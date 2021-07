Quels films regarder ce week-end sur Netflix, Prime Video et Filmin si vous recherchez différentes comédies | Divertissement

Nos recommandations de la semaine avec des films que vous pouvez retrouver sur différentes plateformes de streaming dès maintenant.

Nous sommes en plein été et aux heures les plus chaudes ou la nuit vous voudrez peut-être voir un bon film. Heureusement, pour ces situations, nous avons plusieurs plates-formes avec une large offre dans leurs catalogues et nous aimons recommander certains des films qui nous ont intéressés pour différentes raisons.

Cette fois, nous allons vous parler de films qui ont des touches de comédie ou qui sont classés comme telsMais le sens de l’humour peut être plus caché chez certains ou il peut ne pas atteindre tous les téléspectateurs. Que ce soit pour une raison ou une autre, ils en valent la peine.

S’il y a quelques années nous n’avions que trois plateformes dans notre pays, aujourd’hui nous avons plus d’une dizaine et ils ne cessent de croître en nombre. Vous avez certainement votre favori.

La ballade de Buster Scruggs – Netflix

Le dernier film de Coen Brothers est sorti sur Netflix et est passé un peu inaperçu. Il s’agit d’un travail de différents épisodes qui ne sont que connecté en étant dans l’ouest américain, quand les villes se créaient et que les cow-boys parcouraient de longues distances à cheval. Certains divertissants, d’autres très drôles, et tous avec un point intéressant, La ballade de Buster Scruggs sert à retrouver les Coen et ça vaut toujours le coup.

Heroes Out of Orbit – Prime Video

Un peu oublié aujourd’hui, Heroes Out of Orbit était un film sorti en 1999 et qui avait dans son casting Tim Allen, mais aussi des stars telles que Sigourney Weave et Alan Rickman. Heroes Out of Orbit est une parodie de l’univers Star Trek et de ses fans, bien que toujours avec respect et avec beaucoup de charme. Si vous aimez les histoires de vaisseaux spatiaux, d’invasions et de touches métanarratives, voici une comédie que vous n’avez probablement pas vue.

Heureusement – Filmin

Sorti récemment, Heureusement est un film intéressant en raison du mélange des genres qu’il offre. Le couple principal est très heureux malgré les années qu’ils sont ensemble, trop heureux, ce qui agace tout le monde et pousse un homme mystérieux à se rendre chez eux pour tenter de le changer. Comédie alors qu’il se passe ce qui devrait être une histoire d’horreur, Heureusement est aussi étrange que drôle, une œuvre alternative qui vaut le détour.

