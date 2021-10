Quels films regarder ce week-end d’Halloween après l’arrivée de HBO Max | Divertissement

Le débarquement de HBO Max a secoué le monde du streaming en Espagne et il est temps de profiter de la plateforme.

Nous attendions depuis quelques mois que HBO se transforme en HBO Max et plus tôt cette semaine, c’est finalement arrivé. La grande plateforme qui fait monter les enchères en termes de premières de films et le fonds de série est disponible dans notre pays et au-dessus avec une offre incroyable pour toujours.

Mais après tant de lecture à ce sujet, certains aspects ont peut-être été oubliés, comme le fait qu’il sera présenté en première Films WarnerMedia environ 45 jours après leur sortie en salles ou son pari définitif sur la 4K, l’une des grandes exigences qui existait avec HBO.

Bien qu’au cours de ces premiers jours, il y ait eu des problèmes de transition entre les plates-formes, il existe déjà de nombreux films parmi lesquels choisir et nous allons vous en recommander quelques-uns pour Halloween.

À l’intérieur

10 ans après que le film français original ait frappé les téléspectateurs avec son gore intense, cela a été tourné. refaire qui répète une approche qui va donner du fil à retordre à beaucoup de gens, quoique d’une manière plus décaféinée.

Le principe est simple : une femme enceinte sur le point d’accoucher reçoit la visite d’une autre femme qui veut quelque chose d’elle, quelque chose qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Inside est un film mineur, mais vous pourriez être intéressé à visiter si vous n’avez pas accès à l’original.

Warren File Saga

Vous connaissez sûrement déjà les films de ce qui en Espagne a été baptisé la saga Warren File, ou The Conjuring, mais ils tiennent parfaitement un autre visionnage, et plus si c’est une nuit comme Halloween.

Ces films étaient un classique instantané dans les films d’horreur. En eux, le duo d’enquêteurs est confronté à une série d’événements paranormaux qui effraient plusieurs familles. Très américain tout, ouais, mais quand les films d’horreur sont bien faits… il faut les apprécier.

10, rue Cloverfield

Ce film d’horreur, ou de suspense, a donné lieu à de nombreux débats, mais sa formule est aussi simple qu’efficace. Une femme se réveille dans un bunker souterrain après avoir subi un accident. Ils lui disent qu’une catastrophe chimique s’est produite à l’extérieur et qu’il doit rester à l’intérieur avec deux autres personnes, mais est-ce vrai ?

Suspense et intrigue jusqu’aux dernières minutes ils se mélangent dans ce film sorti en 2016 mais qui fonctionne toujours. Si vous voulez savoir ce qui se passe réellement, vous devrez le voir.