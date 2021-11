Quels films regarder ce week-end sur Netflix, Disney+ et HBO Max : le meilleur chanteur, un évadé et un super-héros | Divertissement

Le week-end c’est pour regarder des films, c’est écrit dans la bible du bon cinéphile. Pour cette raison, nous vous proposons une sélection des meilleures aventures et histoires qui atteignent les principales plateformes de streaming.

Il y a ceux qui aiment voyager le week-end et essayer de nouveaux restaurants. Et c’est bien, mais il y a aussi ceux qui veulent juste regarder le panneau d’affichage et rechercher sur le Web les dernières versions de Netflix, HBO Max ou Disney +.

Et, comme nous faisons partie de ces derniers, nous avons pensé à faire une sélection pour vous, comme chaque vendredi, avec les nouveautés ou les meilleures des plateformes de streaming.

Bien que vous puissiez aussi faire les deux plans en même temps, vous n’avez qu’à vous organiser, je vous en donne ma parole.

Avec trois nouveaux films arrivant à leurs services respectifs, ce que nous vous promettons, c’est que vous ne vous ennuierez pas, et chacun est d’un genre différent. J’espère que vous les aimez tous.

Le meilleur chanteur de l’histoire, un évadé et un super-héros

La rapsodie bohème

Bien que les biopics de groupes de musique ne soient pas le meilleur genre, la vérité est que cette interprétation de l’histoire de Queen est scandaleuse.

Rami Malek incarne Freddie Mercury, le plus grand chanteur de tous les temps (Je ne vais pas en discuter, ce sont des faits), dans un film où bien que la rock star flamboyante est traitée avec beaucoup d’affection, raconte une histoire très fidèle et intéressante.

Il vient d’arriver sur Netflix et il mérite une minute de votre temps.

Qualification: Rapsodie bohème Date de sortie: 2018 Durée: 2:14 heures Plate-forme: Netflix

Le vieil homme et le pistolet

Basé sur l’histoire vraie de Forrest Tucker et de son évasion audacieuse de San Quentin dans les années 70 pour porter une série de coups qui ont stupéfié les autorités et captivé la société.

Robert Redford est splendide dans l’un de ses derniers rôles, où l’âge ne l’empêche pas d’être le grand acteur qui, s’il n’a plus l’éclat de sa maturité, n’en reste pas moins un acteur redoutable et véritablement envoûtant.

Qualification: Le vieil homme et le pistolet Date de sortie: 2018 Durée: 1:29 heures Plate-forme: HBO Max

Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux

C’est le dernier film Marvel à venir sur Disney+ et il s’agit de rencontrer un personnage inconnu d’une grande partie du public qui est arrivé grâce au Marvel Cinematic Universe.

Mais Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux en valent la peine, du moins à voir depuis chez soi si on a déjà embauché Disney+.

C’est une aventure différente, avec des personnages qui se sentent bien parce qu’ils sont frais, et parce que les scènes d’action sont incroyables.

Qualification: Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux Date de sortie: 2021 Durée: 2:14 heures Plate-forme: Disney Plus

Profitez-en, le week-end passe vite.