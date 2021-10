Quels chefs de division ne sont pas à la hauteur ?

Peuvent-ils continuer comme ça ?: Mec je ne sais pas.

Les Ravens devraient être une très bonne équipe. Ils ont les chefs de bonne foi 2019 dans la façon dont ils peuvent allumer les postcombustion et attraper un adversaire qui s’éloigne d’eux. Les Colts d’Indianapolis avaient une probabilité de victoire de plus de 98 % au cours de la semaine 5, mais ont quand même perdu parce que Lamar Jackson a réussi à transformer un déficit de 25-9 avec 10 minutes à jouer en une victoire de 31-25.

Le problème est de savoir comment Baltimore se retrouve dans ces mauvaises situations pour commencer. Les Ravens se développent et se contractent en fonction du niveau de leur concurrence. Sans deux retours miraculeux, ils seraient 2-3 avec des défaites contre les Lions, les Colts et les Raiders sur leur CV. Une défense autrefois redoutable a cédé plus de 400 verges lors de la majorité de ses apparitions cette saison et a permis à Derek Carr et Jared Goff de remporter ou de remporter le match.

Mais l’offensive de Baltimore a réussi à surmonter cela. Jackson a amélioré son jeu de passes après un démarrage lent et devrait bientôt obtenir un coup de pouce si Rashod Bateman est activé de la réserve des blessés. Le jeu de course, assailli par les blessures, reste productif. Cette défense inégale a pris de gros arrêts dans des situations d’embrayage.

Et surtout, ce sont les Corbeaux. Ils peuvent vivre ou mourir de la main de Jackson en 2021, mais il y a des chemins bien pires à faire.

Le reste de la division peut-il rattraper son retard ?: Absolument. Les Cleveland Browns ont échappé à la gravité de leur propre franchise maudite et ressemblent à un prétendant légitime, même si leur défense * vient * d’être écorchée pour 47 points par les Chargers de Los Angeles. Les lacunes de Baker Mayfield en tant que menace verticale peuvent être atténuées par un jeu de course absolument destructeur et les cibles ouvertes qui en résultent. Mettre Jarvis Landry et Odell Beckham en bonne santé et sur la même longueur d’onde serait également extrêmement précieux.

Les Bengals de Cincinnati ont montré des signes de vie et auraient une fiche de 4-1 en ce moment si ce n’était pour quelques centimètres qui faisaient qu’un field goal manqué avait l’air d’être fait :

les Bengals ont vraiment, vraiment célébré leur but sur le terrain gagnant, miss pic.twitter.com/i5DNd284kG — Christian D’Andrea ne possède probablement pas de brasserie (@TrainIsland) 10 octobre 2021

Le blocage de Cincinnati est toujours un désastre, mais la défense s’est améliorée et il n’est plus académique de les considérer comme une menace.

Les Steelers de Pittsburgh se lèvent parfois du limon primordial de la force du bras en régression de Ben Roethlisberger et grattent le visage de la compétence malgré une infraction de dépassement des années 1970. Ils ont remporté des victoires contre les Bills et les Broncos et ont le talent défensif pour jouer un spoiler dans la dernière ligne droite, même si leur plan de match offensif n’est que « course de deux mètres, course de deux mètres, Roethlisberger limogé, botté de dégagement » pendant 60 minutes chaque semaine .

Contenu frauduleux: 33 pour cent. Encore une fois, cette équipe a failli perdre contre les Lions et elle joue dans une division compétitive. Jackson a fière allure, mais les roues sont susceptibles de se détacher à un moment donné.