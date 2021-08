Quels films regarder ce week-end sur Netflix, HBO et Prime Video : des succès qui arrivent directement sur les plateformes | Divertissement

in

Des films que nous vous recommandons de regarder ce week-end sur votre plateforme de streaming préférée.

Ce que nous avons pu observer au cours des deux dernières années, c’est que les grandes avant-premières ont atteint les plates-formes avant tout et non dans les salles de cinéma. La pandémie de coronavirus a fait en sorte que les salles de cinéma reçoivent moins de téléspectateurs et une multitude de titres se rendent directement au domicile des téléspectateurs.

Par conséquent, cette fois, nous allons recommander quelques films qui ont été un succès direct sur Prime Video, Netflix ou HBO et dont vous avez pu profiter gratuitement au sein du service auquel vous êtes abonné, sans effectuer de paiement supplémentaire.

Peut-être dans ce domaine Disney+ est pour le moment la grande exception en proposant des premières hybrides en salles et sur plateformes à un prix élevé, bien qu’il diffuse également directement certains films gratuitement.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Evangelion : 3.0 + 1.0 Il était trois fois – Prime Video

On s’attendait à un grand succès, mais ces derniers jours, il est en train de se transformer en un film qui bat des records d’audience sur Prime Video. Evangelion: 3.0 + 1.0 Il était une fois l’histoire qui poursuit la série mythique avec le célèbre Evas, un spectacle visuel qui traitait également de sujets très risqués et personnels, tels que la dépression.

Cet anime a convaincu tout le monde, ceux qui sont venus de la série ou des films précédents et ceux qui sont entrés sans avoir rien vu auparavant. Une révolution.

Qualification: Evangelion : 3.0 + 1.0 Il était une fois trois fois Année de sortie: 2021 Durée: 154 min Plate-forme: Prime Vidéo

Vous pouvez désormais essayer Amazon Prime Video gratuitement pendant un mois et sans engagement de durée. Sur cette plateforme, vous pouvez regarder des séries comme American Gods, Hanna et Jack Ryan, ainsi que des centaines de films exclusifs.

Justice League de Zack Snyder – HBO

S’il faut parler d’un grand succès dans le monde du streaming, ce film de super-héros étendu et excessif est une date inévitable. Le film que Zack Snyder voulait vraiment sortir est un exemple spectaculaire de la façon de tourner ce genre qui a provoqué de fortes sensations chez les téléspectateurs.

Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, il est incontestable que La Justice League de Zack Snyder a été l’un des grands événements cinématographiques des dernières années et continue d’être disponible sur HBO.

Qualification: Ligue de justice de Zack Snyder Année de sortie: 2021 Durée: 242 min Plate-forme: HBO

Si vous voulez voir la Formule 1 ou la moto, vous pouvez le faire sur DAZN, une plateforme qui offre un essai gratuit de 30 jours sans engagement de séjour.

Le trou – Netflix

Tous les succès dans cette classe n’ont pas été internationaux, Il y a aussi eu des premières espagnoles qui ont triomphé sur toute la planète et peut-être l’un des meilleurs exemples est The Hole. Dystopie, science-fiction et un peu de gore se mélangent dans un film qui a été aimé comme peu d’autres.

Il n’est pas passé par les théâtres et il était à peine entendu en dehors des cercles de spécialistes jusqu’à ce qu’il frappe Netflix, mais ensuite il a balayé. Si vous ne l’avez pas vu, le moment est venu, Le trou ne vous décevra pas.

Qualification: Le trou Année de sortie: 2019 Durée: 94 min Plate-forme: Netflix