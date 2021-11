Quels films regarder ce week-end sur Netflix, HBO Max et Prime Video si vous aimez l’action | Divertissement

Le moment est venu de recommander des films que vous pouvez regarder ce week-end sur votre service de streaming préféré.

Avec le froid, l’envie de rester à la maison pour regarder un film grandit et ce qu’on appelle revient : canapé, film et couverture. De plus, avec tout ce qui a augmenté l’offre l’année dernière, vous avez de plus en plus d’options à votre disposition et le week-end vous pouvez en profiter pour rattraper votre retard.

Le nombre de nouvelles qui arrivent chaque semaine sur les différentes plateformes est incalculable. Beaucoup découvrent encore le catalogue HBO Max qui continue de se former, mais en ce moment Netflix a sorti une multitude de films et Filmin, Prime Video, Disney+ et bien d’autres options continuent d’augmenter leur catalogue.

C’est pourquoi il est probable que découvrez un film dans nos recommandations, ou au moins sachez que maintenant vous l’avez disponible gratuitement à la maison. Allons avec eux.

Mauvais garçons pour la vie – Netflix

Vous avez probablement vu le premier opus, peut-être le deuxième. et le troisième ? L’année dernière, il est sorti le dernier film dont on peut déjà envisager la saga Bad Boys. Avec Will Smith et Martin Lawrence, les policiers les plus drôles et les plus spectaculaires sont revenus.

Bien que vous sachiez déjà ce que vous trouverez si vous le voyez sur Netflix, nous prévoyons que cette fois, ils combattent un cartel de la drogue mexicain sans quitter Miami. Ces les flics proches de la retraite n’auront pas du tout la vie facile et ils seront directement transformés en cibles. Divertissement comme les films précédents.

Godzilla – HBO Max

Ces dernières années, ils sont revenus récupérer ce monstre gigantesque dans le monde du cinéma et nous pensons qu’il n’a pas besoin de trop de présentation. Pour ceux qui sont confus avec eux, parmi les films sortis au cours de la dernière décennie, c’est celui avec Bryan Cranston dans le casting.

Le synopsis ne vous surprendra pas et comprend même une centrale nucléaire au Japon et quelques mines aux Philippines, mais l’important avec ces films est savoir ce que Godzilla détruit et comment ils essaient de le vaincre. Êtes-vous prêt à le découvrir? Vous pouvez le faire sur HBO Max.

Le chevalier vert – Prime Video

Sans sortir en salles, ce film a atteint Prime Video qui suscite tant de discussions chez les critiques de cinéma. Il a traversé le Festival international du film fantastique de Sitges et vous l’avez maintenant disponible sur la plate-forme, et nous vous assurons que vous ne pouvez pas le manquer si vous recherchez quelque chose de différent et avec du contenu.

The Green Knight est un film de mythes arthuriens dans lequel le roi bien connu doit affronter le gigantesque chevalier vert, un twist à l’histoire bien connue où le courage et la famille sont reconsidérés, mais surtout c’est une autre histoire à voir jusqu’aux dernières secondes.