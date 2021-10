Quels composants souhaitez-vous mettre à jour si vous souhaitez améliorer votre expérience de jeu sur PC | Jeux

Aujourd’hui, tout le monde est un expert en jeux et pour apprendre à construire un ordinateur, il suffit de regarder quelques vidéos sur YouTube. Le problème est que le contenu que nous consommons nous dit rarement comment obtenir plus de FPS sans changer tout l’ordinateur.

Comme dans tout circuit, chaque composant de notre ordinateur remplit une fonction très spécifique, et ils sont tous nécessaires pour que nous puissions voir quelque chose sur notre écran.

Et est-ce notre ordinateur est aussi rapide que son maillon le plus faible, car ce sont les composants les moins puissants qui font le goulot d’étranglement redouté.

Pour cette raison, Nous allons passer en revue les parties de notre PC que vous devez mettre à jour si ce que vous recherchez est d’améliorer les performances dans les jeux., et calme, qu’au final c’est sûrement moins d’argent que tu ne le penses.

Bien que la même pénurie de composants et la fièvre des crypto-monnaies nous agacent à nouveau, dans cette histoire sans fin. Mais passons aux choses sérieuses :

Mémoire RAM

L’un des grands mythes de l’informatique est qu’en augmentant la RAM, les ordinateurs plus anciens voient leurs performances s’améliorer instantanément. Et c’est une demi-vérité, car pour que l’augmentation de la RAM soit remarquée, nous devons en manquer.

C’est-à-dire que si, avec notre utilisation habituelle, nous ne remplissons pas la RAM dont nous disposons et que notre ordinateur fonctionne lentement et que les jeux ont des baisses de FPS continues, nous sommes désolés, acheter plus de modules ne vous aidera en aucun cas.

Pour se faire une idée, depuis 2020, les exigences minimales pour les jeux vidéo demandent généralement 8 Go de RAM, tandis que les exigences recommandées sont de 16 Go de RAM. Cela nous indique clairement que, si nous voulons avoir une expérience de jeu fluide, nous ne devons pas descendre en dessous de 16 Go.

Si possible, et nous avons des options, l’idéal c’est qu’on mette la RAM en Dual Channel ou Quad Channel, pour améliorer encore la vitesse de ces derniers. En guise de conseil, au minimum Dual Channel.

Disque dur

Si l’on fait encore une fois attention aux exigences que les jeux vidéo ont commencé à nous demander, à la suite par exemple de celles que vient de publier EA pour son très attendu Battlefield 2042, le minimum qui est demandé sont des disques durs traditionnels, appelés HDD, mais qu’est-ce qui est recommandés sont les solides (SSD).

Les disques durs ont tendance à avoir peu d’importance dans les jeux, mais ils sont le composant qui influence le plus le comportement quotidien de notre PC; Il est donc vital pour tous ceux qui utilisent l’ordinateur au quotidien de dépenser de l’argent pour cela.

Les disques durs ont connu une révolution au début de 2010 lorsque les disques SSD, connus sous le nom de SSD, sont entrés en scène. Aujourd’hui, ce sont les souvenirs les plus utilisés au monde car ils supposent des vitesses plus rapides, une espérance de vie plus longue et une sécurité de stockage accrue.

Son seul point faible est le prix, mais ses avantages ont battu son seul contre. L’avantage des SSD, c’est qu’ils ne vous font pas investir trop d’argent, puisqu’un modèle de base de 2,5″ donne le Mêmes résultats en gaming qu’un modèle haut de gamme en termes de FPS.

Donc, si vous possédez déjà un SSD, oubliez d’investir pour améliorer le disque dur, car ils fonctionnent presque tous de la même manière dans les jeux. Tout au plus, cela vaudra la peine d’élargir votre mémoire, car à chaque fois les jeux pèsent plus.

Processeur (CPU)

Mi-2017, le paradigme des processeurs a changé avec l’arrivée du Ryzen d’AMD, puisque pendant 7 ans nous avions vécu avec 4 cœurs et 8 threads au maximum. Et maintenant, nous constatons que la moyenne est de 8/16 et parfois de 12/24.

