Quels films regarder ce week-end sur Netflix, HBO, Prime Video et Disney + si vous voulez échapper à la chaleur | Divertissement

Nous avons fait une sélection de films pour oublier la chaleur estivale. Il y en a pour tous les goûts, de l’animation à l’horreur, l’important est de se plonger dans le cinéma et de passer un bon moment.

Le week-end est le moment idéal pour profiter du temps libre. Les activités qui peuvent être faites sont diverses et dépendent de chaque personne, beaucoup préfèrent aller à la plage plus tôt et d’autres misent davantage sur la montagne. Soyons le type d’utilisateur que nous sommes, il y a toujours un point commun et c’est qu’en été nous avons tous chaud.

Et, est-ce que la chaleur est venue s’infiltrer dans toutes les maisons en Espagne et avec elle apparaît le sentiment d’accabler. Le cinéma est l’un des meilleurs divertissements et il est capable de nous transporter dans des mondes que nous n’avons pas connus. S’évader quelques heures est la meilleure chose à faire ces jours où les températures sont insupportables.

Nous avons fait une sélection de films qui vous feront oublier que nous sommes au-dessus de 30 degrés dans de nombreuses parties de la péninsule. Afin de ne laisser personne de côté, nous avons choisi une cassette parmi les quatre plateformes de streaming les plus importantes, bien que nous en laissions également une dans Filmin au cas où vous auriez ce service ou voudriez l’essayer.

La Légende de Klaus – Netflix

Il est impossible de ne pas recommander The Legend of Klaus, que ce soit en été ou en hiver. C’est l’une des meilleures sorties de 2019. L’histoire met en vedette Jesper, un apprenti facteur qui a l’habitude de vivre une vie confortable. Jesper est envoyé dans une ville lointaine par son père pour lui donner une leçon et changer son point de vue sur la vie. Dans cette ville, il rencontre le Père Noël et commence une aventure pleine d’émotions et de réflexions des deux personnages. C’est une nouvelle fable qui raconte l’origine de ce personnage, mais sa sublime narration ajoutée à une animation qui laisse sans voix en fait un film qu’il faut voir.

Titre : Klaus Année de sortie : 2019 Durée : 96 minutes Plateforme : Netflix

Snowpiercer – Prime Video

L’actuel lauréat d’un Oscar du meilleur réalisateur pour le film Parasites est le réalisateur de ce film. Oui, nous parlons de Bong Joon-ho et juste parce que c’est son film, il ne devrait y avoir aucun doute sur son visionnage obligatoire. Mais au cas où les doutes seraient encore là, l’axe central de ce film est la situation dans laquelle se trouve la planète. La vie a succombé et les températures ont chuté de façon spectaculaire. Les seuls survivants sont les passagers d’un train en perpétuel mouvement, les différences de classe et les troubles sociaux génèrent une révolte qui mettra en danger la survie humaine. C’est de la science-fiction de haute qualité avec un casting étoilé.

Titre : Snowpiercer Année de sortie : 2013 Durée : 126 minutes Plateforme : Prime Video

Luca – Disney +

Luca est la dernière première de Disney et Pixar. Ce film, comme tous les films Pixar, a un ton et une façade enjoués, mais l’intérieur regorge d’émotions capables de faire pleurer les yeux les plus durs.. L’ensemble du film se déroule dans une ville située sur la Riviera italienne dans les années 50 et 60, le protagoniste est Luca Paguro, un garçon monstre marin capable d’adopter une forme humaine lorsqu’il est sec. Lui et son récent ami Alberto Scorfano vivront l’été de leur vie en traitant des problèmes de jeunesse, d’identité et des chemins que l’on doit emprunter dans la vie..

Titre : Luca Année de sortie : 2021 Durée : 95 minutes Plateforme : Disney +

REC – HBO

Le cinéma en Espagne a de grands exposants, bien que ses détracteurs disent le contraire. REC est un exemple clair de tout ce qui peut être fait quand il y a une bonne idée. Ce film d’horreur réalisé par Jaume Balagueró et Paco Plaza, est tourné comme un faux documentaire et des images trouvées. Les protagonistes sont deux journalistes qui tournent un documentaire, mais qui sont piégés dans un immeuble en raison d’une épidémie mortelle. Rien n’est ce qu’il semble et tout ce que vous pouvez attendre de ce film est la pleine jouissance de la peur..

Titre : REC Année de sortie : 2007 Durée : 78 minutes Plateforme : HBO

Fargo – Filmin

Les frères Coen sont deux des plus grands cinéastes américains de notre temps. On pourrait dire que Fargo est l’un de ses meilleurs films, le film a Frances McDormand comme protagoniste. Son rôle est celui de chef de la police du Minnesota enquêtant sur des homicides survenus après qu’un plan pour faire fortune ait mal tourné. C’est un film dans lequel les choses ne vont pas bien et tout se transforme en grosse boule de neige qui finit par s’effilocher. C’est un thriller fantastique pour s’immerger dans les États-Unis des années 90.

Titre : Fargo Année de sortie : 1996 Durée : 98 minutes Plate-forme : Filmin