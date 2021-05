Quels “ critiques ” exigent une visite à la frontière ⋆ .

Attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki harcelé un journaliste qui lui a demandé de répondre à «ceux qui critiquent» Président Joe Biden et vice-président Kamala Harris pour ne pas avoir visité la frontière sud, lui demandant à plusieurs reprises d’identifier les critiques.

Psaki a pris l’habitude d’interroger les journalistes qui posent des questions «les gens disent», et vendredi a fourni un exemple assez extrême de la forme quand un journaliste a posé des questions sur des critiques non identifiés qui veulent que le président ou le vice-président visite la frontière – où le nombre de Les mineurs non accompagnés placés sous la garde de la patrouille frontalière ont chuté de plus de 90% depuis le début du mois d’avril.

Finalement, le journaliste a pu nommer un seul critique:

Q Et que dites-vous à ceux qui critiquent le président et le vice-président, qui n’ont pas, à ce jour, fait de visite en personne à la frontière sud-ouest?

MME. PSAKI: Qui sont ces – qui sont-ils?

Q Ceux qui ont critiqué. Il y a eu –

MME. PSAKI: Comme qui?

Q Il y a eu beaucoup de gens qui critiquent le fait qu’ils n’ont pas encore fait le – un voyage à la frontière.

MME. PSAKI: Comme qui?

Q Critique de ceux du Parti républicain, critique des autres.

MME. PSAKI: Eh bien, je ne sais pas à qui je réponds, mais ce que je dirai, c’est que l’attention du président et le –

Q Je dirai que l’autre jour, l’un des sénateurs a tenu une conférence de presse où c’était une critique majeure – le fait que –

MME. PSAKI: «L’un des sénateurs.» D’accord.

Q Oui.

MME. PSAKI: Eh bien, le Président –

Q Sénateur Scott.

MME. PSAKI: Sénateur –

Q Sénateur Rick Scott.

MME. PSAKI: Sénateur Rick Scott. D’accord. Eh bien, le président et le vice-président se concentrent sur les solutions. Et ce que notre – ce que nous avons vu au cours des derniers mois, c’est que, pendant que nous sommes entrés et qu’il y avait – il y avait peu de préparation à ce qui allait être une vague de migrants à la frontière, ce que nous avons fait depuis lors, c’est rapide – ou est massivement réduit le nombre d’enfants qui sont dans les installations de patrouille frontalière de plus de 5000 à moins de 1000 – le pro – le nombre est probablement encore plus bas que maintenant – et a considérablement réduit le nombre d’heures que ces enfants passent dans ces installations.

Donc, notre objectif est de travailler dans – à travers le processus interinstitutions, de faire pression pour éliminer la bureaucratie et de nous assurer que nous prenons des mesures qui les traitent de manière humaine et morale. Et nous sommes moins inquiets des conférences de presse ou des jeux politiques auxquels se livrent certains.