Quels films de grands réalisateurs pouvez-vous voir ce week-end sur Netflix, HBO et Prime Video | Divertissement

Nous avons terminé la semaine avec nos recommandations de films que vous pouvez regarder dès maintenant sur Netflix, HBO et Prime Video.

La vaccination progresse et il est déjà question qu’il sera bientôt possible de descendre dans la rue sans masque. Alors que le moment est venu d’éliminer complètement la menace du coronavirus, une grande partie du temps libre se fait encore à la maison. En cette période, le cinéma nous a beaucoup aidé et les films que nous avons à notre disposition n’en sont pas moins vus.

Lors du choix d’un film, il est normal que beaucoup regardent le casting, mais qui est derrière les caméras est également important pour s’intéresser pour un particulier. Par conséquent, cette semaine, nous avons préparé une sélection basée sur le réalisateur des films et tous les noms sont à titre de référence.

Il était une fois à… Hollywood – Netflix

Bien que beaucoup s’attendaient à un film bourré d’action avec Once Upon a Time in… Hollywood, Quentin Tarantino a réalisé une lettre d’amour à l’industrie cinématographique des années 1960 Cela a changé brusquement avec les meurtres de Charles Manson. Il y a des films d’intrigue et d’autres dans lesquels il est préférable de se laisser emporter par l’atmosphère qu’ils véhiculent et des moments spécifiques, et quelque chose de similaire se produit ici. Il est difficile de ne pas sourire en suivant les expériences des personnages joués par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt.

Qualification: Il était une fois à … Hollywood (Il était une fois à … Hollywood)

Année de sortie: 2019

Durée: 165 min

Plate-forme: Netflix

Mule – HBO

Continuer à réaliser à 91 ans est quelque chose d’inhabituel dans l’industrie cinématographique pour différentes raisons, de l’énergie que cela demande aux problèmes que posent habituellement les assureurs, mais Clint Eastwood travaille presque un film par an. Ces derniers temps, son cinéma a dérivé vers des histoires avec des petits héros (ou anti-héros) et dans ce cas on le retrouve comme un retraité ruiné qui se consacre au transport de drogue. Mula est un film plus modeste que d’habitude, mais dans lequel il montre encore une fois des moments intéressants.

Qualification: Mula (La Mule)

Année de sortie: 2018

Durée: 116 minutes

Plate-forme: HBO

Perdu – Prime Video

Chaque film de David Fincher est un événement et avec Lost, il a encore frappé avec l’un de ses jeux de films classiques. Ce n’était pas la première fois qu’il décidait de manipuler sans vergogne le spectateur et pendant la première heure du film, nous avons trouvé une histoire qui omet un grand nombre de détails, mais qui après une tournure inattendue revient surprendre jusqu’à atteindre une fin spectaculaire. Perdu est une histoire très méchante sur l’amour et les relations.

Qualification: Perdu (Gone Girl)

Année de sortie: 2014

Durée: 149 minutes

Plate-forme: Prime Vidéo

