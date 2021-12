Quels masques doit-on utiliser avec celui qui tombe ? Et si les FFP2 me noyaient ?

29/12/2021 à 00h29 CET

Le coronavirus continue de se compliquer et nous avons besoin de bons masques. FFP2 ou similaire, qui offrent entre 5 et 10 fois plus de protection.

C’est la première recommandation des experts. Car même avec un masque, nous assistons à un Noël fou, avec des contagions qui montent en flèche à des niveaux que nous n’avons jamais osé imaginer.

À ce stade des vacances, et avec un peu plus d’un mois de la variante Omicron, rare est la personne qui ne connaît pas quelqu’un infecté aujourd’hui, ou qui n’a pas vu ses plans de Noël modifiés en ayant un positif dans la famille.

Et dans cette situation nous ne cessons d’écouter ceux qui savent, nous demandant de reprendre et de resserrer toutes les mesures prudentielles que nous avions déjà apprises.

Et le premier est le choix et l’utilisation des masques.

Les masques utilisés pour la grippe de 1918 fonctionnent-ils toujours ?

Cela peut vous intéresser : savez-vous ce qu’ils ont recommandé il y a un siècle pour lutter contre la pire pandémie de l’histoire ?

Il y a 100 ans, quand éclatait la pandémie de grippe espagnole mal dite, celle de 1918-19, les citoyens du monde portaient déjà des masques pour se protéger.

Et maintenant, plus d’un siècle plus tard, certains semblent continuer à utiliser des masques trop similaires à ceux que les autorités ont appris à fabriquer sur les affiches affichées dans les rues.

C’est donc le bon moment pour expliquer pourquoi les scientifiques conseillent actuellement l’utilisation des masques FFP2 ou FFP3 dans leur version européenne ou américaine (KN95).

Bien au-dessus des masques en tissu et chirurgicaux, qui ne protègent pas de la même manière.

C’est ce que prouvent des études telles que celle menée par le Dr Brosseau, expert en protection respiratoire et maladies infectieuses, ainsi que consultant en recherche au Center for Infectious Diseases Research and Policy (CIDRAP) de la prestigieuse Université du Minnesota (UMN ).

Et aussi l’étude d’un ingénieur en mécanique avec une expérience en science des aérosols qui a également une bonne chaîne YouTube.

Cela peut vous intéresser : Ómicron : 13 questions sur la nouvelle variante, ses dangers et ses différences avec Delta

Les masques en tissu ou chirurgicaux agissent-ils contre Omicron ?

Ils travaillent, dans ce qu’ils peuvent apporter.

C’est-à-dire qu’ils sont modérément efficaces pour capturer les particules qui sortent de votre propre bouche (infectant les autres), mais offrent peu de protection contre les particules entrantes (nous infectant).

Bien sûr, un masque en tissu est bien mieux que rien. Mais il ne fournit qu’environ 30 à 60% de protection à l’utilisateur.

Et les interventions chirurgicales ne résolvent pas grand-chose d’autre non plus.

Car s’il est vrai qu’ils sont meilleurs et protègent entre 40 et 80 %, il est également vrai qu’ils manquent de coupe près du visage.

Et cela, qui nous permet de respirer beaucoup plus confortablement, provoque des pertes énormes qui nous permettent de contaminer plus facilement les autres ainsi que nous-mêmes. Surtout ce dernier.

Masques haute filtration

Avec la quantité de virus qui nous entourent depuis l’explosion de la variante Omicron, il est urgent que nous reprenions au sérieux la protection des masques. Encore plus grave qu’avant.

C’est pourquoi il faut savoir qu’il existe des masques bien plus efficaces.

Ils sont dits à haute filtration et offrent une protection à l’utilisateur entre cinq et dix fois supérieure à celle d’un masque en tissu, tout en offrant une protection importante aux autres.

Ainsi, alors qu’avec des masques chirurgicaux ou en tissu, le risque d’infection augmente dans les minutes qui suivent la présence d’autres personnes sans masque, des études concluent qu’avec l’utilisation de masques bien ajustés à haute filtration, ce même niveau d’exposition prendrait des heures pour devenir dangereux. .

De plus, ils réduisent considérablement le danger que représentent pour nous ces personnes qui portent des masques chirurgicaux sous le nez comme si c’était quelque chose d’inconfortable rien que pour elles.

Les respirateurs à masque filtrant vous donnent-ils une sensation d’étouffement ?

Pour commencer, autant il y a beaucoup de gens qui prétendent qu’ils les empêchent de respirer, la réalité est qu’il s’agit d’un problème plus psychologique que réel.

Car ce type de masque est composé de quatre couches de polypropylène non tissé, qui permettent la filtration des particules :

– La première couche, ou couche extérieure, est imperméable et est en polypropylène.

– Le second est réalisé dans le même matériau et est destiné à assurer une filtration supplémentaire.

– La troisième est une couche de polypropylène fondu, sur laquelle une charge électrostatique est appliquée pour piéger des particules encore plus petites.

– La quatrième est la couche intérieure hypoallergénique qui offre confort et commodité.

– Ils intègrent également un nez flexible en aluminium pour faciliter le réglage.

L’explication est que les fibres de polypropylène soufflées ont une taille micrométrique, environ 1/50 fois plus petite que le diamètre d’un cheveu humain, et sont largement espacées.

C’est pourquoi ils atteignent près de 99% de protection contre les aérosols respiratoires typiques du Covid-19, tout en ayant une respirabilité qui dépasse celle d’un masque en tissu à trois couches, qui est le plus courant.

C’est pourquoi le sentiment d’étouffement que beaucoup prétendent ne pas les utiliser pourrait être psychologique, mais il n’est pas réel.

Filtration, confort et ajustement

Lors du choix d’un masque, vous devez tenir compte de trois critères : la filtration, le confort et l’ajustement.

Et les respirateurs dont nous parlons offrent non seulement la filtration, mais aussi le confort de matériaux hautement respirants et un ajustement au visage obtenu grâce à la conception, à condition que nous les ajustions bien.

C’est ce qui fait des respirateurs une option si simple et efficace, car ils font circuler l’air à travers le masque et non autour de celui-ci.

Quels sont les respirateurs recommandés ?

Dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, les respirateurs recommandés sont des masques FFP2, toujours avec une supervision de l’UE qui garantit un produit de qualité.

Il en est de même aux États-Unis avec les masques KN95 ou en Corée du Sud avec le KF94.

Il existe même des masques à l’efficacité garantie pour les chanteurs et chorales. Ce sont les 9105 américains qui offrent une amplitude de mouvement complète pour la mâchoire et permettent à l’utilisateur de respirer comme si rien n’était sur le visage.