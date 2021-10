Quels films regarder ce week-end sur Netflix, Disney+ et Prime Video : sélection des dernières actualités | Divertissement

Nous sommes vendredi et cela signifie que nous allons vous recommander quelques films que vous pourrez retrouver sur votre plateforme préférée.

Alors que les salles de cinéma tentent de revenir à la normale et que ces dernières semaines, nous avons vu les premières de films tels que Dune, No Time to Die ou Cry Macho, les services de streaming ont continué avec les lancements et certains ont été importants.

Nous nous sommes habitués à vivre avec une liste très large de premières et il est difficile d’aborder tous les nouveaux films qui sortent, mais au moins nous essayons de vous informer des plus importants donc vous n’en manquez pas.

Comme chaque vendredi, choisissez bien ce que vous voulez voir, préparez quelque chose à manger et à boire et profitez d’un bon film. C’est sûr que ça vaut le coup.

Distance de sauvetage – Netflix

Vendredi dernier, il est sorti en salles et est déjà sur Netflix le dernier film fantastique en espagnol qui adapte un roman du même nom.

La distance de sauvetage est un film aux touches surnaturelles qui parle du souci des enfants et de la relation avec les voisins, le tout dans un environnement où il se passe quelque chose d’étrange qui est très difficile à localiser. C’est une autre histoire que vous pouvez trouver sur Netflix.

Gars libre – Disney +

Disney + continue de croître en nombre d’abonnés et la concurrence frontale avec le reste des options en termes de sorties de films est l’une des principales raisons. Les films qui feront aussi un tabac à la maison, comme Free Guy, sont très attractifs.

Free Guy part de la découverte faite par le protagoniste joué par Ryan Reinolds : est un personnage de remplissage d’un jeu vidéo. Sa vie est un mensonge, mais les possibilités montent en flèche et une comédie pleine de clins d’œil commence que tout spectateur appréciera sur Disney +.

L’homme invisible – Prime Video

L’histoire mythique de L’Homme invisible a été adaptée au cinéma actuel dans ce film des plus intéressants Film de 2020 qui parle d’abus et de pouvoir, mais sans oublier le spectaculaire et l’action.

Cette adaptation gratuite est un thriller qui accroche le spectateur et avec quelques rebondissements de script qui l’empêchent de quitter l’écran. Lorsque vous avez fini de le regarder sur Prime Video quelques scènes seront restées dans ta tête.