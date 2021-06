Quels films regarder ce week-end sur Netflix, HBO et Prime Video : on nage entre les genres | Divertissement

Nous revenons avec nos recommandations de films pour que vous profitiez de bons films pendant le week-end grâce à Netflix, HBO et Prime Video.

Si vous vivez dans un endroit où il fait trop chaud, il y a sûrement des heures où vous n’avez pas envie de sortir et préférez rester à la maison et vous asseoir et regarder un bon film. Dans ce cas, nous voulons vous aider avec nos recommandations de films de la semaine avec des histoires que vous pouvez trouver sur Netflix, HBO et Prime Video.

Lors de la sélection des titres, nous choisissons en fonction de ce que nous avons aimé, des films peu connus qui valent la peine d’être essayés et, de temps en temps, des nouveautés. Certains d’entre eux vous intéressent sûrement la voir dans les prochains jours.

Comme sur d’autres plateformes comme Disney+ ou Filmin, La bonne chose à propos de Netflix, HBO et Prime Video est que vous trouverez toujours des films d’intérêt dans leur catalogue. Prêt à en profiter ?

Une histoire de fantômes – Netflix

Ce film réveille à la fois la passion et l’ennui mettant en vedette un fantôme, avec un drap et tout, qui observe comment vit son partenaire et le temps qui passe. A Ghost Story est une histoire unique qui cherche à travers un rythme calme et de petits détails d’une grande beauté frapper le spectateur avec son sentiment de malaise et une chanson de Dark Rooms qui reste à jamais dans la mémoire. Recommandé pour ceux qui recherchent quelque chose de différent.

Qualification: Une histoire de fantôme

Année de sortie: 2017

Durée: 92 minutes

Plate-forme: Netflix

Comancheria – HBO

Tous les genres cinématographiques peuvent être visités à nouveau pour tourner des films de grand intérêt et les mélange d’action et de western qu’est Comancheria C’est un bon exemple. Avec un certain air crépusculaire, le suspense monte dans les braquages ​​de banque perpétrés par les frères principaux pour maintenir un terrain où ils extrairont du pétrole, le tout jusqu’à un dernier tronçon plein d’action qui laisse un goût de poudre et de bon cinéma dans la bouche.

Qualification: Comancheria (Enfer ou Hautes eaux)

Année de sortie: 2016

Durée: 107 minutes

Plate-forme: HBO

En guerre avec mon grand-père – Prime Video

Pendant des années que Robert De Niro cherche des tubes qui lui rapportent de l’argent et pas trop de défis d’acteur, chose que l’on revérifie avec En guerre avec mon grand-père. Il s’agit d’une comédie dont le titre indique déjà le thème, la bataille d’un enfant pour que son grand-père qui vient de devenir veuf ne lui vole pas sa chambre. Quoi qu’il en soit, un film simple pour toute la famille Cela économise un après-midi sans prétention.

Qualification En guerre avec mon grand-père (La guerre avec grand-père)

Année de sortie: 2020

Durée: 97 minutes

Plate-forme: Prime Vidéo

