Quels films regarder ce week-end sur Netflix, Disney+ et HBO Max : un artiste, une bataille des sexes et des oiseaux | Divertissement

Le week-end c’est pour regarder des films, c’est écrit dans la bible du bon cinéphile. Pour cette raison, nous vous proposons aujourd’hui une sélection des meilleures versions qui atteignent les principales plateformes de streaming.

Il y a ceux qui aiment sortir et manger au restaurant le week-end. C’est bien, mais il y a aussi ceux qui veulent regarder le panneau d’affichage du cinéma le plus proche et rechercher sur le Web les dernières sorties de Netflix, HBO Max ou Dinsey +.

Et, comme nous faisons partie de ces derniers, nous avons pensé à faire une sélection pour vous, comme chaque vendredi, avec le meilleur des plateformes de streaming.

Bien que, à titre indicatif, Vous pouvez aussi faire les deux plans en même temps, il vous suffit de vous organiser.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Avec trois nouveaux films arrivant à leurs services respectifs, ce que nous vous promettons, c’est que vous ne vous ennuierez pas, en plus du fait que chacun est d’un genre différent, donc en écartant nous frapperons sûrement l’un d’eux (espérons-le avec les trois, bien sûr).

Un artiste, une bataille des sexes et des oiseaux qui partent à la chasse.

La bataille des sexes

Dans le sillage de la révolution sexuelle et de la progression du mouvement féministe, le match de tennis qui a eu lieu en 1973 entre la joueuse de tennis numéro un mondial Billie Jean King (Emma Pierre) et l’ancien champion de tennis mais aussi l’escroc Bobby Riggs (Steve Carell) était tout un événement.

Bien que le film soit sorti il ​​y a quatre ans, il arrive maintenant sur Disney + pour la première fois après avoir peu tourné en salles. Cela vaut la peine d’être vu à cause des deux stars qui jouent dans le film et parce que c’est un fait historique oublié aujourd’hui.

Qualification: La bataille des sexes Date de sortie: 2017 Durée: 1:23 heures Plate-forme: Disney +

Oiseaux de proie

Après avoir rompu avec le Joker, Harley Quinn fait équipe avec Black Canary, Huntress et Renee Montoya pour sauver une jeune femme de Roman Sionis, une cheville ouvrière brutale et narcissique de Gotham qui a mis sa tête à prix.

Avec ce résumé, nous arrivons à l’un des meilleurs films de l’univers DC ces dernières années. Sans aucun doute, cela en vaut la peine si vous avez soif d’action et de rire. Appuyez simplement sur HBO Max (qui est en promotion, courez).

Qualification: Oiseaux de proie Date de sortie: 2020 Durée: 1:44 heures Plate-forme: HBO Max

Tic, Tic… BOUM !

Basé sur la comédie musicale autobiographique de Jonathan Larson, il suit un dramaturge en herbe qui travaille comme serveur à New York alors qu’il écrit Superbia, qu’il espère être la prochaine grande comédie musicale américaine et celle qui lui donnera enfin sa chance.

Comme si c’était n’importe quel jeune, À l’approche du 30e anniversaire de Jon, il devient submergé par l’anxiété, se demandant si son rêve en vaut la peine.

Oui, ce qui nous est arrivé à tous, mais au cinéma. Il sort aujourd’hui sur Netflix et si le protagoniste (Andrew Garfield) vous semble familier, c’est parce que c’était Spider-Man.

Qualification: Tic, Tic… BOUM ! Date de sortie: 2021 Durée: 1:55 heures Plate-forme: Netflix

Profitez-en, le week-end passe vite.