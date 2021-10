Quels détaillants ont des services de revente?

L’année dernière, Lévis a lancé sa propre plateforme de revente permettant aux clients de revendre leurs vieux jeans à la marque.

Alors que beaucoup n’associeraient pas nécessairement la vente au détail de mode rapide au recyclage ou aux vêtements d’occasion, à une époque où les consommateurs se soucient plus que jamais de la mode durable et des déchets de mode, de plus en plus de détaillants s’adaptent et sautent sur la tendance de la revente et des vêtements d’occasion. .

Le marché a connu un boom au milieu de la pandémie de Covid-19, car les plateformes en ligne ont connu des inondations de trafic alors que les Britanniques et les acheteurs du monde entier restaient chez eux et malgré le verrouillage, la tendance semble maintenant être là pour rester.

Voici un aperçu des détaillants qui offrent des services de revente parallèlement à leurs modèles commerciaux d’origine :

Net à porter

Ce mois-ci, Yoox Net-a-porter est devenu le dernier détaillant à se joindre au jeu de la revente, dans le cadre d’un partenariat avec le fournisseur de technologie de revente Reflaunt.

Les services de revente seront d’abord disponibles pour les clients Net-a-porter fin octobre et s’étendront à Mr Porter et The Outnet au début de l’année prochaine.

Les acheteurs pourront vendre des articles de créateurs pré-aimés dans les catégories bijoux, prêt-à-porter, sacs et chaussures avec Reflaunt alimentant le voyage du début à la fin et garantissant qu’il est aussi transparent que possible.

Le groupe de vente au détail de luxe espère inciter ses clients à investir dans des produits de luxe, en vantant précisément où ils peuvent les revendre à une date ultérieure.

Le ramassage gratuit au domicile des clients, les authentifications de produits numériques, les recommandations de prix et la photographie des produits d’occasion feront tous partie du service.

Les services de revente seront d’abord disponibles pour les clients Net-a-porter à la fin du mois d’octobre.

Harvey Nichols

En août dernier, Harvey Nichols avait annoncé qu’il s’associerait également avec le service spécialisé Reflaunt pour tirer parti de la tendance de la revente d’occasion.

Le service de revente Reflaunt chez Harvey Nichols a été lancé le 26 août, permettant aux clients de revendre des sacs et toute pièce de luxe dans leur garde-robe, y compris la mode, les accessoires et les montres.

Les vendeurs peuvent ensuite récupérer jusqu’à 80% du prix d’origine lorsque les articles sont revendus sur le service en ligne via le site Web du grand magasin sous la forme d’un virement bancaire direct ou de bons Harvey Nichols.

En plus de cela, le mois dernier, le détaillant de grands magasins de luxe s’est également associé à Kids O’Clock pour lancer une destination de dépôt de vêtements pour enfants., pour célébrer son nouveau sol pour enfants.

Le concept de revente permettra aux clients de déposer les vêtements d’occasion de leurs enfants à la destination de dépôt en magasin.

« Le don d’articles d’occasion prolonge considérablement la durée de vie des vêtements pour enfants. : Laura Roso Vidrequin.

JD.com

Le mois dernier, JD.com a lancé sa nouvelle application de plate-forme de revente appelée Jing Zhi, où les utilisateurs peuvent héberger des produits d’occasion.

Les utilisateurs qui vendent sur l’application devront payer à Jing Zhi une commission de 6% à la plate-forme ou vendre leurs articles d’occasion via la division AiHuiShou de JD.com.

Actuellement, la catégorie de produits la plus populaire répertoriée est l’électronique, mais il existe une petite proportion de produits de luxe, de mode et de beauté disponibles.

JD.com a lancé une nouvelle plate-forme conçue pour donner aux utilisateurs la possibilité de se décharger de produits d’occasion

Pourvoiries urbaines

En août, Urban Outfitters a révélé qu’elle renforcerait sa présence sur le marché de la mode d’occasion avec l’intention de lancer sa propre plateforme de revente Nuuly Thrift.

La plateforme qui devrait être mise en service cet automne permettra aux clients d’acheter ou de vendre des vêtements et accessoires de mode pour femmes, hommes et enfants.

Les clients auront la possibilité de revendre les produits de n’importe quelle marque et pas seulement ceux du portefeuille URBN qui comprend Urban Outfitters, Anthropologie, Free People, BHLDN et Terrain.

Lorsque les clients vendent un article sur la plate-forme, ils pourront transférer leurs gains sur leur compte bancaire ou les échanger contre Nuuly Cash, qui vaudra 10 % de plus chez Nuuly Thrift et la famille de marques URBN.

L’inventaire locatif en fin de vie de Nuuly sera également vendu via la plateforme.

Lévi’s

L’année dernière, Levi’s a lancé sa propre plateforme de revente permettant aux clients de revendre leurs vieux jeans à la marque.

Levi’s Secondhand offre aux revendeurs entre 15 $ et 25 $ en crédit en magasin pour leurs vieux jeans selon la qualité.

Pour les jeans trop usés pour être revendus, le détaillant de mode offrira toujours 5 $ de crédit et recyclera les vêtements avec son partenaire Renewcell.

« La réutilisation et la réparation de vêtements nécessitent un apport d’énergie supplémentaire minimal, pas d’eau et pas de colorants pour fabriquer plus de jeans », a déclaré Jennifer Sey, directrice du marketing de Levi.

« L’achat d’une paire de Levi’s d’occasion via SecondHand permet d’économiser environ 80 % des émissions de CO2 et 700 grammes de déchets par rapport à l’achat d’une nouvelle paire de Levi’s.

« Nous voulons faire de Levi’s Secondhand une seconde nature. Ce lancement est la première étape, mais certainement pas la dernière

La plate-forme remettra les vêtements en vente entre 30 $ et 100 $ pour les clients à acheter.

