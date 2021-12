Quels jeux Xbox 360 Halo sont mis hors ligne

Les services en ligne de la série Halo sur Xbox 360 perdront certaines fonctionnalités ou seront complètement fermés le 13 janvier 2022.

343 Industries a annoncé que cela reviendrait en octobre, bien que nous ayons maintenant une date précise. Un nouvel article de blog sur Halo Support clarifie ce qui va se passer dans la nouvelle année.

Les titres hors ligne incluent :

Halo : Reach Halo 4 Halo 3 Halo 3 : ODST Halo : Combat Evolved Anniversaire Spartan Assult Halo Wars

Cela entravera une tonne de fonctionnalités pour chaque jeu, y compris le partage de fichiers, les enregistrements de service, les défis et, plus particulièrement, les services de mise en relation pour Halo: Reach, Halo 4, Halo 3 et Halo 3: ODST. Certains de ces jeux sont en ligne depuis plus d’une décennie, c’est donc certainement la fin d’une époque. Curieusement, Halo Spartan Assault et Halo Wars conserveront tous deux le matchmaking.

Avec la sortie de Halo Infinite, une toute nouvelle génération peut comprendre l’humiliation qui vient d’être grenadée. Si vous jouez à la campagne en ce moment, consultez nos guides pour les emplacements des crânes et quelques conseils pour maîtriser le jeu.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.