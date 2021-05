Quels films regarder ce week-end sur Netflix, HBO et Prime Video: on mise sur les bons sentiments | Divertissement

Nous revenons avec nos recommandations pour le week-end: des films que vous pouvez regarder dès maintenant sur Netflix, HBO et Prime Video.

Chaque vendredi, nous essayons de recommander certains films que vous avez disponibles sur Netflix, HBO et Prime Video et que nous avons aimé assez pour vous montrer, ou du moins nous les trouvons intéressants pour une raison quelconque. Tous sont disponibles pour les abonnés et ne manqueront pas de vous aider à passer un bon moment.

A cette occasion, nous avons choisi des films vieux de quelques années, voire de plusieurs décennies, mais qui continuent à fonctionner pour transmettre de bons sentiments au spectateur. En dépit d’être doux-amer à certains moments, la comédie en eux n’a pas vieilli le moins du monde Et même si vous les connaissez, vous apprécierez sûrement de les revoir.

Le fan de cinéma en Espagne ne peut pas se plaindre des plateformes qui existent et de celles qui restent à venir, comme HBO Max, et Disney + est un autre exemple d’espace dans lequel trouver de nombreux titres auquel il vaut toujours la peine de donner une chance.

Disney + continue de publier des informations, telles que sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Mieux … impossible – Netflix

Lorsque les deux protagonistes d’un film ont remporté les Oscars Avec de meilleures performances, vous savez qu’il y a quelque chose de bon dedans. Mieux … impossible est l’histoire d’un écrivain incapable de s’entendre avec les autres à cause de ses nombreux passe-temps et de la relation amoureuse qui commence avec une serveuse trop différente de lui. Plusieurs éléments se mélangent dans l’intrigue qui font de ce qui pourrait être une comédie très banale une somme de rencontres qui valent la peine d’être connues. Malgré le temps qui s’est écoulé depuis sa création, il n’a pas du tout vieilli.

Qualification: Mieux … impossible (aussi bon que ça soit)

Année de sortie: 1997

Durée: 137 minutes

Plate-forme: Netflix

Si vous voulez voir la Formule 1 ou la moto, vous pouvez le faire sur DAZN, une plate-forme qui offre un essai gratuit de 30 jours sans engagement à rester.

Le Grand Budapest Hotel – HBO

Les films de Wes Anderson créent une étrange sensation chez les téléspectateurs. La mise en scène et le montage si caractéristiques qu’ils ont transmis une grande tendresse et un rythme entre fou et difficile à assimiler. Cependant, la jouissance est continue. Le Grand Hotel Budapest est l’un des meilleurs exemples avec l’histoire d’un concierge et du groom dans un hôtel privé. Situé dans l’entre-deux-guerres, il raconte la recherche d’un tableau de la Renaissance … en principe. Si vous ne l’avez pas vu, vous devriez c’est compliqué de ne pas l’aimer.

Qualification: Le Grand Budapest Hotel

Année de sortie: 2014

Durée: 99 minutes

Plate-forme: HBO

HBO Espagne offre une semaine gratuite sans engagement de permanence à tous ses nouveaux utilisateurs. Vous pouvez annuler quand vous le souhaitez ou conserver l’abonnement pour seulement 8,99 € par mois.

Homme irrationnel – Prime Video

Retourner les clichés est difficile, mais Woody Allen l’a essayé avec cette comédie mettant en vedette Joaquin Phoenix et Emma Stone. L’arrivée d’un professeur de philosophie torturé et l’attirance que son élève intelligent subit pour lui ils forment une grande partie de l’histoire qui tourne vers quelque chose de tout à fait différent, avec le meurtre entre les deux. Irrational Man est un film qui vaut la peine de s’arrêter, nous vous assurons qu’il est vu tout de suite.

Qualification: Homme irrationnel

Année de sortie: 2015

Durée: 96 minutes

Plate-forme: Prime Video

Vous pouvez maintenant essayer Amazon Prime Video gratuitement pendant un mois et sans engagement de rester. Sur cette plateforme, vous pouvez regarder des séries comme American Gods, Hanna et Jack Ryan, ainsi que des centaines de films exclusifs.