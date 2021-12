Quels héros fonctionnent le mieux avec Drow Ranger ?

Voici quelques-uns des meilleurs héros à choisir si vous souhaitez vous aligner aux côtés de Drow Ranger.

Drow Ranger est l’un des héros les plus reconnaissables de Dota 2 que vous pouvez souvent trouver dans les jeux PUB et pro. Bien qu’elle ne soit pas le héros le plus intéressant avec lequel jouer, Drow a beaucoup de puissance de feu qui la rend dangereuse. Donc, évidemment, beaucoup de gens utilisent son potentiel pour gagner le ROR.

Contrairement aux autres jeux d’agilité dans le jeu, Drow Ranger est un héros qui porte rarement le jeu de manière indépendante. Sa principale force est le fait qu’elle inflige des tonnes de dégâts aux autres héros à distance de son équipe. En d’autres termes, il fait partie des rares carrys en équipe dans Dota 2 qui nécessitent une coordination d’équipe pour réussir.

De nombreux héros peuvent très bien fonctionner avec Drow Ranger, alors examinons certains d’entre eux.

Templier Assassin

Le premier héros de cette liste n’est autre que Templar Assassin, un mid-laner légendaire capable d’anéantir la formation ennemie. En plus de faire des dégâts insensés par elle-même, l’aura de Drow Ranger rend le héros encore plus puissant, surtout plus tard. TA évolue bien après avoir acheté quelques objets, mais elle est encore plus dangereuse avec l’aura de Drow. Cela lui permet de devenir l’une des meilleures pousseuses du jeu.

Bien que Drow Ranger puisse être joué en tant que mid laner, TA est définitivement meilleur dans cette position. En d’autres termes, si les deux héros doivent être joués dans un même Drow, ils devront emprunter la voie de sécurité pour que TA puisse briller au milieu.

Démon de l’ombre

Shadow Fiend est le deuxième héros qui fonctionne bien avec Drow Ranger. Il s’agit d’un autre mid laner populaire capable d’infliger des tonnes de dégâts. Cependant, contrairement à TA, qui se concentre uniquement sur les dégâts physiques, SF est un excellent lanceur de sorts, surtout lorsqu’il atteint le niveau sept.

Bien que SF soit l’un des héros pouvant acheter différents types d’objets, il doit acheter des objets de dégâts physiques pour profiter de l’aura de Drow Ranger. Malheureusement, les deux héros sont vraiment fragiles, c’est pourquoi ils ne sont pas souvent associés.

Garde-vent

Windrager et Drow Ranger sont l’une des combinaisons de héros classiques de Dota 2 dans toutes les catégories de compétences. Ensemble, les héros peuvent créer beaucoup de frustration, ce qui les rend idéaux dans une équipe. WR n’est pas un bon portage, mais elle est assez forte dans la voie médiane. Même si elle n’est pas le meilleur cliqueur droit en fin de partie, grâce à l’aura de Drow Ranger, WR peut « effacer » presque tous les héros en quelques secondes.

N’oublions pas non plus que ce héros est capable de pousser des tours très vite. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens le choisissent avec Drow – ils veulent terminer le jeu le plus rapidement possible. Pour y parvenir, ils ont besoin de quelques autres héros, comme celui mentionné ci-dessous.

Centaure Warrunner

Le premier héros de cette liste qui ne bénéficie pas directement de l’aura de Drow Ranger est Centaur Warrunner. Bien qu’il s’agisse d’un héros de mêlée connu pour être tanky, il fonctionne bien dans la plupart des combos Drows grâce à son ultime. Même si le héros de l’agilité à distance est capable de faire beaucoup de dégâts, elle n’a pas de mécanisme d’évasion fiable. C’est là que Centaur vient en aide car son ultime est généralement suffisant pour que le transport mortel échappe à des situations délicates.

Centaur Warrunner fonctionne également bien dans la plupart des configurations de Drow car il est tanky. Avoir des héros à quatre portées a ses avantages, mais il y a aussi beaucoup d’inconvénients. C’est pourquoi un membre de l’équipe doit avoir au moins un héros de mêlée capable d’absorber une partie des dégâts subis.

Tireur d’élite

Il est sûr de dire que Sniper est l’un des héros les plus ennuyeux de Dota 2. Beaucoup de gens le sous-estiment parce qu’il n’est pas si puissant au début, surtout avant qu’il n’atteigne le niveau six. Cependant, une fois que le héros obtient suffisamment d’objets, il devient difficile à gérer. Inutile de dire que Sniper peut être encore plus mortel, grâce à l’aura de Drow Ranger.

L’un des gros problèmes d’avoir ces deux héros dans la même équipe est qu’ils sont extrêmement fragiles. Bien que Sniper puisse faire des tonnes de dégâts et empêcher l’équipe ennemie de pousser sa base, il peut également mourir en quelques secondes.

Le prophète de la nature

Le prophète de la nature est également connu sous le nom de Furion, et c’est l’un des héros les plus divers du jeu. Certaines équipes pro Dota 2 le choisissent comme support, mais il peut également travailler comme mid laner, offlaner et même carry. Inutile de dire que la plupart des gens le préfèrent comme mid laner quand ils ont Drow Ranger dans leur équipe.

Le prophète de la nature a besoin de beaucoup d’objets pour être efficace en tant que noyau. Heureusement, son ultime lui permet de cultiver beaucoup plus rapidement. Grâce à l’aura de Drow, il inflige encore plus de dégâts physiques, ce qui lui permettra d’acheter ses objets de base beaucoup plus rapidement.

Méduse

Le dernier héros que nous aimerions inclure dans cette configuration est Medusa, un héros connu pour être l’un des porteurs les plus dangereux du jeu. Ce qui est intéressant à propos de Medusa, c’est que sa principale force est sa capacité de survie. Une fois qu’elle a suffisamment d’objets, elle peut facilement déchirer les ennemis comme un couteau dans du beurre. Malheureusement, elle ne fait pas beaucoup de dégâts, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles certaines personnes achètent une Rapière divine.

La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de prendre de risques inutiles si vous avez un Drow Ranger dans votre équipe. L’aura de ce héros fonctionne incroyablement bien pour Medusa car le héros fera beaucoup plus de dégâts. S’il est vrai qu’avoir deux monstres gourmands en fin de partie est risqué, ils ont des tonnes de puissance de feu.