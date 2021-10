Quels jeux sont fournis avec Nintendo Switch Online ?

18 décembre 2020 : La trilogie DK est terminée

Décembre a amené Donkey Kong Country 3 sur Nintendo Switch, complétant la trilogie Donkey Kong Country. Prenez le contrôle de Dixie Kong et Kiddy Kong alors qu’ils combattent le Kremlins pour sauver Donkey Kong et Diddy Kong.

Les autres nouveaux ajouts incluent les jeux SNES The Ignition Factor, Super Valis IV et Tuff E Nuff. Nightshade était le seul ajout à la NES.

23 septembre 2020 : jouez plus à Mario et Donkey Kong

Ce mois-ci, Nintendo Switch Online ajoute le jeu de plateforme SNES Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest. Les joueurs tenteront de sauver Donkey Kong des griffes du Kaptain K. Rool avec l’aide de Dixie Kong et de nombreux amis animaux tout en explorant des zones cachées pour rechercher des objets de collection.

Les autres nouveautés sont le jeu de réflexion SNES Mario’s Super Picross et le beat-’em-up The Peace Keepers, et le shoot-’em-up de science-fiction NES SCAT: Special Cybernetic Attack Team. Le service compte désormais un total de 90 titres.

15 juillet 2020 : Faites un voyage au pays de Donkey Kong

Le jeu de plateforme SNES classique Donkey Kong Country a été lancé sur le service Nintendo Switch Online ce mois-ci avec deux autres titres, portant la collection du service à 85 jeux. Jouez en solo, en compétition ou en coopération en contrôlant Donkey ou Diddy Kong en explorant plus de 100 niveaux remplis d’objets de collection et de secrets.

Une autre nouveauté pour juillet est l’action isométrique NES RPG The Immortal. La liste SNES comprend désormais la Natsume Championship Wrestling, qui vous permet de jouer l’un des 12 combattants et d’apprendre plus de 50 mouvements en combattant d’autres joueurs ou l’IA.

14 mai 2020 : Panel de Pon est enfin disponible hors du Japon

Pour le mois de mai, le service Nintendo Switch Online ajoute un total de quatre jeux aux bibliothèques NES et SNES. Rygar sur NES, avec Wild Guns, Operation Logic Bomb et Panel de Pon sur SNES.

Panel de Pon est un ajout particulièrement unique car ce jeu n’est à l’origine jamais sorti en dehors du Japon. Gunpei Yokoi a initialement conçu ce jeu de puzzle SNES classique. Pourtant, en dehors du Japon, il s’appelait simplement Tetris Attack, et le style artistique de l’anime a été remplacé par des personnages Nintendo de Yoshi’s Island. Ainsi, bien qu’il soit techniquement sorti en dehors du Japon sous une forme ou une autre, ce n’était pas le jeu original. Donc, pour beaucoup, ce nouvel ajout sera la première fois à vivre le vrai Panel de Pon.

Rygar est un jeu d’action mythique de Tecmo, Wild Guns est un jeu de tir western de Natsume et Operation Logic Bomb est un jeu de tir aérien de Jaleco.

Tous ces jeux seront disponibles le 20 mai 2020.

19 février 2020 : Pop’n TwinBee et Smash Tennis sont enfin disponibles aux États-Unis

Au total, quatre nouveaux jeux arrivent dans les applications NES et SNES pour les membres actifs de Nintendo Switch Online. Les jeux sont : Shadow of the Ninja (NES), Eliminator Boat Duel (NES), Pop’n TwinBee (SNES) et Smash Tennis (SNES). Pop’n TwinBee et Smash Tennis n’ont jamais été commercialisés en Amérique du Nord jusqu’à maintenant.

Pop’n TwinBee est un jeu de tir de haut en bas à défilement vertical de Konami qui a été initialement publié en 1993 au Japon et dans les régions PAL, mais n’a jamais fait son chemin aux États-Unis. Smash Tennis, également connu sous le nom de Super Family Tennis au Japon, est fabriqué par Namco et est sorti en 1993. Le nom est devenu Smash Tennis lors de sa sortie en Europe en 1994.

10 septembre 2019 : les jeux SNES rejoignent le service !

Nintendo a annoncé dans un Direct la semaine dernière que Nintendo Switch Online proposerait désormais des jeux SNES ainsi que des jeux NES, révélant un énorme 20 titres pour rejoindre le service dans la vague initiale, avec d’autres à venir à l’avenir.

12 mai 2019 : Plus de jeux classiques en route

Trois jeux supplémentaires seront ajoutés à la file d’attente, dont Donkey Kong Jr., VS. Excitebike et Clu Clu Land. Chacun de ces classiques est un ajout bienvenu à la collection en constante expansion de Nintendo Switch Online.

13 mars 2019 : de nouveaux titres sont arrivés dans la bibliothèque NES en constante expansion pour les utilisateurs de Nintendo Switch Online

Jusqu’à présent cette année, Nintendo nous a offert de nombreuses nouvelles options intéressantes dans la bibliothèque NES pour NSO. Nous avons reçu Blaster Master et Zelda II: The Adventure of Link en janvier, et février nous a apporté Kirby’s Adventure et Super Mario Bros. 2. Il y a également eu beaucoup de versions « Special Edition » des jeux existants, qui vous font commencer plus tard points dans le jeu ou vous donner tous les bonus verrouillés par mot de passe dès le départ. Nous n’avons pas eu de nouvelles des ajouts de mars à la bibliothèque NES, mais nous sommes sûrs que nous en saurons bientôt plus à ce sujet.

7 novembre 2018 : De nouveaux titres arrivent dans la bibliothèque NES !

Nintendo a donné aux fans de NES avec Nintendo Switch Online quelque chose à espérer. Le 14 novembre, trois nouveaux titres rejoindront la bibliothèque NES. Ceux qui aiment le genre Metroidvania seront heureux de mettre leurs gants sur l’original avec la sortie de Metroid. Si vous voulez une plate-forme rétro super amusante, vous pouvez vous attendre à Mighty Bomb Jack, et ceux qui trouvent de la joie dans les tireurs à défilement horizontal seront heureux de voir l’ajout de TwinBee. Je suis ravi de voir que Nintendo va continuer à construire cette bibliothèque de classiques rétro.

Avec une bibliothèque profonde et fantastique comme celle de Nintendo, c’est une joie de constater qu’ils ne se contentent plus de laisser les grands titres languir comme ils le font depuis tant d’années. Tant de jeunes n’ont jamais eu l’occasion de jouer à certains des jeux qui ont fait de Nintendo le géant qu’il est.

Espérons que nous verrons cette bibliothèque d’anciens jeux impressionnants s’étendre, afin que les joueurs n’aient pas à se tourner vers eBay ou des émulateurs pour jouer aux titres qu’ils souhaitent revisiter.