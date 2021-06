Quels joueurs anglais sont cartonnés à l’Euro 2020 et comment fonctionnent les interdictions ?

Kalvin Phillips a été réservé alors que l’Angleterre battait l’Allemagne (Photo: .)

Quatre joueurs anglais disputent leur quart de finale de l’Euro 2020 contre l’Ukraine après avoir écopé d’un carton jaune lors d’un match précédent, ce qui signifie qu’une autre réservation les verrait bannis pour la demi-finale, en cas de victoire de l’Angleterre.

Phil Foden, Harry Maguire, Declan Rice et Kalvin Phillips ont tous reçu des cartons jaunes, Foden étant réservé lors du premier match contre la Croatie et les trois autres contre l’Allemagne lors des 16 derniers.

Un autre jaune pour l’un des quatre hommes contre l’Ukraine signifierait une interdiction pour le prochain match, mais les choses changent si l’Angleterre se qualifie pour les demi-finales.

Tout joueur qui est sur un carton jaune pour le tournoi avant les demi-finales ne sera pas banni de la finale s’il est à nouveau réservé en demi-finale.

Par conséquent, le sélectionneur anglais Gareth Southgate devra peser s’il veut risquer les quatre joueurs réservés contre l’Ukraine ou parier sur les reposer et, espérons-le, les ramener pour une demi-finale contre le Danemark ou la République tchèque.

Rice et Phillips ont commencé les quatre matchs jusqu’à présent, donc d’une part ont fait partie intégrante de l’équipe de Southgate, mais d’autre part, ils pourraient se reposer, l’Angleterre espérant jouer trois autres matchs dans le tournoi.

Maguire est revenu de sept semaines avec une blessure à la cheville pour le dernier match de groupe contre la République tchèque et a joué de manière fantastique contre les Tchèques et les Allemands.

Il est certainement dans le onze de départ toutes choses égales par ailleurs, mais Southgate pourrait être tenté de rappeler Tyrone Mings qui a disputé les deux premiers matches de groupe et impressionné.

Foden a commencé les deux premiers matchs du tournoi mais n’a pas été revu depuis, Bukayo Saka le remplaçant dans la formation de départ.

Si un joueur reçoit un carton rouge dans le tournoi, il se voit imposer une suspension d’un match, à moins qu’il ne s’agisse d’une faute grave et qu’elle puisse être prolongée.

