Quels écouteurs sont faits pour vous ?

Une bonne paire d’écouteurs peut complètement changer votre expérience d’écoute musicale, mais il existe tellement de modèles qu’il peut être très difficile de trouver le meilleur casque pour vos besoins.

Pour commencer, vous devrez déterminer le facteur de forme de casque que vous souhaitez – des écouteurs intra-auriculaires, supra-auriculaires et supra-auriculaires. Ensuite, vous devrez réfléchir aux fonctionnalités que vous souhaitez. Par exemple, vous voudrez peut-être un casque antibruit, un casque sans fil ou un casque doté d’un mode de transparence.

Enfin, bien sûr, vous devrez tenir compte de votre budget. Il existe d’excellents écouteurs dans toutes les gammes de prix, mais il ne sert à rien de penser à des écouteurs que vous ne pouvez pas vous permettre.

Peu importe ce que vous recherchez, cependant, il devrait y avoir quelque chose sur cette liste pour vos besoins. Voici les meilleurs écouteurs.

Meilleurs écouteurs dans l’ensemble: Apple AirPods Max

Avantages: Excellente qualité audio, cmode de suppression du bruit et de transparence de pointe, gexcellente intégration avec les appareils Apple

Les inconvénients: Très cher, ne fonctionne pas très bien avec des produits non Apple

Éliminons une chose tout de suite – ils sont meilleurs que les écouteurs Sony WH-1000XM4, mais seulement si vous utilisez exclusivement des appareils Apple. Si vous souhaitez qu’une paire d’écouteurs se connecte à votre ordinateur Windows ou à votre téléphone Android, continuez à chercher, ce n’est pas pour vous.

Mais si vous utilisez des appareils Apple, vous adorerez absolument ce que les AirPods Max ont à offrir. Pour commencer, ils ont un design rétro unique, et bien qu’ils soient un peu lourds, la conception du bandeau garantit qu’ils ne se sentent pas trop lourds.

Les AirPods Max sonnent également à merveille, avec d’excellents détails dans le haut de gamme et beaucoup de basses. Ils offrent également la meilleure technologie de suppression du bruit que nous ayons jamais entendue, et ils ont un mode de transparence impressionnant grâce à tous leurs microphones. Bien sûr, les AirPods Max fonctionnent également très bien avec tous vos produits Apple et prennent en charge des éléments tels que la commutation automatique, Spatial Audio, etc.

Le compromis avec tous ces avantages ? Vous les paierez. Comme beaucoup. À 550 $, ce sont les écouteurs les plus chers de cette liste. Si c’est un peu trop d’argent pour vous, nous vous recommandons l’option suivante.

Meilleur casque antibruit : Sony WH-1000XM4

Avantages: Excellente suppression du bruit, vtrès confortable, eexcellente qualité sonore

Les inconvénients: Encore un peu cher, tAïe les contrôles ne fonctionnent pas toujours

Les AirPods Max sont peut-être géniaux, mais ils ne conviennent pas à tout le monde. Le casque Sony WH-1000XM4, cependant, pourrait bien convenir à tous ceux qui peuvent se le permettre. Ils se connecteront à tous vos appareils via Bluetooth, et ils peuvent en fait se connecter à deux appareils à la fois, ce qui facilite le passage d’un ordinateur à un smartphone sans avoir à se déconnecter et se reconnecter tout le temps.

Encore mieux que cela, c’est la qualité du son de ces écouteurs. Ils offrent une excellente réponse en fréquence et l’application associée vous permet d’adapter l’égaliseur à vos besoins. Et, la suppression du bruit sur ces écouteurs est absolument géniale, battant presque toute la concurrence.

Les écouteurs Sony WH-1000XM4 sont également très confortables. Ils sont extrêmement légers, ce qui signifie qu’il est facile de les porter pendant des heures sans aucun problème. Et, ils offrent des fonctionnalités supplémentaires intéressantes, comme la possibilité de couvrir une oreille pour entrer temporairement en mode transparence.

