Quels films regarder ce week-end sur Netflix, Movistar + et HBO si vous cherchez des thrillers très intenses | Divertissement

En ce week-end avec des températures élevées, le cinéma peut être un bon moyen de passer les heures les plus étouffantes et nous allons vous recommander quelques films.

Il y a ceux qui s’assoient devant l’écran à la recherche de qualité et d’un défi intellectuel et ceux qui ont l’intention de passer un bon moment et de tout oublier. Les deux cas sont également valables et peuvent être résolus à l’aide des plateformes de streaming et de leurs grands catalogues.

Netflix, HBO, Disney+, Prime Video, Filmin, Movistar+… La chose normale aujourd’hui n’est pas d’avoir une de ces plateformes sous contrat, mais plutôt plusieurs. Dans chacun d’eux, il y a un grand nombre de premières chaque semaine et dans Computer aujourd’hui nous sommes toujours attentifs à partager avec vous le plus important.

Aujourd’hui, comme chaque vendredi, nous publions nos recommandations cinématographiques avec des films qui nous ont intéressé pour différentes raisons. Prêt à découvrir celui de cette semaine ?

Au-delà de l’onde de choc – Movistar +

A Hong Kong, ils ont toujours pu tourner des films d’action et ils aiment aller à l’essentiel dès la première minute. Beyond the Shock Wave est la suite d’un film de 2017 avec laquelle ils répètent la formule. Attentats à la bombe, bombardiers, poursuites en ville, fusillades … L’histoire se concentre sur la lutte contre un gang qui mène des vols et des attentats terroristes et nous pouvons voir ici un échantillon de la façon dont ils dirigent ce type de cinéma aujourd’hui.

Qualification: Au-delà de l’onde de choc (Chak daan Juen Ga 2) Année de sortie: 2020 Durée: 120 minutes Plate-forme: Movistar +

Qui tue le fer – Netflix

De très bons thrillers sont tournés en Espagne et au cours de la dernière décennie, nous avons connu une forte résurgence de ce genre. Who a iron kills a été éclipsé par d’autres premières à plus gros budget, mais c’est l’une des plus rondes et des plus dérangeantes grâce à ses interprétations et un script qui effectue des pirouettes insoupçonnées dans la dernière ligne droite. La drogue en Galice, une maison de retraite qui accueille un nouveau résident, l’envie de vengeance… Il vaut mieux se renseigner un peu avant de commencer à vous surprendre.

Qualification: Qui tue le fer Année de sortie: 2019 Durée: 107 minutes Plate-forme: Netflix

Ouvrez Windows – HBO

Le réalisateur espagnol Nacho Vigalondo a réalisé ce film intense avec Elijah Wood et Sasha Gray en 2014. Open Windows est une œuvre tournée d’une manière différente, comme si nous voyions tout à travers un ordinateur ou une caméra mobile. Mais au-delà de la curiosité technique, c’est une course contre la montre qui ne permet pas de s’éloigner du protagoniste sur une nuit qu’il ne pourra pas oublier. Ce film que vous avez disponible en ce moment sur HBO mérite d’être repris.

Qualification: Ouvre les fenêtres Année de sortie: 2014 Durée: 97 minutes Plate-forme: HBO

