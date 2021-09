Quels films regarder ce week-end sur Netflix, Movistar+ et Prime Video : de Cendrillon à L’oubli que nous serons | Divertissement

Nos recommandations de la semaine avec des films que vous pourrez voir dans les prochains jours sur certaines plateformes de streaming.

Septembre a commencé et pour beaucoup, il peut sembler que l’été est déjà loin derrière. Il est important de ne pas se décourager et l’un des meilleurs antidotes aux chagrins de la vie est le cinémaC’est pourquoi chaque semaine nous vous proposons quelques recommandations cinématographiques susceptibles de vous intéresser.

Pour faire face à ces jours, nous avons des films de différents types qui pourraient vous plaire, de l’une des grandes sorties d’Amérique latine aux productions américaines bien connues, mais la meilleure chose est que vous pouvez y accéder si vous avez un service de streaming sous contrat.

Et tout ça en l’absence de HBO Max arrivant en Espagne, la plateforme qui veut tout révolutionner avec de belles productions qui sortent directement sur la plateforme. Il ne reste plus rien, il sortira à l’automne.

L’oubli que nous serons – Netflix

Fernando Trueba et Javier Cámara sont présents dans ce film tourné en Colombie qui raconte la vie du leader social Héctor Abad Gómez. Lauréat du Goya du meilleur film ibéro-américain, The Oblivion We Will Be met le réalisateur et l’acteur principal dans un état de grâce et d’excitation.

L’histoire raconte la vie d’un père de famille engagé pour la justice et les droits humains qui a subi la situation de violence des années 70 à Medellín. Dans un environnement hostile et répressif, il montre une belle petite histoire capable d’émouvoir. C’est un long métrage hautement recommandé que vous avez actuellement sur Netflix.

Wonder Woman 1984 – Movistar +

Movistar + est une plateforme qui ne reste pas à l’écart des grands titres et a lancé il y a quelques jours Wonder Woman 1984, le deuxième film de la personnage joué par Gal Gadot combien d’attentes je génère.

Wonder Woman 1984 est un film divertissant qui n’offre rien de nouveau, mais vous garde collé à l’écran pendant plus de deux heures grâce à l’action et à la ton très amical, parfois comique, qui ont voulu le donner. Si vous aimez les super-héros, chez Movistar + vous avez votre dose pour ce week-end.

Cendrillon – Prime Video

Aujourd’hui premières sur Prime Video la comédie musicale Cendrillon qui a suscité tant de curiosité, une mise à jour du classique déjà connu de tous qui essaie d’unir les clés de l’histoire originale avec le 21e siècle.

Camila Cabello sous la direction de Kay Cannon, connu pour Pitching the note, ils ont voulu donner à cette version une touche différente qui est capable de rassembler toute la famille devant la télévision. Est-ce que ça réussira ? Dans Prime Video, vous avez la réponse.