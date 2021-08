Quels films regarder ce week-end sur Netflix, HBO ou Movistar + si vous aimez les blockbusters | Divertissement

Les services de streaming se vantent d’apporter aux téléspectateurs certains des derniers blockbusters et ce week-end, vous pourrez profiter de grands films.

Si au départ c’était la série qui servait à attirer les abonnés, ces deux dernières années les plateformes de streaming se sont battus pour obtenir les grands films pour gagner en présence. Ils veulent tous proposer les films les plus spectaculaires et ce week-end vous pourrez en voir quelques-uns.

On peut dire que presque n’importe quelle plate-forme a quelques films qui ont balayé le box-office Et cette semaine on vous en rappelle quelques unes pour que vous puissiez en profiter chez vous afin de vous aider à faire face au mieux à la canicule.

Netflix, HBO, Movistar +, Disney +, Prime Video, Filmin … Vous possédez sûrement l’une de ces plateformes et vous y consacrerez quelques heures dans les prochains jours. Si vous ne savez pas quoi voir, voici nos recommandations.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

1917 – Netflix

1917 a été le dernier blockbuster à sortir en grand en salles. avant que la pandémie de coronavirus ne frappe. Le film de Sam Mendes se déroule pendant la Première Guerre mondiale et raconte la Course contre la montre du protagoniste à travers des tranchées, des campagnes et des villes bombardées, le tout pour porter un message qui sauve des milliers de vies. Un spectacle tourné en quelques prises qui vous évite de vous éloigner de l’écran.

Qualification: 1917 Année de sortie: 2019 Durée: 119 minutes Plate-forme: Netflix

Vous pouvez désormais essayer Amazon Prime Video gratuitement pendant un mois et sans engagement de durée. Sur cette plateforme, vous pouvez regarder des séries comme American Gods, Hanna et Jack Ryan, ainsi que des centaines de films exclusifs.

Mad Max : Fury Road

Un des plus grands spectacles visuels de ce siècle C’était Mad Max : Fury Road. Le film est arrivé avec une grande impatience et n’a en aucun cas déçu, à tel point que même les critiques ont applaudi ce travail et l’ont classé parmi les meilleurs de ces dernières décennies. Une grande persécution à travers le désert, de la violence, un message social et peu de mots… Si vous commencez à le voir, vous ne pourrez pas détourner le regard. Soyez témoins !

Qualification: Mad Max : route de la fureur (Mad Max : route de la fureur) Année de sortie: 2015 Durée: 120 minutes Plate-forme: HBO

Si vous voulez voir la Formule 1 ou la moto, vous pouvez le faire sur DAZN, une plateforme qui offre un essai gratuit de 30 jours sans engagement de séjour.

Principe – Movistar +

Tenet a été le dernier blockbuster, bien que son passage dans les salles de cinéma ait été partiellement bloqué en raison de la pandémie. Les films de Christopher Nolan suscitent les passions Et avec le spectacle difficile à expliquer qu’est cette œuvre, les raisons sont comprises : une histoire ambitieuse, une belle réalisation, de l’action, des dialogues pleins de phrases… Tout est préparé pour susciter l’enthousiasme chez certains spectateurs.

Qualification: principe Année de sortie: 2020 Durée: 150 min Plate-forme: Movistar +