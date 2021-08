Quels joueurs ont dirigé la NBA au cours des 25 dernières années ?

Il y a des surprises. Pas beaucoup, mais certains. Et, comment pourrait-il en être autrement, la NBA est la meilleure compétition de basket au monde et est la garante du maximum de spectacle possible, du meilleur niveau vu et de toutes les surprises qui peuvent survenir sur un terrain de basket.

Ensuite, nous montrerons un graphique réalisé par le journaliste @KirkGoldberry dans lequel sont capturés les joueurs qui dominent les différentes zones de tir au cours des 25 dernières années de la ligue, c’est-à-dire les meilleurs buteurs de chaque zone du parc depuis le fin du siècle passé et tout au long de ce siècle.

Le plus incroyable

Sans aucun doute, l’un des premiers aperçus obligatoires va à Amenez des jeunes. Qu’un joueur de son jeune âge et avec toute sa carrière devant lui domine déjà un lieu historique est un jalon indéniable. Ses lancements proches du logo font de lui l’un des noms propres de cette infographie, avec Stephen Curry et Damian Lillard qui ont aussi tendance à abuser suffisamment de ces distances terrifiantes.

Plus tard, voyez des noms comme ceux de LeBron James ou Kobe Bryant peu sont surpris. Le domaine de Dirk Nowitzki à presque tous les points du demi-fond (avec son fameux fondu enchaîné) c’est surprenant.

Le domaine de Shaquille O’neal sous les cerceaux, le genre de tim duncan avec les coups à la planche, les triples latéraux de Ray Allen et Jason Terry, la domination de la position centrale dans James durcir, l’irruption de Trevor ariza en tant que tireur fiable du côté gauche de la triple ligne, Kevin Garnett et ses chutes du côté faible de la peinture …

Quel est le joueur que vous avez été le plus surpris de voir sur ce graphique ? Qui vous manque pour leurs excellentes performances dans un domaine spécifique ?