Meilleur casque supra-auriculaire : Jabra Elite 45h

Avantages: Excellent design, excellente qualité audio, bon microphone

Les inconvénients: Les contrôles sont un peu délicats

Les écouteurs supra-auriculaires sont le mélange parfait de portabilité et de qualité, et il existe d’excellentes options. Le principal d’entre eux est le Jabra Elite 45h, qui offre un design élégant, une excellente qualité sonore et plus encore.

Ces écouteurs offrent également d’excellentes fonctionnalités. Ils fonctionnent avec Alexa et Google Assistant, et ils ont une application d’accompagnement qui a un égaliseur intégré.

Malgré le fait que ces écouteurs offrent un facteur de forme supra-auriculaire, ils ont également beaucoup de rembourrage et une conception relativement légère, ce qui les aide à rester à l’aise pendant l’écoute. Et, plus important encore, ils sonnent bien, avec beaucoup de basses, d’excellents médiums et une bonne quantité de détails.

Meilleurs écouteurs intra-auriculaires : 1Plus d’écouteurs intra-auriculaires à triple pilote

Avantages: Excellente qualité sonore, bon ajustement, construction solide

Les inconvénients: Un peu dur parfois, le câble n’est pas le plus solide

Tout le monde ne veut pas d’écouteurs sans fil, malgré le fait qu’ils sont de mieux en mieux et moins chers. Certains préféreront toujours une paire d’écouteurs filaires solides – et si c’est vous, nous vous recommandons d’envisager les écouteurs intra-auriculaires 1More Triple Driver.

Il y a un certain nombre de choses qui font de ces excellents écouteurs. Pour commencer, comme vous pouvez le noter par leur nom, ce sont des écouteurs à triple pilote, ce qui signifie essentiellement qu’au lieu d’offrir un pilote qui gère toute la gamme de fréquences, ces écouteurs ont trois pilotes spécialisés pour différentes zones de la gamme de fréquences. Tout cela pour dire qu’ils sonnent bien, même s’ils peuvent parfois avoir des hautes fréquences légèrement dures.

Il existe également d’autres fonctionnalités intéressantes. Le câble est relativement solide et ils s’adaptent bien, ils doivent donc rester facilement dans vos oreilles.

Meilleur vrai casque sans fil pour les utilisateurs Apple : AirPods Pro

Avantages: Excellente intégration Apple, bonne suppression du bruit, gexcellente qualité audio

Les inconvénients: Un peu cher, ne fonctionne pas très bien avec des produits non Apple

De nos jours, les vrais écouteurs sans fil sont à portée de main, et si vous êtes un utilisateur Apple, alors les AirPods Pro sont imbattables. Les AirPods Pro offrent un excellent ajustement, une qualité audio solide, une bonne suppression du bruit et une intégration parfaite avec tous vos appareils Apple.

La tige des AirPods Pro n’est peut-être pas le look préféré de tout le monde, mais elle est en fait très utile sur les AirPods Pro. Pour contrôler les écouteurs, il suffit de presser la tige de chaque côté. Cela fonctionne très bien et bien mieux que les commandes de la plupart des vrais casques sans fil.

Comme les autres AirPods, les AirPods Pro offrent de superbes fonctionnalités axées sur Apple. Ils basculeront automatiquement entre tous vos appareils Apple et prendront en charge des éléments tels que Spatial Audio et Siri. Sans parler du fait qu’ils sonnent plutôt bien et prennent même en charge la suppression du bruit.

Meilleur vrai casque sans fil : Sony WF-1000XM4

Avantages: Excellent ajustement, excellente qualité audio, autonomie de la batterie à la pointe de l’industrie

Les inconvénients: Cher

Les AirPod sont géniaux, mais si vous n’avez pas de produits Apple, ils ne sont pas nécessairement pour vous. Au lieu de cela, vous devriez opter pour le casque Sony WF-1000XM4, qui est essentiellement le véritable frère sans fil du WH-1000XM4 précédemment répertorié.

Il y a beaucoup de choses qui font de ces excellents écouteurs. Pour commencer, ils sonnent bien. Les écouteurs offrent des basses profondes et détaillées, des médiums décents et une excellente réponse haut de gamme. De plus, vous pourrez profiter de cette excellente qualité audio pendant de longues périodes, grâce à l’impressionnante autonomie de 8 heures.

