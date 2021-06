Quels films regarder ce week-end sur Netflix, HBO et Prime Video : différentes manières de voir le monde | La technologie

Chaque vendredi, nous vous recommandons des films disponibles sur Netflix, HBO et Prime Video à regarder pendant le week-end.

Avec l’arrivée de la chaleur, vous n’avez pas envie de sortir une partie de la journée, du moins jusqu’à ce qu’il fasse frais, et le meilleur moyen de vous distraire si vous avez du temps libre c’est avec un bon cinéma. Sur Netflix, HBO et Prime Video vous avez de nombreux films en tout genre pour que vous trouviez toujours quelque chose à votre goût.

La bonne chose à propos de ces plateformes, c’est qu’elles ne fonctionnent pas uniquement avec des nouvelles, elles conservent également dans leurs catalogues des films qui ont quelques années mais qui sont toujours intéressants pour différentes raisons. Par conséquent, nous essayons toujours de faire nos recommandations des deux types.

Heureusement pour nous, la variété des plateformes continue d’augmenter et il y en a toujours un qui offre ce dont vous avez besoin ou ce qui se rapproche le plus de vos goûts.

Dans la nature – Netflix

Le protagoniste de Towards Wild Routes a marqué – pour le meilleur ou pour le pire – de nombreux téléspectateurs l’année de sa première. Dans le film le tentatives de vivre dans la nature et les conséquences de leurs actes pour lui et sa famille. Ce film basé sur des faits réels montre les sacrifices nécessaires pour changer votre vie et est une histoire qui cache plusieurs morales.

Qualification: Dans la nature

Année de sortie: 2007

Durée: 140 minutes

Plate-forme: Netflix

Jour de pluie à New York – HBO

L’avant-dernier film de Woody Allen parle d’un de ses thèmes favoris et contient des éléments qui convainquent ses fans depuis des décennies. Lors de la visite d’un couple à New York, il est montré comment est vraiment l’identité de chacun et quelles sont leurs ambitions, leurs défauts et, finalement, leur personnalité que peu importe à quel point ils essaient, cela ne changera peut-être pas. Rainy Day in New York est une pièce courte, agile et divertissante.

Qualification: Un jour de pluie à New York

Année de sortie: 2019

Durée: 92 minutes

Plate-forme: HBO

Milieu – Prime Video

Aller dans un pays inconnu pour assister à une fête religieuse n’est peut-être pas la meilleure idée possible, mais ces touristes américains le font en Milieu, une histoire d’horreur en plein jour. Aimé, détesté et très contesté, le contraste des cultures et les erreurs habituelles du tourisme sont également présents dans une histoire qui n’est pas recommandée pour les plus petits, mais qui offre plusieurs moments de terreur et de sang.

Qualification: Milieu

Année de sortie: 2019

Durée: 145 min

Plate-forme: Prime Vidéo

