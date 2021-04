Quels athlètes ont été expulsés d’EXATLON USA?

Telemundo Denisse Novoa revient pour le match revanche contre Exatlon USA.

Le mois de mars s’est clôturé avec beaucoup de polémique dans les arènes d’Exatlon United States. Le programme de compétition Telemundo a connu une cinquième saison en proie à des situations difficiles. À commencer par un nouvel hôte, des nombres d’audience fluctuants, des rangs croissants d’athlètes blessés et d’autres situations en temps réel qui ont rendu le montage que nous apprécions à l’écran sans précédent.

Blessures: protagonistes de la cinquième saison

Ce n’est plus un secret pour personne. La cinquième saison d’Exatlon United States a été marquée par un nombre constant et croissant de blessures parmi tous ses athlètes des deux équipes, Famous et Contestants, ce qui a généré toutes sortes de commentaires de fans sur les réseaux sociaux, surpris par la situation qui continue de changer le destin d’athlètes qui autrement seraient allés très loin, c’est le cas de «la machine» Mack Roesch, qui a dû quitter Exatlon en raison d’une apparente blessure qui lui a coûté leur permanence, ou d’Andrea Nerio et Yomarie Martinez, pour la Les concurrents.

Les blessures sont-elles réelles? Une situation en particulier a soulevé la méfiance du public. Denisse Novoa et Mack Roesch lui-même, qui sont restés en dehors des arènes pendant des semaines, dans le cas de Mack pour sortir, mais Denisse a continué, apparemment intouchable, au sein d’Exatlon America.

Les athlètes sont renvoyés d’Exatlon aux États-Unis. Lesquels ont-ils abandonné?

Le 31 mars, nous nous sommes fait l’écho des nouvelles publiées par différents portails spécialisés des fans d’Exatlon United States, qui assurent qu’en temps réel, il y aurait plusieurs athlètes qui seraient licenciés de la compétition pour avoir commis une infraction grave qui viole le contrat qui a signé. C’est pourquoi, à partir d’aujourd’hui, ils ne font pas partie d’Exatlon United States et il est prévu que dans les 15 prochains jours, nous cesserons de les voir à l’écran.

L’information a été initialement publiée par le portail appelé « Keyla: The Queen of Spoilers » une autorité au sein des adeptes d’Exatlon United States pendant ses 5 saisons, qui fournit toujours des informations précises sur tout ce qui se passe devant et derrière les caméras du Telemundo compétition, appelée « La plus féroce de la planète ».

Ne manquez pas cette vidéo du portail MoviesMV qui fournit des informations plus importantes.

DERNIÈRE HEURE EXATLON ÉTATS-UNIS, NICOL FAIT QUELQUE CHOSE, NOUVELLES CLARIFICATIONS, ÉLIMINEZ ERICK DERNIÈRE FOIS EXATLON ÉTATS-UNIS, NICOL FAIT QUELQUE CHOSE, NOUVELLES CLARIFICATIONS, ÉLIMINEZ ERICK ALEJANDRO2021-04-01T15: 04: 51Z

Dans cette vidéo, plusieurs thèmes sont abordés, révélant ce qui suit:

Le départ de Mack Roesch: Selon Keyla, Mack aurait dû quitter la compétition car il a une situation juridique avec son ex-fiancée, l’ancienne reporter américaine d’Exatlon, Jessica Cediel. Plusieurs athlètes sont expulsés d’Exatlon USA: Apparemment, ces athlètes quittent la compétition expulsés pour rupture du contrat qu’ils ont signé au début. Quels athlètes quittent Exatlon United States?

Bien que nous n’ayons pas été en mesure de confirmer auprès de nos sources au sein de la compétition quels athlètes seraient suspendus, si nous pouvions savoir en exclusivité que les athlètes expulsés de la cinquième saison d’Exatlon United States pour avoir commis une violation du règlement de la compétition sont » La Pantera »De l’équipe Contendientes, Denisse Novoa et« El Tanque »de los Famosos, le dominicain de New York, Frank Beltre.

Nous continuons d’enquêter plus en détail sur ce que les athlètes sanctionnés auraient fait et lors de la confirmation, nous partagerons avec vous. Cette nouvelle continue en développement.

