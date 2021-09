Quels enjeux pour la politique climatique

Gavin Newsom, gouverneur de Californie, prend la parole lors d’un événement de campagne de rappel « Votez non » à San Francisco, Californie, États-Unis, le mardi 7 septembre 2021.

David Paul Morris | Bloomberg | .

Les électeurs californiens décideront de destituer le gouverneur démocrate Gavin Newsom lors d’une élection de rappel le 14 septembre. Bien que Newsom n’ait pris que des mesures modérées pour lutter contre le changement climatique, son remplacement pourrait entraîner un recul des politiques vertes telles que la suppression progressive de la fracturation hydraulique et des véhicules à essence, et aurait des implications nationales pour les efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Il y a 46 challengers en course pour renverser Newsom. Sur les 24 candidats républicains sur le bulletin de vote, beaucoup veulent annuler les plans ambitieux de l’État pour lutter contre le changement climatique et la transition vers une énergie plus propre.

Newsom sera démis de ses fonctions si plus de 50% des électeurs choisissent de le rappeler. Le gouverneur semble de plus en plus susceptible de conserver son siège, les sondages des dernières semaines montrant que les électeurs sont favorables à son maintien en fonction.

L’animateur de radio conservateur Larry Elder, un partisan de l’ancien président Donald Trump qui a constamment diffusé de la désinformation sur le climat, est devenu le leader incontesté en cas de défaite de Newsom.

Elder a déclaré qu’il cherchait à “arrêter la guerre contre le pétrole et le gaz” et a soutenu que “l’alarmisme lié au réchauffement climatique est une cruche”. Il a également nié à plusieurs reprises le rôle du changement climatique dans l’aggravation de la saison des incendies de forêt en Californie, attribuant plutôt les incendies à un manque de gestion des forêts.

Lors d’une interview avec ABC News dans la zone d’incendie de Caldor en Californie du Nord, Newsom a repoussé les commentaires de Elder sur le climat, arguant que son adversaire “ne sait pas de quoi il parle quand il s’agit de la question du climat et du changement climatique. “

Un autre candidat de premier plan, l’homme d’affaires du GOP John Cox, a fait valoir que l’État devrait produire plus de gaz naturel et devenir «l’Arabie saoudite de l’Occident», et a soutenu que les réglementations climatiques ont augmenté les coûts dans l’État.

“Entre les incendies de forêt, l’air pollué et la sécheresse, notre État est dans un état d’urgence quasi constant”, a déclaré Victoria Rome, directrice des affaires gouvernementales de Californie au Natural Resources Defense Council. “Nous n’avons absolument pas de temps à perdre avec un gouverneur anti-science.”

Le candidat républicain au rappel au poste de gouverneur Larry Elder fait campagne contre l’actuel gouverneur de Californie Gavin Newsom lors de l’élection de rappel du gouverneur de Californie à Los Angeles, Californie, le 2 septembre 2021.

Mike Blake | .

Ce qu’un nouveau gouverneur pourrait faire

Il est peu probable qu’un nouveau gouverneur démantèle une législation majeure sur le climat en Californie, en particulier compte tenu de la législature de l’État démocrate et de la réélection du gouverneur en 2022. Pourtant, une grande partie de la politique climatique de la Californie est réalisée par le biais d’un décret exécutif et d’une action administrative, à la fois de qu’un nouveau gouverneur pourrait changer ou renverser.

“Alors qu’un nouveau gouverneur ne serait pas en mesure de lancer une attaque législative contre la politique climatique californienne, il serait en mesure de ralentir, de réorienter et même d’inverser la mise en œuvre de la politique climatique californienne”, a déclaré William Boyd, professeur à l’Institute of the UCLA. Environnement et durabilité.

“Au minimum, nous envisagerions une année de changements potentiellement dramatiques dans l’échelle et le rythme de la mise en œuvre, ce qui entraînerait probablement des litiges et une impasse jusqu’aux prochaines élections”, a déclaré Boyd. “Perdre un an ou plus n’est pas quelque chose que nous pouvons nous permettre compte tenu de l’accélération de la crise climatique.”

La Californie, cinquième économie mondiale, a mis en œuvre certains des plans les plus agressifs pour passer de la production de combustibles fossiles à une énergie plus propre. Une grande partie de la législation nécessaire est en place depuis des années.

Les plans comprennent une ordonnance pour que le conseil des ressources aériennes de l’État réduise les émissions de 40 % d’ici la fin de la décennie, une exigence pour les services publics d’obtenir toute leur énergie à partir de sources propres d’ici 2045 et une exigence selon laquelle tous les camions vendus dans l’État doivent être zéro émission d’ici 2045.

Alors que la Californie est aux prises avec des incendies de forêt qui s’aggravent, des pénuries d’eau et une sécheresse historique, Newsom fait face à une pression croissante pour agir de manière plus agressive contre le changement climatique.

Le gouverneur a signé des décrets pour exiger que toutes les nouvelles voitures soient électriques d’ici 2035 et pour interdire les nouveaux permis de fracturation hydraulique d’ici 2024. L’administration Newsom a également récemment adopté un code du bâtiment pour faire passer les nouveaux bâtiments des combustibles fossiles à des sources d’énergie propres. De plus, la Californie est devenue l’année dernière le premier État à s’engager à protéger 30 % des terres et des eaux côtières d’ici 2030.

Steve Weissman, directeur du Center for Law, Energy and the Environment de l’UC Berkeley, a déclaré que si Newsom a été un gouverneur « maintenant le cap » en ce qui concerne le changement climatique, avoir un « républicain de style ancien » en poste pourrait conduire à une augmentation du nombre de juges conservateurs susceptibles de s’opposer à une politique climatique clé.

“Si cela conduisait à une réélection potentielle, l’impact sur la politique climatique et environnementale de la Californie serait dévastateur et potentiellement irréversible”, a déclaré Weissman.

“Cela pourrait ralentir la politique climatique à l’échelle nationale et mondiale”, a-t-il poursuivi. “Il est difficile d’exagérer les dommages que cela pourrait causer.”

Un panneau indiquant “Pas d’eau équivaut à des emplois perdus” dans une ferme pendant une sécheresse à Firebaugh, en Californie, le mardi 13 juillet 2021.

David Paul Morris | Bloomberg | .

En plus d’annuler les ordonnances de Newsom sur des questions telles que les véhicules propres, la conservation et la production de pétrole et de gaz, un nouveau gouverneur pourrait également se retirer des accords interétatiques, tels que le protocole d’accord bipartite à quinze États qui s’engage à atteindre zéro émission nette. des ventes de camions et d’autobus neufs d’ici le milieu du siècle.

Un nouveau gouverneur pourrait également nommer de nouveaux dirigeants dans des organisations qui font avancer les initiatives climatiques, ainsi que bloquer ou réduire le financement des projets de conservation ou d’énergie propre.

Richard Frank, professeur de droit de l’environnement à l’UC Davis, a déclaré qu’un nouveau gouverneur hostile aux initiatives climatiques existantes pourrait « affamer » certaines des principales agences d’exécution et nommer des membres qui ne sont pas aussi dévoués à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

“Cela pourrait avoir un impact significatif sur le ralentissement sinon l’inversion des politiques agressives d’atténuation du changement climatique”, a déclaré Frank.