Quels appareils pour la peau fonctionnent le mieux et le plus rapidement

Avouons-le : beaucoup de produits qui prétendent se débarrasser de l’acné et des rides sont carrément inefficaces. Et d’après mon expérience, plus quelque chose a l’air cool, moins cela fonctionne réellement. Donc, si vous êtes récemment tombé sur la thérapie par la lumière rouge et que vous êtes intrigué mais sceptique, je comprends tout à fait pourquoi vous voudriez Google avant de l’essayer vous-même, surtout lorsque la plupart des masques à LED et des appareils d’éclairage portables à la maison sont chers – comme , doucement-le-reculer-et-s’éloigner cher. Si vous allez dépenser de l’argent, ça vaut mieux le coup, non ?

Donc, pour découvrir les faits, j’ai discuté avec des dermatologues certifiés Rosemarie Ingleton, MD, fondatrice de Rose Ingleton MD, et Jared Jagdeo, MD, médecin-chef chez Ever / Body et directeur du Center for Photomedicine au SUNY Downstate Medical Center , pour découvrir exactement comment fonctionne la thérapie par la lumière rouge (si c’est le cas) et les avantages des traitements en cabinet et des appareils de beauté à domicile.

Qu’est-ce que la thérapie par la lumière rouge ?

La lumière rouge est exactement ce à quoi elle ressemble : la lumière rouge visible, qui est censée affecter votre peau lorsqu’elle est calibrée à la bonne longueur d’onde. “La thérapie par la lumière rouge, RLT, utilise une lumière rouge à faible longueur d’onde pour aider à stimuler les cellules de la peau afin qu’elles réagissent mieux aux dommages et aussi pour se rajeunir », explique le Dr Ingleton. Remarque : Ce n’est pas le même type de lumière que les rayons UV du soleil, il n’y a donc aucun risque de cancer de la peau ici. La thérapie par la lumière rouge utilise simplement une longueur d’onde spécifique et faible pour pénétrer votre peau et, théoriquement, stimuler certains changements.

La lumière LED rouge fonctionne-t-elle vraiment ?

Faire briller la lumière rouge sur votre visage pour des bienfaits pour la peau ressemble à un gadget qui ne pourrait pas fonctionner, n’est-ce pas ? En fait, le Dr Jagdeo dit la thérapie par la lumière rouge a plusieurs avantages prouvés, et il est le plus souvent utilisé pour traiter les signes du vieillissement cutané, comme les rides, la repousse des cheveux et l’acné – et cette liste pourrait encore s’allonger. “Il existe de nombreuses autres utilisations de la lumière rouge pour la peau qui sont actuellement à l’étude, y compris l’utilisation de la lumière rouge pour les cicatrices et les maladies de la peau”, ajoute le Dr Jagdeo.

Comment la thérapie par la lumière rouge à la maison se compare-t-elle au bureau ?

En bref, les appareils au bureau sont généralement plus puissants que ceux à domicile. Mais! Le Dr Jagdeo soutient qu’un appareil de luminothérapie à domicile est une excellente option pour maintenir les résultats que vous obtenez des traitements en cabinet. Non seulement cela, mais le Dr Jagdeo dit il est possible d’obtenir des résultats similaires avec des appareils à usage domestique simplement parce que vous pouvez les utiliser plus souvent que ceux du bureau.

Je dois mentionner que le Dr Ingleton dit que la thérapie par la lumière rouge n’est généralement pas proposée en tant que procédure autonome, mais plutôt en tant que complément. Les deux dermatologues l’utilisent en complément d’autres traitements avancés, tels que les soins du visage médicaux, le microneedling et la microdermabrasion, pour accélérer le processus de guérison après la procédure. Considérez-le comme un joli petit bonus à votre soin de beauté.

Quels sont les meilleurs appareils de luminothérapie rouge ?

Écoutez, si vous allez faire votre thérapie par la lumière rouge à la maison, lisez les critiques et soyez très, très minutieux. « Les consommateurs doivent être informés que ntous les dispositifs de feux rouges à usage domestique ne sont pas construits selon la même norme, « dit le Dr Jagdeo. La plupart de ces appareils ne disposent pas des tests d’essais cliniques rigoureux, à grande échelle et en double aveugle dont vous auriez besoin pour démontrer la sécurité et l’efficacité. là.

Combien de temps faut-il pour que la thérapie par la lumière rouge fonctionne ?

Allez-vous voir des résultats incroyables en une seule utilisation ? Je souhaite, mais non – et cela inclut les traitements professionnels en cabinet. Le Dr Jagdeo dit les effets de la lumière rouge sur la peau peuvent être temporaires et nécessiter plusieurs traitements professionnels pour tout type de différence notable. Parce que la cohérence est la clé ici, le Dr Jagdeo recommande aux patients de compléter leurs traitements en cabinet avec une thérapie à la lumière rouge à domicile pour le meilleur résultat.

Quels sont les dangers de la thérapie par la lumière rouge ?

“Nos essais cliniques portant sur l’innocuité de la thérapie par la lumière rouge ont démontré que la peau des patients de couleur est plus sensible à la lumière rouge, et une exposition prolongée de la peau de n’importe quelle couleur à la lumière rouge peut entraîner une rougeur de la peau, un bronzage ou des cloques”, a déclaré le Dr Jagdeo. prévient. Cela dit, la plupart de le potentiel les effets secondaires sont rares, légers, temporaires, et résoudre sans aucun effet à long terme.

Si vous utilisez un appareil domestique, suivez les instructions du fabricant et tout devrait bien se passer. Le Dr Ingleton explique que la thérapie par la lumière rouge utilise de faibles niveaux de chaleur et, en général, ne brûle pas, elle est donc considérée comme sûre si elle est effectuée correctement. Et la dernière chose : n’oubliez pas de protéger vos yeux, les gens — ne faites pas briller la lumière directement dans vos yeux, n’est-ce pas ?

La vente à emporter

Si vous recevez un traitement en cabinet et que vous souhaitez lancer une petite thérapie par la lumière rouge pour accélérer la guérison, pourquoi pas ! Si vous souhaitez le compléter avec un appareil domestique, assurez-vous simplement que celui que vous achetez a la preuve pour le sauvegarder. Et promets de lire les instructions avant de l’utiliser sur tout le visage, cool ? Frais. Vous avez maintenant le feu vert pour essayer la thérapie par la lumière rouge.

