Quels films regarder ce week-end sur Netflix, HBO et Prime Video pour oublier que septembre arrive | Divertissement

Le mois d’août se termine et avec lui les vacances d’une grande partie de la population, nous vous recommandons donc cette semaine des films très divertissants.

Beaucoup penseront sûrement que cela a été court, mais le mois d’août se termine et nous sommes confrontés au début d’un nouveau cours. Il se peut que pendant tout ce temps vous ayez pu profiter de plus de temps libre, mais Septembre bat son plein et il faut profiter des derniers jours Pour s’amuser.

Bien qu’il existe des films de haute qualité sur les plateformes les plus populaires, l’objectif principal est qu’ils soient faciles à voir et qu’il n’est pas difficile d’en trouver un avec lequel se divertir. Quoi qu’il en soit, cette semaine, nous allons en recommander quelques-uns qui vous aideront à le faire.

L’important ces prochains jours c’est que tu oublies un peu la suite, et pour ça il n’y a rien de tel qu’un bon film.

Livre vert – Netflix

Il y a quelques années, ce long métrage divertissant a remporté l’Oscar du meilleur film, dont le point fort est avant tout les performances des deux acteurs principaux de son parcours à travers les États-Unis les plus racistes. À sa sortie, Mahershala Ali et Viggo Mortensen se souviennent de Green Book, et c’est compréhensible.

Le livre vert raconte la tournée d’un pianiste noir avec son garde du corps en 1962, une année où le mieux était de suivre les indications d’un guide où étaient répertoriés les hôtels dans lesquels ils pouvaient séjourner. La dénonciation sociale n’empêche pas la bonne humeur et c’est une de ces histoires que l’on peut voir plusieurs fois sans perdre la magie. Vous l’avez disponible sur Netflix.

Chapitre 2 – HBO

L’horreur est l’un des genres les plus divertissants, du moins pour ses fans, car les autres téléspectateurs ont vraiment du mal. Et dans ce thème Nom et adaptations de Stephen King de ses œuvres sont de grandes références.

L’une des dernières nouvelles de ce type qui a atteint les plates-formes est la deuxième partie de It, le film de clown pour beaucoup. Il raconte ce qui se passe 27 ans après le film initial, quand tout le monde commence à se souvenir de ce qui s’est passé dans la ville… Si vous ne vous en souvenez pas non plus, sur HBO vous avez la réponse.

Chats – Prime Video

Toujours il est débattu si cette adaptation de la connaissance musicale est horrible ou mal comprise, et pas étonnant, surtout avec Tom Hooper comme réalisateur. Avec de nombreux moments qui frôlent l’absurde et une esthétique aussi excessive que les effets visuels, Cats pose de nombreuses questions au spectateur.

Recommander Cats est un choix très risqué, mais si vous êtes courageux et avez deux heures à perdre, Prime Video vous propose un travail qui est… différent.