Les consoles ont toujours un peu dicté le rythme des processeurs de jeu que nous devrions avoir dans notre ordinateur, et dans cette génération, il ne semble pas que les choses vont changer, cela dépendra donc de ce que vous avez sur votre ordinateur pour voir si vous devez mettre à jour.

Si l’on voit les exigences des jeux actuels les plus puissants, ceux-ci demandent généralement au moins l’Intel i5 de 6e génération, qui n’avait que quatre cœurs à environ 3,9 GHz.Ce processeur continue de se défendre mais dans de nombreux cas, il agit comme un cou de bouteille.

Idéalement, nous faisons le saut i5 de 10e génération (i5-10600K) qui transportent 6 cœurs et 12 threads à 4,8 GHz ou le Ryzen 5 de 3e génération (Ryzen 5 5600X) qui est également sur les 6 cœurs et 12 threads avec un maximum de 4,6 GHz.

Ces microprocesseurs ont de nombreuses années à parcourir et ils ne vous laisseront pas traîner pendant 3 à 4 ans.

Bien sûr, si vous voulez vous assurer de durer toute la génération de PS5 / Xbox Series X sans changer de micro il vaut mieux opter pour le i7-11700K ou le Ryzen 7 5800X, qui sont des 8/16 avec une énorme puissance.

Carte graphique (GPU)

Nous avons atteint le point clé de tout l’article, car son simple changement dans un ordinateur montre tout ce que nous avons, car c’est le point qui constitue un goulot d’étranglement dans tout ordinateur de jeu digne de ce nom.

L’habituel quand on met un jeu et qu’on voit que ce n’est pas assez le compteur d’images par seconde aux 60 FPS souhaités n’est que le problème de la carte graphique, ça ne donne pas plus.

C’est courant car c’est le composant qui vieillit le plus vite car c’est le secteur lui-même qui n’arrête pas de se mettre à jour. Bien que dans les CPU nous avons passé 7 ans pratiquement sans nouvelles, dans le monde des GPU nous avons vu une révolution tous les deux ans.

Si l’on se laisse guider par les exigences qu’ils réclament depuis le début de l’année (bien qu’ici chaque jeu soit un monde), la chose habituelle est qu’au moins nous avons un Nvidia GTX 1050 Ti ou un AMD RX 560, tous deux graphiques milieu de gamme / bas de gamme de 2017. C’est-à-dire des graphismes très abordables.

Le fait est que si vous avez l’un de ces graphiques, il est normal que vous nous lisiez en ce moment, car votre expérience de jeu ne devrait pas être très bonne, même s’il est vrai que ce sont des cartes qui continuent à fonctionner décemment si nous jouons dans qualités faibles ou moyennes et jamais plus de 1080p.

Idéalement, selon les développeurs, est-ce que en 2021 notre ordinateur n’a rien en dessous du Nvidia RTX 3060 ou d’un AMD RX 6600 XT, tous deux milieu de gamme à partir de 2021, mais à cause du minage des crypto-monnaies, elles sont vraiment chères (au-dessus de 500 € et devraient coûter au maximum 350).

Boîtier et dissipateurs

Une fois que nous aurons passé en revue les quatre composants principaux, il y aura des personnes qui vous parleront du boîtier, qui doit être grand et bien ventilé, ou du radiateur du processeur, qui doit être au moins en eau, mais dans ces questions nous sommes ne vont pas entrer car non ils sont différentiels.

Oui ok Il est vrai que la température est un facteur limitant lorsque nos composants atteignent leurs vitesses maximales. (un processeur pouvant aller jusqu’à 4,6 GHz ne les atteint pas s’il fait très chaud), le moyen temporaire et bon marché d’ouvrir le boîtier du PC est toujours une option, bien qu’il ne soit pas recommandé.

Les ordinateurs, comme nous vous l’avons déjà dit, sont constitués de nombreux composants, c’est pourquoi celles qui fonctionnent le mieux et celles qui vieillissent le mieux sont celles qui ont des configurations équilibrées, où aucune pièce ne boite excessivement.

Bien sûr, comme d’habitude, si vous voulez une meilleure expérience de jeu, en passant presque certainement d’une carte graphique à une plus puissante, vous remarquerez l’amélioration. Dommage qu’ils soient plus chers que l’or lui-même à cause de la pénurie de copeaux et de mineurs, nos ennemis naturels.