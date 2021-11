Quels héros devriez-vous choisir pour gagner le MMR dans le patch 7.30e ?

Nous avons rassemblé certains des meilleurs héros de Dota 2 que vous pouvez choisir dans le patch actuel pour vous aider à améliorer votre MMR.

Chaque patch Dota 2 est spécial, et celui-ci ne fait pas exception. Le jeu est toujours différent après chaque grand tournoi, en particulier TI. Suite à la folle victoire de Team Spirit, de nombreux joueurs de Dota 2 ont décidé qu’il était grand temps pour eux de gagner le MMR. C’est pourquoi ils ont commencé à spammer certains des meilleurs héros pendant l’événement.

S’il est vrai que la plupart des héros principaux que nous avons pu voir pendant le tournoi sont bons, ils ne sont pas toujours la meilleure option pour les jeux de pub. C’est pourquoi nous avons décidé de souligner certains des meilleurs héros que vous pouvez choisir pour gagner le MMR.

Lycan

Si nous examinons le support MMR le plus élevé, nous pouvons voir que Lycan est le héros le plus titré de Dota 2. Malgré les nerfs qui ont eu lieu il y a quelques mois, le héros continue d’être l’une des forces les plus dominantes des PUB. Cela ne surprend probablement pas certaines personnes car Lycan a toujours été fort, en particulier dans certaines formations.

L’un des principaux problèmes de la sélection de Lycan dans les pubs est que vous devez faire attention aux héros que vous devez affronter. Même si le héros a ce qu’il faut pour gagner le jeu uniquement, il peut être arrêté, ce qui le rendra à peu près inutile plus tard.

Maître des bêtes

Beastmaster est un héros similaire à Lycan car il exige que vous ayez un bon contrôle de l’unité pour réussir. Cependant, c’est là que s’arrêtent les similitudes car BM est l’un des offlaners les plus puissants de Dota 2, alors que Lycan est soit mid, soit safelane.

L’une des choses qui rend Beastmaster si fort est le fait qu’il peut facilement affronter deux ou même trois héros. Bien qu’il soit de mêlée, ses sangliers lui permettent de cultiver la ruelle, ainsi que les camps neutres. De plus, le héros est vraiment bon quand il s’agit de pousser des tours et de ganker. C’est l’une des raisons pour lesquelles même certaines des meilleures équipes Dota 2 au monde le choisissent.

Bricoler

Tinker est l’un des héros qui a subi de nombreux changements au fil des ans. Il était l’un des mid laners les plus ennuyeux parce qu’il ne permettait pas à l’équipe ennemie de pousser. Cependant, Valve a décidé de changer ses compétences, ce qui a un effet positif.

De nos jours, Tinker est l’un des mid laners les plus performants car il est capable de faire des tonnes de dégâts. Les changements apportés à son laser et le fait qu’il ait enfin une compétence défensive en font l’option de prédilection même dans la tranche de MMR la plus élevée.

Malgré le fait que Tinker inflige des dégâts insensés, il reste l’un des héros les plus durs de Dota 2. Par conséquent, il n’est pas conseillé de le « choisir du spam » à moins que vous ne sachiez ce que vous faites.

Énigme

Enigma est l’un des héros spéciaux de Dota 2 qui est souvent choisi en dernier. Bien sûr, la chose qui rend le héros spécial est son ultime appelé « Black Hole ». Lorsqu’il est utilisé, Enigma peut désactiver toute l’équipe ennemie, ce qui donne à ses coéquipiers suffisamment de temps pour tuer.

En plus d’avoir un ultime puissant, Enigma fait partie des héros capables d’aller vite et de cultiver la jungle. Le fait qu’il puisse cultiver beaucoup plus rapidement que les autres offlaners et le soutien en fait l’une des options incontournables pour certaines équipes professionnelles.

Malheureusement, Enigma fait également partie des héros qui exigent que vous soyez bon pour utiliser tout son potentiel. C’est un héros à haut niveau de compétence, il ne convient donc pas aux débutants, ni aux personnes qui n’ont pas l’habitude de s’initier à un combat d’équipe.

Omnicheval

Le dernier héros que nous voulons souligner est le tout-puissant Omknight, l’un des héros de Force les plus puissants du jeu. Omni est l’un des rares supports qui peut également être joué en tant qu’offlaner, selon la configuration. Il a des compétences incroyables pour faire des dégâts et sauver des alliés en cas de besoin. C’est pourquoi il est souvent associé à certains des carrys les plus puissants du patch actuel.

Contrairement aux autres héros de cette liste, Omniknight est définitivement plus facile à jouer. Bien qu’il ait aussi ses spécificités, il n’est décidément pas aussi compliqué que des héros, comme Enigma ou Tinker.

