.

Curieusement, 0,2% d’entre vous ont visité Android Authority à partir d’un appareil alimenté par Tizen. J’espère vraiment qu’il provenait de votre réfrigérateur intelligent Samsung. Encore plus étrange, une personne assez impressionnante sur 5 000 d’entre vous est toujours en train de balancer un BlackBerry. Ils ne les font pas comme avant, hein?

Maintenant que vous en savez un peu plus sur vos merveilleux collègues lecteurs d’Android Authority, êtes-vous dans le moule ou êtes-vous une anomalie statistique? Faites-nous savoir d’où vous venez et quel appareil vous bascule dans les commentaires ci-dessous.