Quels jeux seront perdus lors de la fermeture du PlayStation Store? ⋆ 10z viral

TxK – deviendra bientôt très difficile à saisir (photo: Llamasoft)

La boîte de réception du mercredi est impressionnée par l’approche de la Xbox en matière de jeu indépendant, car un lecteur est déçu par la narration de Destiny 2.

Mauvais timing

Nous savions que cela allait arriver, mais maintenant c’est confirmé, Sony ferme les magasins en ligne PlayStation 3, PS Vita et PSP et avec cela, il y a un tas de jeux que vous ne pouvez pas obtenir autrement ou qui sont vraiment chers et difficiles. pour obtenir – parce que vous devez acheter les disques originaux.

Des jeux bien connus comme Noby Noby Boy et TxK vont disparaître à jamais et des titres rétro comme Drakengard 3 et les jeux originaux Resident Evil ne deviendront que physiques, juste à un moment où la série aura de nouvelles entrées. PixelJunk Racer, Trash Panic, The Last Guy, il y a quelques grands jeux qui vont soudainement être bombés et peut-être jamais revus.

Le très mauvais côté de ce timing est qu’il survient au moment où les gens remettent en question l’engagement de Sony en matière de compatibilité ascendante et de rapport qualité-prix, alors pourquoi ils ont choisi de le faire maintenant, je n’en ai aucune idée. Cela ne fait que renforcer l’idée que Sony vit dans le vide et ne se soucie pas de ce qui inquiète les gens ou de la façon dont Microsoft change la donne.

Je suis un fan de PlayStation depuis toujours, mais je commence à penser que je soutiens le mauvais cheval avec la PlayStation 5 et Sony ne fait rien pour changer d’avis à ce sujet ces derniers temps.

Franky

Une tempête est à venir

Donc, je viens de recevoir un e-mail pour confirmer que le PSN se ferme sur la PlayStation 3, la PSP et la PS Vita. Je pense qu’il est clair que c’est un prélude à de grands changements de Sony en ce qui concerne leur catalogue arrière, mais quoi? Un PSN mis à jour pour autoriser plus d’anciens jeux sur la nouvelle et brillante PlayStation 5? Une sorte de mise à niveau vers PS Now qui vous donne accès à une partie plus grande et plus ancienne de leur catalogue arrière? Ou Sony abandonne-t-il simplement les vitrines numériques pour ces consoles parce qu’elles sont obsolètes?

Mon argent est sur un PS Npw remanié, avec un recentrage sur des jeux plus anciens qui ne se vendent pas comme un fou mais ajoutent de la valeur. Je l’espère de toute façon, car même Nintendo traite ses anciens jeux mieux que Sony à la minute.

ANON

Sens des affaires

Bonne vitrine indépendante de Microsoft l’autre jour. Leur approche du jeu indépendant au début de cette génération ne pouvait pas être plus bienvenue et différente de la dernière génération, qui a commencé avec cette politique de parité stupide qui insistait pour qu’un jeu soit sorti sur Xbox en premier ou en même temps que d’autres formats. Ils l’ont laissé tomber, mais il a fallu un certain temps à la Xbox pour rattraper la sortie indépendante de PlayStation 4.

Ce n’est pas que Microsoft soit devenu plus altruiste. Tout est affaire car les indépendants fournissent un bon contenu abordable pour Game Pass et font le même travail que Sony et Nintendo les ont adoptés, pour remplir leur calendrier de sortie. Game Pass est désormais excellent pour les jeux indépendants. Sur les 30 jeux impairs présentés, 22 le seront le premier jour de leur sortie. Microsoft a un long chemin à parcourir pour parvenir à une sorte de parité avec Sony et Nintendo, mais on a l’impression qu’ils mettent de l’ordre dans leur maison.

Halo Infinite est un peu un test acide pour moi. Nintendo et Sony ont tous deux donné une nouvelle vision de la propriété intellectuelle établie avec God Of War et Zelda. Halo Infinite doit atteindre un niveau élevé de qualité.

Je suis convaincu que les mécanismes de tir seront excellents et j’ai aimé ce que j’ai entendu sur la structure du jeu. Tout comme God Of War, un monde ouvert, mais avec une campagne solo forte et ciblée. S’ils peuvent y parvenir tout en offrant une expérience multijoueur de haut niveau, alors je serai très heureux. Mais jusqu’à ce que je le voie, je reste prudemment optimiste.

