Quels films regarder ce week-end sur Netflix, HBO et Prime Video: le meilleur suspense espagnol | Divertissement

Nous vous disons nos recommandations hebdomadaires avec des films de Netflix, HBO et Prime Video que nous avons particulièrement aimés.

Terminez une autre semaine et retournez au temps libre pour profiter de vos passe-temps et vous reposer un peu. Si vous êtes comme nous et que vous aimez le cinéma, vous avez sûrement déjà un film en tête que vous voulez voir. Même ainsi, nous allons recommander certains options disponibles sur Netflix, HBO et Prime Video.

Cette fois, nous avons sélectionné Des films espagnols qui nous ont surpris dès le premier instant pour différentes raisons, parfois à cause de la tension et du suspense, dans d’autres à cause des interprétations. Parce que dans certaines choses, les productions nationales n’ont rien à envier aux productions américaines.

Qui tue le fer – Netflix

Après le grand succès de Verónica, le réalisateur Paco Plaza a décidé de se rendre en Galice pour tourner une histoire à suspense ronde qui ne vous laisse pas respirer calmement jusqu’à la dernière seconde, on vous assure. Le film commence par l’internement dans la maison de retraite d’un baron de la drogue et les soins qu’une infirmière affectée par son travail doit apporter. À partir de là, Who a Iron Kills mélange plusieurs histoires et moments qui ne vous permettront pas d’arrêter le film une seconde.

Qualification: Qui tue le fer

Année de sortie: 2019

Durée: 107 minutes

Plate-forme: Netflix

L’île minimale – HBO

La disparition de certaines jeunes femmes est le déclencheur de ce film impressionnant qui a été un grand succès au box-office et qui est l’un des meilleurs exemples du fonctionnement de ce genre dans notre pays. Avec les brillantes interprétations de Javier Gutiérrez et Raúl Arévalo, L’île minimale vous emmène au sud de l’Espagne où l’atmosphère et les tensions entre voisins vous laissent à peine respirer. Même si vous l’avez vu une fois, cela vaut toujours la peine d’y revenir.

Qualification: L’île minimale

Année de sortie: 2014

Durée: 99 minutes

Plate-forme: HBO

Le Royaume – Prime Video

Le royaume peut être le dernier grand film sur la corruption dans notre pays, un exemple de comment faire un montage frénétique et jouer avec la connaissance du spectateur de la situation politique. Ce film qui sort en salles montre ce qui arrive à un politicien ambitieux impliqué dans certaines écoutes téléphoniques qui ont été effectuées et la manière dont chacun veut se sauver à n’importe quel prix. Le réalisateur de Riot Control a su trouver un ton parfait dans The Kingdom et nous vous assurons que vous ne pouvez pas le manquer.

Qualification: Le Royaume

Année de sortie: 2019

Durée: 131 minutes

Plate-forme: Prime Video

