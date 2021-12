Quels films regarder ce week-end sur HBO Max, Filmin et Netflix si vous voulez être à jour | Divertissement

C’est vendredi et cela signifie que nous allons vous recommander des films disponibles sur votre plateforme de streaming préférée.

Peu importe le temps qu’il fait dehors pendant que vous avez quelque chose à regarder à la télévision, cela pourrait être dit ces jours-ci dans de nombreuses régions de notre pays. Le froid et la pluie sont arrivés, mais le nombre de premières n’a pas été réduit et c’est quelque chose qui aide toujours à avoir une vie meilleure.

Ce vendredi nous revenons avec nos recommandations de films et nous allons choisir des films qui d’une manière ou d’une autre sont des nouveautés ou servent à préparer de futures sorties. Et ils sont aussi sur des plateformes très différentes.

Aujourd’hui, personne ne peut dire qu’il n’a pas assez d’offres à portée de main, d’autant plus que presque toutes les plateformes proposent des remises ou périodes d’essai gratuites. Mais nous allons avec nos films recommandés pour ces jours-ci.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Matrice – HBO Max

1999 a été une année très importante pour le cinéma le plus commercial, avec une multitude de premières exceptionnelles pour le grand public, et The Matrix en est le meilleur exemple. Autant décrire un film qui a commencé à faire partie de la culture populaire dès le premier instant, mais il y a des raisons de revenir sur cette œuvre et ses deux suites.

Dans quelques jours sortira Matrix Resurrections et tout indique que ce sera un grand show. La meilleure façon d’aller le voir est avec l’histoire fraîche dans votre tête et sur HBO Max, vous avez toute la trilogie originale à portée de main.

Si vous aimez les séries comme Friends, The Sopranos ou Game of Thrones, HBO Max les a et bien d’autres dans son catalogue.

Annette – Filmin

Le réalisateur français Leos Carax éveille à la fois la passion et le rejet et la première de son précédent film Holy Motors l’a prouvé. Loin de chercher un cinéma plus conventionnel, Annette a récemment présenté et Filmin ils se sont empressés de la chercher et de la lancer pour tous les abonnés.

Annette est une histoire pleine d’excès qui parle de la renommée, la paternité et la relation qu’un écrivain de stand-up à succès et un grand chanteur ont. Un cinéma non conventionnel qui soulève de nombreuses questions et est d’une grande valeur visuelle. Si vous aimez le risque, c’est votre film.

Si vous voulez voir la Formule 1 ou la moto, vous pouvez le faire sur DAZN, une plateforme qui offre un essai gratuit de 30 jours sans engagement de séjour.

Le pouvoir du chien – Netflix

Avec Benedict Cumberbatch et Jesse Plemons Aux manettes, The Power of the Dog a été lancé sur Netflix, un film qui a conquis le public ces derniers jours avec sa proposition qui mélange des images de qualité avec une histoire divertissante.

Si vous pensez que le western est mort depuis longtemps, nous vous recommandons de regarder le film cela montre comment ces types d’environnements servent encore à accueillir des histoires avec violence, passion et, surtout, de grands personnages.