Simundo

Occasion manquée

J’adore les jeux rétro.

Tout devrait sortir sous forme de collections sur toutes les principales consoles, y compris PlayStation 5 et Xbox One. C’est une évidence.

De toute évidence, il y a des problèmes de licence, mais quelle opportunité perdue si cela ne se produit pas. Littéralement, des milliers et des milliers de jeux pourraient être revendus à nouveau à bas prix car ce ne sont que des programmes et non un produit physique. Quand nous obtenons ces mini-consoles de nos jours avec juste une très petite collection de jeux, on ne peut s’empêcher de se sentir arnaqué, c’est-à-dire Sony, Nintendo, SNK et Sega.

Anon

Aller et retour

Je ressens le contraire de Shaw. Je pense que la diversité du moderne à l’historique pourrait être un futur équilibre sain pour Call Of Duty toutes les quelques années. La nostalgie des originaux résonne toujours avec ce joueur trentenaire. Call Of Duty: WW2 n’était pas sans défauts, mais avec le recul, c’était le premier jeu moderne de la Seconde Guerre mondiale.

Aucun nouvel iPhone n’est sans défauts. Si je souhaitais une chose, ce sont de grandes vues sur le champ de bataille, comme Stalingrad dès le premier. New Call Of Duties semble exagérer les montagnes russes à la première personne de quelque chose qui explose, puis vous jette à travers un quasi-accident après un quasi-accident. Peut-être que c’est mon âge, mais le fait de voir le champ de bataille déjà engagé avant le joueur me manque… puis le frisson et le mystère d’y entrer directement.

Tundra_Boosh

Presque rivaux

Suis-je le seul légèrement perturbé par le fait que, avec tous ces discours sur le fait que Sony n’a pas de réponse au Game Pass ou à l’influence financière de Microsoft dans cette génération, personne ne semble se demander ce que Nintendo va faire pour le contrer?

Ce n’est pas comme si Sony était la seule entreprise touchée par les plans de Microsoft. Je le mentionne simplement parce que je serais désemparé de penser que la PlayStation et Nintendo finiraient par être simplement exclues du marché. J’espère être trop pessimiste.

Wonka

GC: Nintendo est à peine dans les mêmes affaires que Microsoft la plupart du temps, donc même s’il y a certainement lieu de s’inquiéter, ils persévéreront probablement de la même manière qu’ils l’ont toujours fait.

Avant-dernier

J’ai donc atteint l’avant-dernier boss de Dark Souls 3, les princes jumeaux, et j’ai vraiment du mal.

Il m’a fallu quelques tentatives pour battre la plupart des boss, mais je suis coincé sur les princes jumeaux depuis plus d’une semaine maintenant. Le problème semble être la caméra et le verrouillage.

J’aime rouler derrière eux et attaquer mais à chaque fois que je le fais, je perds le verrouillage et parfois ils se téléportent et je ne peux pas les voir. J’ajuste frénétiquement la caméra pour les trouver uniquement pour être touché par une attaque magique à distance!

Cela commence à me mettre en colère parce que je sais comment les battre, mais le verrouillage et la caméra me laissent tomber.

Sur une autre note, allez-vous passer en revue It Takes Two? La plupart des critiques ont été très prometteuses et c’est pour le prix avantageux de 17,85 £ pour la version numérique chez ShopTo.

wasimr34

GC: Notre examen est terminé aujourd’hui.

Manqué de justesse

Je vous ai écrit pour la première fois il y a quelques années après avoir platiné Bloodborne, juste parce que j’aimais tellement ça et que je devais en parler à quelqu’un qui comprendrait. Je l’ai absolument joué à mort, c’est probablement toujours mon jeu préféré sur PlayStation 4 et en guise de suivi, j’ai demandé à GC si je devais essayer Dark Souls Remastered ou passer directement au plus récent et plus brillant Dark Souls 3.

Sur votre recommandation, j’ai opté pour l’original et c’était… OK. Je l’avais déjà essayé sur la Xbox 360 et j’avais eu une expérience similaire, comprenant pourquoi les gens l’ont aimé mais certainement pas pourquoi ils l’aimaient, et les deux fois abandonnant assez rapidement après la première cloche. Contrairement à Bloodborne qui a des combats rapides, agiles et agressifs, je viens de trouver que Dark Souls est lent et insensible. Plus décevant, il n’y a pas eu de saut et d’esquive à travers le meurtre comme je l’avais fait à Yharnam, mon gars s’est retourné si lentement que je pouvais beurrer, trancher et manger un vrai rouleau plus vite qu’il ne se mettait à l’écart des choses pointues et pointues. . C’était donc ça, mais pas pour moi et sur autre chose.

