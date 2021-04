Quels États ont gagné et perdu des sièges lors du recensement de 2020? ⋆ 10z viral

La population américaine a dépassé 331 millions de personnes, avec le transfert du pouvoir politique du nord-est et du Midwest vers l’ouest et le sud, aurait découvert lundi le Bureau du recensement.

La carte publiée par le Bureau du recensement montrait que le Texas gagnait deux sièges. La Floride, la Caroline du Nord, le Colorado, le Montana et l’Oregon en ont chacun remporté un. Avec la Californie et la Virginie-Occidentale comme valeurs aberrantes, un groupe d’États du Nord-Est et du Midwest en a perdu chacun un. Les autres États à perdre un siège sont New York, le Michigan, la Pennsylvanie, l’Ohio et l’Illinois.

Interrogé lors d’un appel de presse si la population latino-américaine croissante a contribué à donner au Lone Star State son solide coup de pouce, le chef de la population du bureau Bataille de Karen a répondu: “Pour le moment, nous n’avons en fait pas de chiffres définitifs à partager sur la population hispanique pour le moment.”

«Il y a des États comme le Texas et la Floride qui connaissent certainement une augmentation naturelle – encore une fois plus de naissances que de décès, et ces types d’États connaissent également beaucoup de migration et de migration nette, que ce soit des personnes qui se déplacent à l’étranger dans ces États ou des personnes qui se déplacent au pays dans ces États », a ajouté Battle plus tard.

Dans une carte connexe, le Bureau du recensement a illustré les changements de population par État et territoire américain. Alors que la question du statut d’État plane sur l’archipel, Porto Rico a connu une diminution nette de sa population de 11,8% entre 2010 et 2020.

Malgré de modestes augmentations de population entre ces années, New York (4,2%) et la Californie (6,1%) n’ont pas suffisamment augmenté leurs résidences pour conserver leur nombre total de sièges. Il en va de même pour le Wisconsin, qui a connu une augmentation de 3,6% de sa population au cours de la dernière décennie.

En revanche, les changements de taux de population au Texas, en Floride et en Oregon ont chacun bondi à deux chiffres.

Tombant dans les dernières années de la Donald Trump présidence, l’enquête une fois dans une décennie a fait l’objet de nombreux litiges au sujet des allégations selon lesquelles le président républicain aurait tenté de jouer à la répartition politique avec des efforts illégaux pour exclure les non-citoyens. Les mesures de l’administration Trump ont largement échoué, la Cour suprême ayant rejeté l’inclusion d’une question de citoyenneté et son ministère du Commerce n’ayant pas achevé le décompte pendant son mandat.

C’est une histoire en développement…

(Cartes fournies par le Census Bureau)

