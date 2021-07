Quels gagnants de Nuestra Belleza Latina sont dominicains ?

. NEW YORK, NY – 15 OCTOBRE : (LR) Clarissa Molina, Kassandra Fernandez, Jeisy Rodriguez et Francisca Lachapel assistent au 5e Festival annuel PEOPLE En Espanol, Jour 1 au Jacob Javitz Center le 15 octobre 2016 à New York. (Photo de Rob Kim / . pour PEOPLE En Espagnol)

Nuestra Belleza Latina a couronné des reines de toutes nationalités au cours de ses douze saisons. Parmi toutes ses reines, deux sont originaires de la République dominicaine, couronnées en 2015 par Francisca Lachapel et en 2016 par Clarissa Molina.

La gagnante en 2015 était Francisca Lachapel, née à Azua en République dominicaine et connue pour son histoire de dépassement et son personnage « Mela la Molaza » qui a marqué ses followers et lui a assuré le succès dans la compétition. Lachapel a vécu dans la pauvreté même après avoir émigré aux États-Unis. En raison de ses racines et de son éducation, cette humilité l’a conduite au triomphe d’être l’une des reines les plus remarquables couronnée à Nuestra Belleza Latina.

Après avoir remporté le concours en 2015, Lachapel a commencé sa carrière à la télévision en rejoignant l’équipe de Despierta America. Le programme Despierta América est un programme de divertissement du matin sur le réseau Univision. Actuellement, la talentueuse dominicaine continue de travailler sur le programme Despierta América et deviendra bientôt maman pour la première fois. Francisca attend la naissance de son bébé avec son fiancé Francesco Zampogna.

En 2016, Francisca quitte son règne et couronne une autre compatriote Clarissa Molina. Clarissa a été la gagnante et couronnée reine de Nuestra Belleza Latina VIP 2016 et est également originaire de la République dominicaine. L’entrée de la belle jeune femme née à Santiago de los Caballeros, en République dominicaine, à Nuestra Belleza Latina VIP à l’âge de 22 ans a été l’étape la plus importante de sa carrière. Mais son entrée dans l’émission de téléréalité n’a pas été très facile car elle a été classée comme arrogante depuis son audition et presque Osmel a refusé son entrée dans l’émission de téléréalité. Mais il a reçu une seconde chance de Sousa et a réussi tous les tests et a réussi à obtenir cette couronne tant désirée.

Arrogant? Peut-être, mais Clarissa Molina a pris son laissez-passer Jomari a renvoyé Clarissa parce qu'elle semblait trop arrogante, mais Osmel s'est rendu à New York pour lui donner son laissez-passer.

Actuellement Clarissa est l’animatrice de l’émission El Gordo y la Flaca avec Raúl de Molina et Lili Estefan. En plus d’être une animatrice de télévision de premier plan après son règne, Molina s’est fait connaître pour son talent d’actrice. La jeune femme talentueuse aux multiples facettes a commencé sa carrière d’actrice dans le film “Que Leones” en jouant le personnage de “Nicole” petite amie de l’artiste urbain Ozuna dans le film.

Récemment, Clarissa a annoncé qu’elle ferait bientôt partie d’un autre grand projet “Flow Calle” qui prévoit de commencer à enregistrer en mars 2022 en République dominicaine et à Porto Rico. Dans ce film, elle incarnera le personnage de “Lia”, la meilleure amie de l’artiste urbaine Farina. “Flow Calle” est une histoire originale d’Andrés López, connu pour être le scénariste de productions télévisées telles que “El Señor de los Cielos » et « El Affiche des Crapauds ».

Incontestablement Francisca Lachapel et Clarissa Molina sont deux dominicaines qui se sont surpassées, elles ont continué à travailler à la télévision après avoir été Nuestra Belleza Latina et ont profité de cette opportunité en devenant des femmes à succès et une fierté pour la République dominicaine.