Avance rapide jusqu’en décembre dernier et je charge Demon’s Souls prêt pour une autre tentative. Cela a l’air fantastique, le poids du combat et la force des impacts sont excellents, mais je trouve toujours les mêmes vieux problèmes avec mon chevalier prétendument conquérant qui marche et se déplace, heurtant un mur assez tôt avec le Tower Knight et prêt pour une pause. . Ensuite, je tombe sur un guide de construction sur YouTube et découvre le concept de gros roulement …

Qu’est-ce que le gros roulement alors? Eh bien, c’est seulement la chose qui m’a presque coûté deux expériences de jeu classiques. J’avais essayé de vivre mes fantasmes en tant que chevalier blindé avec une grosse épée sans comprendre qu’il y avait un mécanisme de poids caché qui le faisait réagir aux menaces à la vie plus lentement que ce blond confus à la télé qui se tient devant tous les drapeaux. Joue avec mon équipement et soudain je saute dans les lieux comme un ninja et il fait en fait «tout ce qu’il peut» pour trier ces gars maintenant. Et c’est bon… vraiment, vraiment bon. Nouveau jeu +++ pourquoi n’ont-ils pas fini cette sixième pierre d’arche et m’en ont donné plus?

Bien sûr, vous pouvez maintenant deviner où cela va. Je lance Dark Souls pour la troisième fois, sur ma troisième console différente, je fais un build dex et je l’ai enfin compris. Deux cloches plus bas, actuellement en train de me frayer un chemin à travers New Londo et je profite de chaque seconde (enfin, surtout, c’est toujours Dark Souls) et jusqu’à la fin cette fois. Après presque 10 ans, je vais le terminer et il s’avère que la seule raison pour laquelle il n’a pas cliqué avec moi comme tout le monde l’a dit, comme Bloodborne l’a fait, était entièrement de ma faute depuis le début.

Et je suis vraiment curieux, est-ce que quelqu’un d’autre a failli manquer un classique pour découvrir un simple mécanisme, une option ou un mouvement qui, une fois découvert, a changé toute l’expérience?

Rue Dan

Boîte de réception aussi-rans

Excité à propos du remaster de Nier Replicant à venir, mais je suis surpris que nous n’ayons pas encore entendu parler d’une suite d’Automata. Je sais que ces jeux n’obtiennent pas de suites directes en tant que telles, mais Square Enix en a sûrement plus prévu?

Comp

GC: Compte tenu des ventes d’Automates et des efforts déployés dans le remaster de Nier Replicant, nous imaginons que c’est presque définitif.

Je suis revenu dans Destiny 2 un peu ces derniers temps, après ne pas y avoir joué pendant quelques années, mais même si je l’ai apprécié en général, je suis toujours vraiment déçu par l’histoire. Je pensais que ça s’était amélioré, mais c’est encore largement ignoré et complètement inintéressant / trop compliqué. Bungie était si bon dans ce genre de choses avec Halo, je ne le comprends vraiment pas.

Veste spartiate

Sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été inspiré par le lecteur Bacon, qui demande quel jeu vidéo rétro aimeriez-vous le plus voir obtenir un coup de pouce de l’émulation de nouvelle génération?

Le FPS Boost, qui augmente la fréquence d’images à 60 ips, s’est déjà avéré populaire sur Xbox Series X mais n’est pas disponible pour tous les jeux et il n’y a pas d’équivalent direct sur PlayStation 5. D’autres mises à niveau peuvent inclure une résolution plus élevée et la suppression de problèmes tels que l’écran déchirant, alors quel jeu plus ancien, à partir de l’ère PS1, aimeriez-vous le plus voir obtenir un remaster automatique?

Dans quelle mesure pensez-vous que ce type de compatibilité ascendante améliorée est et quel avantage pensez-vous que cela donne à Microsoft par rapport à Sony?

Les petits caractères

Les nouvelles mises à jour de la boîte de réception apparaissent tous les matins de la semaine, avec des boîtes de réception spéciales pour les sujets d’actualité le week-end. Les lettres des lecteurs sont utilisées au mérite et peuvent être modifiées pour leur longueur et leur contenu.

Vous pouvez également soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera affichée dans le prochain créneau de week-end disponible.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();