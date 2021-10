Quels facteurs prendre en compte avant d’investir dans l’immobilier commercial ?

La structure du bail et la qualité du locataire sont les facteurs cruciaux à considérer dans une propriété commerciale pré-louée.

Ayant donné d’excellents rendements au fil des ans, l’immobilier commercial est de plus en plus considéré comme une option attrayante pour les investisseurs.

Shiv Parekh, fondateur de hBits, déclare : « Avec un double rendement sous forme de revenus locatifs et d’appréciation du capital, le secteur a réussi à se tailler sa propre place parmi les différentes classes d’actifs.

Choisir la bonne propriété

Le choix d’une propriété commerciale exige des investisseurs qu’ils effectuent une due diligence approfondie et analysent des paramètres importants tels que l’emplacement, l’évaluation, la qualité du bâtiment, le profil des locataires, la demande du marché, etc., car ils ont un impact décisif sur l’investissement.

Parekh ajoute: « Une bonne propriété qui se comporte bien selon les paramètres ci-dessus est bien équipée pour donner des rendements élevés à faible risque. »

Emplacement

D’un point de vue commercial, l’emplacement est un facteur important. Parekh déclare : « Une présence adéquate d’établissements commerciaux, une bonne connectivité et de faibles taux d’inoccupation génèrent des revenus locatifs réguliers avec une appréciation du capital élevée.

Évaluation

L’évaluation permet d’identifier les actifs attractifs. Les experts disent qu’il est également essentiel pour déterminer le revenu net après avoir pris en compte les dépenses telles que l’assurance et l’impôt foncier.

Qualité du bâtiment

Selon les experts, les immeubles de catégorie A attirent les locataires des multinationales, ce qui entraîne une meilleure appréciation du capital et une location stable.

Structure des baux et qualité des locataires

La structure du bail et la qualité du locataire sont les facteurs cruciaux à considérer dans une propriété commerciale pré-louée.

Parekh ajoute : « Les propriétés avec des locataires de catégorie A offrent le meilleur retour sur investissement. Les locataires de catégorie A ont généralement un bail et des périodes d’immobilisation plus longs et bénéficient d’une solide solvabilité générant des revenus locatifs réguliers.

La propriété fractionnée facilite l’investissement

La propriété fractionnée a rendu le marché de l’immobilier commercial accessible aux particuliers. Parekh déclare : « Cela offre un moyen facile d’investir dans l’immobilier commercial sans avoir besoin de faire des recherches approfondies. »

Il ajoute : « Les meilleures plateformes de multipropriété emploient les meilleurs professionnels externes et internes pour présélectionner les propriétés après une due diligence et une analyse approfondies de divers facteurs. Il offre une propriété et une transparence sans tracas aux investisseurs grâce à un tableau de bord détaillé des propriétés en ligne accessible depuis n’importe quel endroit.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.