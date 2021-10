Quels films regarder ce week-end sur HBO, Movistar + et Prime Video si vous avez aimé The Squid Game | Divertissement

Nos recommandations avec des films que vous pouvez voir ce week-end sur votre plateforme préférée.

Depuis quelques semaines, il semble que tout le monde parle de The Squid Game. Il vous a sûrement été recommandé au travail, à l’université ou que vous avez lu à ce sujet. Ce n’est pas pour moins, c’est une série qui se succède sur Netflix.

Mais avec le week-end vient aussi un peu plus de temps libre et vous voulez sûrement voir un film. Cette fois, nous allons en recommander quelques-uns qui vous rappellent en quelque sorte The Squid Game et que vous avez disponible sur différentes plateformes.

Et n’oubliez pas que la série bat des records d’audience, mais il existe de nombreuses autres plateformes et vous trouverez sûrement d’autres grands succès sur Disney +, Prime Video ou quand HBO Max débarque. Le rythme des premières ne semble ralentir à aucun moment.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Les jeux de la faim – HBO

Les jeux de la faim sont une référence incontournable pour de nombreux téléspectateurs dans ce qui fait référence à une compétition qui sert de métaphore à la situation politique ou économique. Il a d’abord triomphé en tant que série de livres, puis les films ont également été un grand succès.

La compétition à mort pour défendre les quartiers Elle est plus que connue dans cette dystopie où chacun se battra pour que son équipe triomphe au Capitole. Que les jeux de la faim commencent sur HBO.

Vous pouvez désormais essayer Amazon Prime Video gratuitement pendant un mois et sans engagement de durée. Sur cette plateforme, vous pouvez regarder des séries comme American Gods, Hanna et Jack Ryan, ainsi que des centaines de films exclusifs.

Chasse – Movistar +

Damon Lindelof était à l’origine du scénario de cette film qui a suscité une certaine polémique lors de sa sortie en salles. C’est une histoire qui essaie de refléter différentes idéologies d’aujourd’hui à travers la chasse aux humains par certains riches. Et il y a aussi de nombreux moments d’humour noir.

Les protagonistes se réveillent dans un endroit sans se rappeler comment ils y sont arrivés. Est-ce ainsi ligotés et doivent lâcher prise, chercher des armes et se protéger de quiconque tente de les tuer… Mais tout a une torsion dans le script et dans The Hunt, il y a des dizaines de surprises que vous pouvez voir dans Movistar +.

Si vous voulez voir la Formule 1 ou la moto, vous pouvez le faire sur DAZN, une plateforme qui offre un essai gratuit de 30 jours sans engagement de séjour.

Garçons du 20e siècle – Prime Video

Les bandes dessinées des 20th Century Boys ont été adaptées en trois longs métrages que vous pouvez trouver sur Prime Video en ce moment et qui forment presque une série à eux seuls. Que se passerait-il si tout ce que vous aviez prévu avec vos amis d’enfance se réalisait ?

Les protagonistes a écrit le Livre des Prophéties comme des enfants, un cahier dans lequel ils racontaient qu’une organisation détruisait le monde. Des décennies plus tard, une secte dangereuse gagne en présence et est dirigée par quelqu’un qui se dit ami, et il semble que ce qui est écrit dans ce livre soit en train de s’accomplir.