Les écouteurs sont conçus pour le confort. Ils ont une forme qui devrait bien s’adapter à votre oreille externe, et ils sont livrés avec des embouts en mousse pour aider à créer une belle étanchéité. Cela permet de s’assurer que la technologie de suppression du bruit fonctionne également bien.

Alors, quel est le piège ? Eh bien, l’essentiel est que les écouteurs soient un peu chers. Si vous pouvez vous le permettre, cependant, ils valent bien le coût.

Meilleurs écouteurs d’entraînement : Beats PowerBeats Pro

Avantages: Excellent ajustement, qualité audio solide, bonne autonomie de la batterie

Les inconvénients: Coffret cher et encombrant

Vous cherchez une paire d’écouteurs qui resteront fermement dans vos oreilles pendant que vous courez ? Les Beats PowerBeats Pro sont absolument la voie à suivre. Ces écouteurs offrent une conception de crochet d’oreille qui garantit qu’ils resteront dans vos oreilles lorsque vous courez, vous entraînez ou toute autre chose.

Les écouteurs offrent également une intégration Apple solide. Ils sont livrés avec la puce H1 d’Apple, ce qui leur permet de basculer entre les appareils Apple de manière transparente, et ils prennent en charge l’application Beats pour Android pour des tâches telles que la mise à jour et le couplage du micrologiciel. Ainsi, bien qu’ils soient définitivement mieux utilisés avec les produits Apple, ils fonctionnent toujours avec d’autres.

La qualité audio proposée par le PowerBeats Pro est plutôt bonne. Les écouteurs ont une réponse des basses solide, avec des médiums et des aigus décents. Mais ils ne sont pas parfaits, compte tenu du fait qu’ils sont un peu chers et que l’affaire est assez énorme.

Meilleurs écouteurs économiques : Plantronics BackBeat Go 600

Avantages: Ecoute très économique, confortable, filaire ou sans fil

Les inconvénients: Pas les plus durables, les basses ne sont pas les plus profondes

Vous voulez dépenser le moins possible tout en bénéficiant d’une bonne expérience d’écoute ? Les écouteurs Plantronics BackBeat Go 600 méritent d’être considérés. Ces écouteurs offrent un facteur de forme supra-auriculaire qui garantit qu’ils restent confortables, et ils sonnent plutôt bien pour le prix. Bien sûr, vous n’obtiendrez pas le même punch que vous le feriez avec des écouteurs beaucoup plus chers, mais ils peuvent toujours aider à rendre votre musique géniale.

Alors, quels sont les compromis pour dépenser moins ? Eh bien, les écouteurs n’offrent pas autant de fonctionnalités supplémentaires et vous n’obtiendrez pas de suppression du bruit. Bien qu’ils sonnent bien pour le prix, ce ne sont pas les écouteurs les plus détaillés du marché.

Mais ces choses ne signifient pas qu’elles ne valent pas la peine d’être achetées – et en fait, si vous ne voulez pas dépenser plus de 50 $ environ, vous adorerez absolument ce qui est proposé ici.

Meilleur vrai casque sans fil à petit budget : Skullcandy Dime

Avantages: Audio solide et bon marché pour le prix

Les inconvénients: Faible durée de vie de la batterie, construction bon marché

Les vrais casques sans fil existent depuis assez longtemps pour qu’il existe maintenant d’excellentes options sans fil. Comme, par exemple, les écouteurs Skullcandy Dime, qui offrent une qualité audio généralement solide, avec une réponse des basses suffisante et une clarté haut de gamme pour la plupart.

Comme vous vous en doutez, il y a certains inconvénients à acheter de vrais écouteurs sans fil économiques. Par exemple, ils ont une construction un peu bon marché et la durée de vie de la batterie n’est que de quatre heures, ce qui est bas. Mais si vous ne prévoyez pas d’écouter plus de quelques heures d’affilée de toute façon, cela peut ne pas vraiment vous intéresser.

La meilleure chose à propos de ces écouteurs est qu’ils sont incroyablement bon marché, à moins de 30 $.

