Quels droits et obligations les cyclistes et les conducteurs ont-ils en matière juridique

Le projet de sécurité routière « Avec (en direct) & rdquor;, créé par la plate-forme de contenu inspirant « Où est la limite ? » (WITL), promu par BH Bikes et AutoBeltran – Mercedes-Benz, avec la collaboration de Grupo DAS, Garmin, Nacex et X-Sauce et le soutien institutionnel de l’ACP, vient de lancer le cinquième message qui le traitera tout au long du année 2021 : les droits et obligations des cyclistes et des conducteurs en matière juridique.

Savons-nous comment agir en cas d’accident de la route ou d’écrasement ? Quels sont nos droits et obligations ? Quelle documentation est nécessaire ? Le Groupe DAS, compagnie d’assurance de protection juridique, résout tous nos doutes !

Types d’assurance

Si nous subissons tout type d’accident sur la route, le plus important est avant tout de garantir que notre santé ou notre intégrité physique, ainsi que celle des autres personnes impliquées dans l’accident, ne soient pas en danger, et en cas de blessures, que la récupération soit aussi rapide que possible. Pour tout le reste, il existe des compagnies d’assurance comme Grupo DAS.

Dans le secteur automobile, il est à noter que l’assurance au tiers (responsabilité civile) est le minimum requis par la loi, étant obligatoire pour les utilisateurs d’un véhicule à moteur. Ensuite, en fonction du véhicule avec lequel il circule (vélo ou scooter) ou de l’étendue de la couverture que l’utilisateur souhaite avoir, il existe de nombreuses autres alternatives qui, bien qu’elles ne soient pas obligatoires, sont fortement recommandées, comme un assurance responsabilité civile pour les conducteurs de scooter, les cyclistes ou les particuliers, voire une assurance défense juridique.

Groupe DAS : Spécialistes de la protection juridique

L’assurance de protection juridique, également appelée défense juridique, est une assurance très utile qui, entre autres, prend en charge tous les frais de justice pouvant découler d’une situation dans laquelle il est nécessaire qu’un avocat intervienne ou d’autres professionnels du droit pour défendre et/ou revendiquer vos droits, par exemple, dans un accident de la circulation.

Conduire et/ou circuler avec un véhicule implique d’assumer certains risques qui, s’ils finissent par se produire, doivent être traités par un professionnel du droit. Subir un accident personnel, recevoir une amende ou une sanction ou voir son véhicule subir des dommages en sont quelques exemples.

Grupo DAS est une société spécialisée dans la protection juridique, qui sera chargée de fournir des conseils juridiques et une assistance juridique à ses assurés dans les différents problèmes qu’ils peuvent rencontrer et qui nécessitent une consultation juridique, une gestion ou une action juridique directe.

Quels sont les avantages d’avoir une assurance qui a une protection juridique?

Il n’est pas obligatoire d’avoir une assurance de défense juridique, mais cela peut vous éviter quelques problèmes, car le traitement et les procédures juridiques peuvent avoir des coûts très élevés pour la plupart d’entre nous, et c’est pourquoi il est pratique que nous soyons correctement couverts. Conduire ou circuler avec un véhicule implique toujours de prendre des risques : se blesser, subir des dommages au véhicule, recevoir une amende ou une sanction & mldr; et dans de nombreux cas, il est nécessaire d’avoir l’aide d’un avocat.

L’assistance juridique a des coûts très élevés (Nous devrons payer pour intenter une action en justice, pour qu’un avocat nous accompagne à un procès, pour avoir un avis juridique préalable & mldr;) et, normalement, nous ne pouvons pas prédire quand nous en aurons besoin & mldr; Disposer d’une assurance protection juridique vous permet, à un coût très faible, d’être préparé au cas où le moment viendrait, et de vous faire assister des meilleurs professionnels sans assumer vous-même ces coûts élevés.

Avantages d’avoir une assurance protection juridique :

· Vous obtenez beaucoup Moins cher avoir une politique comme celle-ci que d’avoir à se défendre d’un seul accident.

DAS est une entreprise experte en défense juridique qui dispose d’un réseau d’avocats spécialisés et défendra vos droits en prenant en charge les honoraires de l’avocat, avocat, expert et autres professionnels nécessaires.

Que faire en cas d’être témoin ou de faire partie d’un accident de la circulation ?

En cas d’être témoin ou de faire partie d’un accident de la circulation, nous devons toujours faire ce qui suit :

1. En cas de victimes, protéger la zone de l’accident, avertir les urgences, à la police et apporter des secours dans la mesure du possible. S’il n’y a pas de victimes et que les dégâts ne sont pas élevés, nous devons remplir le constat amiable d’accident.

2. Plus tard, si vous êtes le coupable de l’accident vous devez contacter la compagnie d’assurance de votre véhicule dans les plus brefs délais et les victimes ou blessés auront un an à compter de la guérison des blessures pour faire valoir leurs droits.

3. En cas d’être la partie lésée ou la victime dans l’accident, Vous devez toujours vérifier si votre assurance contient une protection juridique ou une couverture de défense juridique inclus. Et si vous avez une assurance protection juridique spécifique bien mieux, puisque la couverture et les conseils que vous recevrez seront beaucoup plus complets et vous pourrez demander à l’assureur d’être qui se charge de faire valoir vos droits (dommages, blessures et/ou dommages ) à la partie adverse.

Autres domaines supplémentaires dans lesquels l’assurance conseil juridique peut vous aider

Au-delà de l’aide dans les domaines mentionnés ci-dessus, avoir L’assurance conseils juridiques vous aidera également à vous sentir protégé dans de nombreuses autres situations du quotidien, car il est conçu pour vous protéger dans tous les domaines de votre vie quotidienne : maison, famille, travail, consommation & mldr;