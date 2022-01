Quels héros devraient utiliser Daedalus ?

Nous déterminons quels héros fonctionnent le mieux avec Daedalus.

Daedalus est l’un des meilleurs objets pour la fin de partie ; c’est pourquoi tant de carry décident d’y aller. Il y a plusieurs éléments dans Dota 2 conçus pour la fin de partie, et Daedalus est certainement l’un d’entre eux.

Outre la Rapière divine, Daedalus est l’objet qui inflige des tonnes de dégâts et la capacité d’infliger des coups critiques. Cependant, il ne donne aucune statistique. Ce qui signifie qu’il ne convient pas à tous les héros. En fait, la plupart des Daedalus font partie de la soi-disant construction de canon de verre ; ce qui signifie que le héros compte faire autant de dégâts que possible sans prendre de coups.

S’il est vrai que cet objet peut être conçu pour fonctionner pour la plupart des héros, il fonctionne certainement mieux avec quelques options spécifiques. Cela étant dit, voici quelques choix qui sont une valeur sûre avec un Daedalus.

Tireur d’élite

Le premier héros connu pour avoir acheté Daedalus beaucoup plus souvent que les autres est Sniper. Bien qu’il soit l’un des héros les plus fragiles du jeu, Sniper est capable de trancher ses ennemis comme un couteau chaud dans du beurre. Il peut facilement tuer la plupart des héros en quelques attaques ; une fois qu’il obtient certains de ses articles indispensables (y compris celui-ci).

Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’un achat anticipé. La plupart des joueurs de Sniper achètent cet objet en fin de partie car le héros a besoin de quelques objets supplémentaires pour être efficace. Les Power Treads et Hurricane Pike sont souvent des achats précoces pour un bâtiment Sniper à Daedalus.

Kunkka

Kunkka est l’un des nombreux héros du jeu capable de remplir plusieurs rôles. En plus d’être un soutien populaire, le héros peut également faire des merveilles dans la voie médiane. C’est là que les gens achètent Daedalus car un coup critique + Tidebringer peut entraîner un one-shot, en particulier pour certains héros de soutien.

Comme Sniper, les joueurs de Kunkka optent pour cet objet après avoir eu d’autres choses, comme une Shadow Blade. Cela rend Daedalus encore plus dangereux.

Tisserand

Même si le support de Weaver était populaire il y a quelques mois, le héros est connu comme étant l’un des meilleurs carrys du jeu. Il n’est peut-être pas le fermier le plus rapide de Dota 2, mais il peut faire beaucoup de dégâts dans un scénario 1v1. En plus d’acheter Diffusal Blade et/ou Manta Style, Weaver a besoin de Daedalus pour tuer les héros de soutien aussi vite que possible.

Malheureusement, cet article est cher, ce qui signifie que la plupart des joueurs de Weaver ne peuvent pas l’obtenir avant la fin du jeu. Daedalus aide le héros à devenir beaucoup plus dangereux contre les autres monstres de fin de partie contre lesquels il devra peut-être affronter.

Esprit de braise

La construction de canon en verre à l’ancienne d’Ember a amené les joueurs à acheter d’abord un Battlefury, un Daedalus et même une Rapier. Et certaines personnes préfèrent encore ces articles aux articles « modernes ». Par conséquent, de nombreux joueurs d’Ember continuent d’utiliser Daedalus tout le temps.

Chose intéressante, c’est l’un des rares héros à pouvoir souvent acheter deux Deadalus. Bien que le pourcentage de coup critique ne se cumule pas, chaque objet peut infliger un coup critique par lui-même. Ce qui est toujours le bienvenu pour Ember Spirit et son Sleight of Fist.

Méduse

En tant que l’un des meilleurs héros de fin de partie du jeu, Medusa est l’un des rares noms à pouvoir utiliser Daedalus à son plein potentiel. Medusa est connue pour ses capacités de tank, ce qui la rend idéale pour la fin de partie. Cependant, elle ne fait pas autant de dégâts que les autres monstres de fin de partie. C’est l’une des raisons pour lesquelles les joueurs de Medusa préfèrent obtenir Daedalus ou Divine Rapier ou même les deux. Inutile de dire que les deux éléments fonctionnent très bien ensemble, et Medusa fait partie des rares héros à pouvoir les utiliser.

Sven

Sven est un héros que les gens oublient souvent parce qu’ils préfèrent les porter d’agilité. Bien que ce personnage ait ses inconvénients, Sven est connu pour ses capacités de dégâts insensées, grâce à son ultime. Une fois qu’il l’utilise, l’équipe ennemie essaie de l’éviter car il peut facilement tirer deux coups sur la plupart des adversaires. C’est l’une des raisons pour lesquelles Daedalus fonctionne très bien pour Sven – il peut faire au nord de 1,5 000 critiques, même avec quelques objets à son actif.

Garde-vent

WR est l’un des supports populaires de la méta actuelle, mais cela ne signifie pas que le héros peut faire des merveilles sur la voie médiane. Son ultime et Shake Shot fait d’elle l’un des héros les plus dangereux et imprévisibles du jeu. Un étourdissement bien placé et un tir concentré avec Daedalus sont généralement plus que suffisants pour tuer un héros en quelques secondes.

Bien que certains joueurs de WR préfèrent obtenir cet objet le plus rapidement possible, d’autres achètent le sceptre d’Aghanim avant cela. Il convient de noter que WR ne ferme pas aussi vite que d’autres midlaners classiques, tels que Shadow Fiend.

Vide sans visage

Faceless Void peut être un offlaner ou un carry ; non pas que cela fasse une grande différence car il opte généralement pour les mêmes articles. Daedalus n’est certainement pas le premier élément de sa liste, mais c’est l’un des incontournables s’il veut faire le plus de dégâts possible. Combiné avec Mask of Madness, Faceless Void peut infliger des dégâts insensés en quelques secondes et tuer au moins un héros pendant la durée de son ultime.

Templier Assassin

Templar Assassin est un héros connu pour ses capacités de dégâts et le fait qu’elle achète toujours Desolator. Bien que Daedalus ne fasse pas partie des options incontournables pour TA dans tous les jeux, il est certainement utile dans les situations où elle a besoin de tirer sur certains héros ennemis. Cela étant dit, la plupart des joueurs TA achètent Monkey King Bar parce qu’ils ont besoin de True Strike.