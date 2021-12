Quels clubs de Premier League ont annulé leurs fêtes de Noël ? Leeds et Burnley ont déjà eu des célébrations, mais le patron de Crystal Palace, Patrick Vieira, a déclaré que la suppression des festivités «était la bonne chose à faire»

Crystal Palace est devenu le dernier club de Premier League à ignorer les conseils des conservateurs et à annuler leur fête de Noël.

Les Eagles étaient l’un des nombreux clubs de haut niveau prêts à capitaliser sur leur manque de football européen pour avoir leur shindig annuel début décembre.

Manchester City est l’un des nombreux clubs de Premier League à annuler sa fête de Noël cette année

Fini le temps où les joueurs de Tottenham ont organisé un voyage festif à Dublin derrière le manager de l’époque, Harry Redknapp, en 2009.

Mais certaines équipes de Premier League préparaient encore Noël, Kalvin Phillips s’étant même blessé lors d’une soirée avec Leeds le mois dernier.

Burnley a également déjà eu son rassemblement avec Sean Dyche en disant: «Je n’étais pas là. Je suis sûr que je n’étais pas là. Ce n’était pas ma fête.

Pourtant, une augmentation des cas de coronavirus et l’introduction de plusieurs nouvelles restrictions ont obligé de nombreux autres à freiner – voici ce que nous savons…

Quels clubs de Premier League ont annulé leurs fêtes de Noël ?

Palais de Cristal

Patrick Vieira se souvient d’avoir célébré pendant la période des fêtes en tant que joueur, mais a révélé qu’une décision commune avait été prise d’annuler leur fête cette année.

Il a déclaré à Sky Sports : « Cela fait partie de la culture de ce pays, cette fête de Noël que les joueurs font.

« Nous l’avons fait il y a quelques années et c’est quelque chose que les joueurs aiment faire mais évidemment avec la situation, nous et les joueurs avons décidé d’annuler la fête de Noël et c’était la bonne chose à faire.

« Je suis comme tout le monde. Nous sommes tous inquiets de l’augmentation des cas positifs, pas seulement dans le football mais dans notre société.

« Partout ailleurs, les cas se multiplient. Si à l’extérieur les cas sont plus nombreux, ce sera évidemment plus dans les clubs de football.

« Nous devons juste être prudents et j’espère que tout le monde accordera un peu plus d’attention à la façon dont nous socialisons en dehors du centre de formation. »

Vieira a dû réconforter certains de ses joueurs après avoir débranché leur fête de Noël

Newcastle

Eddie Howe a interdit à ses joueurs de faire la fête en raison d’un mélange de préoccupations liées à Covid et de leurs performances décevantes sur le terrain.

Il a déclaré : « Je ne pense pas que ce moment soit le moment pour les joueurs d’avoir une fête de Noël.

«Nous avons eu une réunion cette semaine du personnel et des joueurs, un repas ensemble.

«Mais je ne pense pas qu’avec un, la congestion des matchs, deux, Covid et trois, notre position en championnat, c’est le moment pour ça.

«Je vais essayer de leur faire passer le message de me concentrer sur le travail et les jeux. Cela a la priorité sur toute autre chose.

GETTY

Howe n’était pas d’humeur à célébrer après que Newcastle a subi une défaite à domicile 4-0 contre Liverpool

Manchester City

Pep Guardiola a révélé plus tôt ce mois-ci que la décision avait déjà été prise de l’annuler, mais il ne peut pas contrôler ce que les joueurs font chez eux.

Il a déclaré: «Je pense que la situation est différente.

« Le club organise chaque hiver une fête pour tous les travailleurs et nous l’avons annulée, nous ne pouvons pas le faire mais si la famille et les enfants le font, faites attention, aujourd’hui nous avons LFT et PCR (tests) et vous pouvez le faire différemment.

« Faites juste attention et c’est tout – le risque est élevé. Regardez Tottenham et Leicester. Cela peut arriver ici aussi. C’est un gros problème pour eux, la famille et l’équipe.

Guardiola après avoir réalisé que ses plans pour déchirer la piste de danse lors de la fête annuelle de City ont été abandonnés Chelsea

Thomas Tuchel était en avance sur la courbe de l’abattage de Noël, ayant mis en garde ses joueurs contre la fête en novembre en raison de leur emploi du temps chargé.

Il a dit : « Avez-vous regardé notre emploi du temps ? Il n’y a aucune chance. Je sais qu’ils ne sortiront pas quand on aura des matchs tous les trois jours, c’est impossible.

« Nous examinerons l’horaire et essaierons de leur donner des jours de congé aussi souvent que possible parce que c’est si rare.

«Nous venons de vérifier tout le programme en décembre et de le finaliser vendredi – nous nous entraînerons le 24, le 25, c’est comme ça parce que nous avons un match à l’extérieur le 26.

« Le 2 janvier, nous jouons à Liverpool, donc je sais avec certitude que personne ne fera la fête.

« Nous avons un match contre Leeds le 11 décembre et le match d’Everton le jeudi suivant, donc si nous avons la possibilité de donner un ou deux jours de congé après le match de Leeds, nous le ferons car il est important que nous nous reposions et très important pour déconnecter et recharger les batteries.

« Mais je préférerais qu’ils restent sur le canapé et ne sortent pas. »

Mason Mount découvrant que les cochons dans des couvertures sont toujours au menu à Stamford Bridge

Watford

Le patron des Hornets, Claudio Ranieri, a insisté sur le fait que les employés de Vicarage Road resteront à la maison ce mois-ci et ne sortiront pas en socialisation.

Il a déclaré aux médias du club: « Non, non non, nous n’avons pas [had] une fête de Noël. Jamais jamais.

«Nous restons à la maison avec nos familles, et nous restons ici ensemble et nous avons toutes les zones de restrictions. C’est bon. Non, non, non, ça va pour le moment.

« Mais, vous savez, Covid vient dans toutes les situations. »