Quels artistes se produiront à Times Square ?

La ville de New York et son secteur touristique de Times Square procèdent aux derniers ajustements pour organiser la traditionnelle célébration d’adieu du Nouvel An 2021 et bienvenue au Nouvel An 2022.

Cependant, les grandes célébrations qui étaient prévues pour célébrer une nouvelle renaissance après le contrôle du virus COVID-19 avec la vaccination, celles-ci sont à nouveau assombries par l’émergence et la circulation indiscriminée de la variante omicron, une souche assez contagieuse qui a la santé mondiale en échec.

Face à cette situation, le 23 décembre, le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé que la célébration du Nouvel An à Times Square ne serait pas annulée, mais qu’elle nécessitait quelques changements dans ses activités logistiques et horaires. .

« La célèbre célébration du Nouvel An à Times Square, New York, sera considérablement réduite par la pandémie », a annoncé le maire Bill de Blasio, qui a également ajouté qu’il avait travaillé avec le New York City Department of Health, NYPD et d’autres partenaires dans préparation des festivités du Nouvel An à Times Square.

Et, il est de coutume que des milliers de personnes, dont des touristes et des citadins, soit environ 58 000 personnes, se rassemblent à Times Square pour attendre que le gigantesque bal qui annonce l’arrivée de la nouvelle année tombe à minuit, mais ce vendredi 31 décembre, Malheureusement à partir de 15h, seuls 15 000 participants pourront entrer dans l’espace événementiel, qui devront être vaccinés, et respecter le port du masque tout en profitant du spectacle.

« Nous voulons accueillir ces centaines de milliers de personnes, mais tout le monde doit être vacciné », a prévenu le maire, comme le rapporte CNN. « Tout ce qu’ils ont à faire est d’avoir une preuve de vaccination et une pièce d’identité valide avec photo et ils sont à l’intérieur. Il y a beaucoup à célébrer et ces mesures de sécurité supplémentaires garderont la foule entièrement vaccinée en sécurité et en bonne santé alors que nous accueillons la nouvelle année », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Quels artistes se produiront à Times Square ?

Parmi les célébrités qui complètent la liste de l’événement d’adieu traditionnel de l’année figurent Karol G, KT Tunstall, l’auteur-compositeur-interprète écossais LL Cool J, Chlöe et Journey, a rapporté Telemundo.

Le Colombien Karol G fait partie des artistes qui fêteront le réveillon du Nouvel An à Times Square. Les célébrations commenceront vers 18h00 avec la levée du bal du Nouvel An et une célébration de danse culturelle d’ouverture présentée par l’Association d’amitié sino-américaine.

Pendant ce temps, l’animatrice et productrice exécutive de Seacrest 17 fois (avec la co-animatrice Liza Koshy) sera la tête d’affiche des festivités du Nouvel An lors de la célébration spéciale du 50e anniversaire de l’émission, mettant en vedette la pop star Chloe x Halle de son premier single. « Have Mercy « , qui a atteint la première place du palmarès Mainstream R & B / Hip-Hop Airplay de Billboard le 18 décembre.

Pendant ce temps, le légendaire groupe de rock Journey interprétera ses tubes les plus notables, tandis que LL Cool J, un membre récent du Rock and Roll Hall of Fame, montera également sur scène à Times Square peu avant que l’horloge ne sonne minuit. performances spéciales.

Avant le lancer de balle de minuit, l’auteur-compositeur-interprète KT Tunstall devrait interpréter « Imagine » de John Lennon alors que des milliers de participants sonnent au Nouvel An 2022.

Le New York City Football Club sera également présent, après avoir terminé le championnat de la MLS Cup, la seule équipe professionnelle de New York fera partie de la célébration pour accueillir la nouvelle année 2022.

Bien sûr, l’émission peut être vue en direct, pour ceux qui fréquentent Times Square, mais pour ceux qui veulent en profiter en direct à la télévision ou en ligne, ils peuvent le faire via le réseau ABC, ce vendredi 31 décembre à 8/7c.

