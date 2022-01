Quels héros devraient acheter Shadow Blade ?

Shadow Blade est souvent considéré comme l’un des objets les plus populaires de Dota 2, nous examinons certains des héros qui l’achètent habituellement.

Dota 2 est un MOBA où les héros peuvent choisir parmi une large gamme d’objets. Certains d’entre eux ne fonctionnent que dans certains scénarios, tandis que d’autres conviennent à toutes sortes de situations. Certaines personnes peuvent ne pas être d’accord, mais nous pensons que Shadow Blade appartient à la deuxième catégorie. C’est un objet que n’importe quel héros peut acheter et le faire fonctionner, tant qu’il a besoin d’invisibilité.

Bien que cet objet soit polyvalent, il n’est pas très populaire dans les jeux professionnels car chaque bonne équipe possède une sorte de détection. Cependant, on peut souvent le voir sur des héros qui ont besoin d’initier un combat en équipe, comme Magnus, Enigma, etc.

Malgré le fait que cet article ne soit pas si important dans les jeux professionnels, il a plus qu’assez de fans dans les pubs. De nombreux héros achètent toujours cet objet car il améliore considérablement leur impact sur le jeu. Shadow Blade est bon marché, ce qui signifie que les gens peuvent l’obtenir tôt et l’utiliser pour faire boule de neige. Cela étant dit, voici les héros les plus célèbres de Dota 2 qui utilisent cet objet.

Démon de l’ombre

Malgré le fait que la plupart des joueurs de SF préfèrent se concentrer sur les dégâts magiques, d’autres comptent sur le potentiel de clic droit du héros. C’est pourquoi ils achètent souvent Shadow Blade comme l’un des premiers articles dans les pubs. Étant donné que SF est l’un des midlaners agricoles les plus rapides de Dota 2, il peut obtenir cet objet en moins de 12 minutes. Cela lui permet de devenir invisible, ce qui signifie qu’il peut ganker et échapper à des situations délicates. De plus, Shadow Blade donne au héros des dégâts supplémentaires lors de sa première attaque après être devenu invisible, ce qui signifie qu’il peut facilement tuer presque tous les héros du jeu en quelques secondes.

Comme tout autre héros de cette liste, SF doit faire attention à ne pas se faire prendre avec des choses, telles que Sentry Wards, Dust ou Gem. Une fois que cela se produira, il mourra très probablement parce qu’il n’a pas de mécanisme d’évacuation. C’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux joueurs de Shadow Fiend achètent des objets, tels que Black King Bar.

Disjoncteur de l’esprit

Le deuxième héros qui achète beaucoup cet article, en particulier dans le patch actuel, est Spirit Breaker. Ce héros est devenu l’option incontournable pour de nombreuses équipes professionnelles, ce qui signifie qu’il est également populaire dans PUBS. Spirit Breaker a toujours été un stomper de pub car il peut charger des héros et plonger sous des tours même s’il n’a aucun objet. Cela le rend idéal lorsqu’il est associé à des midlaners agressifs, tels que Queen of Pain et Storm Spirit.

Habituellement, Spirit Breaker doit acheter des objets qui lui permettent d’être tanky. Cependant, la plupart des gens veulent faire autant de dégâts que possible, alors ils achètent Shadow Blade. Cela étant dit, SB ne cultive pas rapidement, il doit donc faire boule de neige pour acheter cet article. Heureusement, ce n’est pas si difficile, étant donné qu’il peut tuer presque tous les héros en début de partie.

Slark

Il est sûr de dire que Slark est l’un des héros les plus ennuyeux du jeu, surtout une fois qu’il atteint le niveau six. Outre le fait qu’il peut faire des tonnes de dégâts, il est l’un des rares héros à devenir plus fort au fur et à mesure que le combat en équipe dure. De plus, le héros est incroyablement difficile à tuer.

Tous ces faits font de Slark l’un des héros qui obtient presque toujours Shadow Balde. Cet objet rend Slark capable de tendre une embuscade à ses adversaires et d’échapper au danger sans gaspiller son ultime. Le fait qu’il ait Dark Pact signifie qu’il peut supprimer l’effet de Dust et utiliser Shadow Blade pour s’échapper.

Un autre élément intéressant à propos de Slark et SB est que cet objet active son ultime. Cela signifie qu’il gagne une vitesse de déplacement supplémentaire et une régénération de PV insensée.

Tireur d’élite

Sniper est un héros connu pour deux choses : faire beaucoup de dégâts et être extrêmement fragile. Les gens achètent des articles tels que Desolator, Monkey King Bar, Butterfly, etc. pour utiliser son potentiel. Ils lui permettent d’utiliser ses capacités de dégâts mais n’offrent aucune capacité de survie. C’est l’une des raisons pour lesquelles les joueurs de Sniper obtiennent souvent Shadow Blade et le mettent même à jour vers Silver Edge. Bien que cet élément ne fournisse pas beaucoup de statistiques, il aide Sniper à courir en cas de besoin.

Rôdeur drow

Drow Ranger est très similaire à Sniper en ce qui concerne les dégâts et la capacité de survie. C’est l’une des raisons pour lesquelles les deux héros partagent de nombreux objets, dont Shadow Blade. La principale différence est que Drow est généralement un carry, alors que Sniper prend la voie du milieu.

Même si Drow Ranger peut utiliser le SB de manière défensive, de nombreuses personnes l’utilisent comme outil d’initiation. Le héros a beaucoup de portée, ce qui lui permet d’attaquer et de kiter ses ennemis.

Commandant de la Légion

Legion Commanded est l’un des héros de Dota 2 qui a besoin d’une bonne position pour être efficace. C’est pourquoi la plupart des gens qui choisissent ce héros achètent Blink Dagger. Ce dernier leur permet de sauter et d’utiliser Duel sur leur cible préférée.

Même si Blink Dagger est la meilleure option pour LC, il y a des cas où le héros est plus efficace avec une Shadow Blade. Par conséquent, cet article a également de nombreux fans parmi les joueurs LC.

Le gros avantage d’utiliser Shadow Blade est le bonus de dégâts que LC. Cela devrait aider le héros à gagner le duel et à obtenir le bonus permanent.

Kunkka

C’est sans aucun doute le héros le plus polyvalent de cette liste, du moins en ce qui concerne les objets. Kunkka est l’un des noms de Dota 2 qui peut acheter presque n’importe quel article et le faire fonctionner. Certaines personnes sont fans de choses comme Radiance, Heaven’s Halberd et Heart of Tarrasque. D’un autre côté, d’autres préfèrent utiliser les excellents dégâts du clic droit du héros et Tiderbringer. C’est pourquoi ils achètent des articles comme Daedalus et Shadow Blade. Ce dernier peut faire des merveilles si Kunkka frappe tous les héros ennemis et réussit un coup critique. Pas étonnant que le héros ait un objet cosmétique appelé Shadow Blade.