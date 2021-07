Quels Chromebooks prennent en charge Thunderbolt 4 ?

Meilleure réponse: Deux Chromebooks, le nouveau Acer Chromebook Spin 713 (modèle CP713-3W) et Acer Chromebook 514 (modèle CB514-1W), prennent en charge Thunderbolt 4 avec deux ports sur le côté gauche.

Deux Chromebooks actualisés prennent en charge Thunderbolt 4

L’Acer Chromebook Spin 713 est l’un des meilleurs Chromebooks que vous puissiez obtenir, et cette année, il a fait l’objet d’un rafraîchissement. Bien que le modèle reste en grande partie le même que son prédécesseur, il existe deux différences notables. Premièrement, son processeur a été mis à niveau vers la série Intel Core de 11e génération et, deuxièmement, ses ports USB-C ont été remplacés par Thunderbolt 4. Ces deux ports sont situés du même côté, ce qui signifie que certains des meilleurs hubs Thunderbolt 4 et les stations d’accueil conçues pour Mac sont désormais compatibles. De même, le Chromebook Acer 514 mis à jour, qui sortira plus tard cet été, est également livré avec deux ports Thunderbolt 4 pratiques.

Quelle est la particularité de Thunderbolt 4 ?

Les ports Thunderbolt apparaissent depuis un certain temps sur certains ordinateurs portables et Mac Windows, et en avoir un sur un Chromebook apporte son propre ensemble d’avantages. Comme Thunderbolt 3, la dernière technologie Thunderbolt utilise un connecteur USB-C pour fournir des transferts de données plus rapides, une prise en charge des écrans externes et la possibilité de charger des appareils légers de moins de 100 W, le tout à partir d’un seul port.

La connexion de votre Chromebook à tous vos appareils est plus facile avec l’aide de Thunderbolt 4, qui est non seulement capable de transferts de données rapides de 40 Gbit/s, mais aussi d’une meilleure prise en charge de la sortie vidéo. Il accueille même la possibilité de connecter deux moniteurs 4K (ou un moniteur 8K) à votre ordinateur portable. De plus, la bande passante PCle de Thunderbolt 4 est passée de 16 Gbit/s à 32 Gbit/s, ce qui permet des connexions plus rapides avec des périphériques externes tels qu’un lecteur SSD pour un stockage supplémentaire ou un GPU pour une expérience de jeu de haute qualité.

Pourquoi ai-je besoin de Thunderbolt 4 sur mon Chromebook ?

La plupart des meilleures stations d’accueil disponibles aujourd’hui utilisent Thunderbolt car il prend en charge les vitesses de transfert de données les plus élevées. Pour cette raison, la prise en charge de Thunderbolt sur votre nouveau Chromebook peut considérablement améliorer l’expérience de votre station d’accueil par rapport aux autres Chromebooks USB-C. Avec la prise en charge de Thunderbolt, le Chromebook Spin 714 et le Chromebook 514 sont tous deux compatibles avec une gamme plus large de disques externes et d’accessoires. C’est un excellent moyen de donner un coup de fouet à votre station de travail avec plus de flexibilité et de meilleures performances.

