Quels chargeurs rapides fonctionnent avec les Google Pixel 6 et 6 Pro ?

Meilleure réponse: Afin d’atteindre la vitesse de charge maximale de 21 W sur votre Pixel 6 (23 W sur le Pixel 6 Pro), le chargeur doit prendre en charge la livraison d’alimentation (PD, alimentation programmable (PPS) et être évalué à 24 W ou plus. Vous avez également besoin d’un câble marqué e qui peut négocier le courant exact entre le chargeur et le téléphone.

Ce dont vous avez besoin pour atteindre les vitesses de charge maximales du Pixel 6 sur un chargeur filaire

Les meilleurs chargeurs Pixel 6 ont besoin d’une alimentation programmable, qui est une certification spécialisée dans le cadre de la spécification de livraison d’alimentation plus large utilisée pour charger rapidement tout, de vos écouteurs à votre Macbook et au-delà. Les chargeurs PPS étaient assez difficiles à trouver lorsque le Samsung Galaxy Note 10+ a commencé à les utiliser pour sa frénésie de charge rapide de courte durée de 45 W, mais comme Samsung l’utilise également pour sa charge ultra-rapide de 25 W, il est devenu beaucoup, beaucoup plus facile à trouver.

Bien sûr, étant donné que les chargeurs PPS ont été conçus à l’origine pour les ordinateurs portables – pour aider à limiter l’accumulation de chaleur et préserver la batterie de plusieurs centaines de dollars à l’intérieur de votre fidèle bourreau de travail – la plupart des chargeurs PPS sont de 45 W et plus. Même si le Pixel 6 Pro ne peut charger qu’à un maximum de 21 W, il ne sert à rien d’obtenir un chargeur de 30 W ces jours-ci, car pratiquement toutes les tablettes et ordinateurs portables utilisent USB-C Power Delivery pour se charger. Prenez un chargeur de 45 à 90 W que vous pouvez utiliser pour votre Macbook, votre Nintendo Switch et tout autre appareil équipé d’un port USB-C dans votre maison. Pérennisez votre objectif puisque les meilleurs chargeurs d’aujourd’hui peuvent vous durer une décennie ou plus.

Le câble est une autre exigence souvent négligée pour le chargement ultra-rapide du Pixel 6 filaire. Tous les câbles USB-C ne sont pas créés égaux ; certains donnent la priorité à la vitesse des données par rapport à la vitesse de charge, certains sont USB 2.0 et certains sont USB 3.2 Gen 2 x 2 (hé, je ne l’ai pas nommé, mais j’aimerais gifler celui qui l’a fait), et certains sont marqués électroniquement alors que la plupart les câbles plus anciens ne le sont pas. La charge PPS et donc la charge rapide du Pixel 6 nécessitent un câble marqué e afin que le chargeur et votre Pixel 6 puissent se parler et négocier exactement la tension/l’ampérage dont ils ont besoin à ce moment-là.

De nombreux chargeurs PPS sont livrés avec des câbles marqués e dans la boîte spécifiquement pour éviter que les acheteurs non informés ne se plaignent/retournent le produit parce qu’ils ne réalisent pas que PPS a besoin d’un câble marqué e. Vous avez maintenant été informé afin que vous puissiez prendre une meilleure décision d’achat et éviter les frustrations liées aux câbles sur toute la ligne.

Pourquoi cela n’a pas d’importance : de toute façon, vous ne verrez presque jamais la vitesse de pointe

La limitation la plus importante à la charge filaire de 23 W n’est pas sur le chargeur ou le câble, c’est sur le téléphone et sur Google. La charge rapide complète de 23 W n’est possible que lorsque votre téléphone est inférieur à 50 %, et même dans ce cas, vous ne le verrez peut-être toujours pas à moins que vous ne commenciez à vide. Google a conçu ses protocoles de charge sur la série Pixel 6 « pour trouver un équilibre entre la durée de vie de la batterie, la longévité et la charge rapide », comme il l’a dit lorsqu’ils ont dû expliquer les vitesses de charge du Pixel 6 sur son propre forum.

Si vous êtes en dessous de 50 %, Google active les vitesses de charge les plus élevées pour vous assurer d’atteindre rapidement la moitié de la charge, mais une fois que vous atteignez 50 %, les vitesses ralentiront jusqu’à ce que vous atteigniez finalement la pleine une heure plus tard. Google fait cela pour mieux gérer la chaleur et prolonger la durée de vie de votre batterie, ce qui est génial, sauf lorsque j’aimerais vraiment recharger de 60% à 85% avant de partir pour une longue soirée de feux d’artifice et peut-être un rendez-vous galant avec un prince au Magic Kingdom. Si vous êtes au-dessus de 50 %, vous ne verrez que des vitesses de charge comprises entre 9 et 15 W, alors n’oubliez pas que le premier 50 % prend une demi-heure et le second 50 % prend une heure entière.

Ce dont vous avez besoin pour atteindre les vitesses de charge maximales du Pixel 6 sur un chargeur sans fil

Les choses sont beaucoup plus faciles à expliquer en ce qui concerne la charge rapide sans fil sur le Pixel 6. Vous ne pouvez atteindre la vitesse de charge maximale de 23 W qu’avec le Google Pixel Stand (2e génération), mais c’est 80 $ et tout comme la charge filaire, vous pouvez attendez-vous à ce que les vitesses ralentissent à mesure que vous vous rapprochez du plein. J’ai très hâte de revoir le Pixel Stand pour voir à quel point son ventilateur est silencieux et jusqu’où les fonctionnalités du Pixel 6 sont arrivées, mais il y a certes peu de raisons de dépenser autant d’argent à moins que vous n’ayez besoin de tout ce qu’il y a de plus récent.

Afin d’obtenir les vitesses de charge sans fil de 15 W dont le Pixel 5 a bénéficié – et sur lesquelles vous aurez beaucoup plus d’adaptabilité et de choix – vous devez rechercher un socle de charge ou un support de charge sans fil prenant en charge le profil de puissance étendu (EPP) à une sortie de 15 W . La plupart des meilleurs chargeurs sans fil prennent en charge l’EPP, et si vous voyez un autre chargeur qui vous plaît mais ne répertorie pas l’EPP ou le Pixel 6 parmi ses téléphones 15 W pris en charge, vous pouvez vous diriger vers la base de données de produits du Wireless Power Consortium et rechercher le produit par nom de marque. Les listes de produits ici vous indiqueront la vitesse de sortie maximale, s’il prend ou non en charge EPP et s’il contient la technologie de charge propriétaire de Samsung (ce qui est le cas pour la plupart, car Samsung est populaire).

Si vous avez besoin de suggestions pour les options de charge sans fil Pixel-perfect de nos meilleurs chargeurs sans fil, l’iOttie iON Wireless Duo est un excellent support et l’Anker PowerWave Alloy est un pad compact et élégant. Qu’ils soient câblés ou sans fil, procurez-vous quelque chose de durable et largement compatible, car ces chargeurs peuvent très bien survivre à votre Pixel 6 et au téléphone que vous obtenez après.

