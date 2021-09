Quels masques sont les meilleurs pour voyager ?

La pandémie fait rage, nous sommes donc tous sur le marché pour acheter des N95 ou des KN95. Les vaccinations continuent de se déployer, mais grâce à la combinaison d’un nombre insuffisant de personnes ayant encore pris le vaccin et de l’augmentation de nouvelles souches de COVID-19, les masques sont toujours un élément nécessaire de la vie. Même si vous êtes vacciné, les experts soutiennent que pour empêcher la propagation du COVID-19 et limiter la propagation d’autres virus potentiellement dangereux, c’est une bonne idée de continuer à porter un masque.

Bien sûr, sans parler du fait que les masques sont toujours obligatoires dans de nombreux endroits. Les compagnies aériennes, par exemple, imposent toujours l’utilisation d’un masque pour les voyageurs, tandis que de nombreux autres emplacements intérieurs demandent aux clients de porter des masques à moins qu’ils ne mangent ou ne boivent. Il existe de nombreuses options de masques, mais selon les experts, le masque N95 continue d’être l’une des meilleures options.

Le masque N95, parfois appelé respirateur N95, n’est pas la même chose qu’un masque KN95. Oui, les noms prêtent à confusion, mais il existe des différences notables entre les deux types de masques. Les deux, heureusement, sont efficaces contre COVID-19 – même la variante Delta. Mais si vous n’avez pas encore acheté une nouvelle livraison de masques et que vous êtes curieux de connaître les différences, lisez la suite.

Comment fonctionne un masque N95 ? Et en quoi cela diffère-t-il du fonctionnement d’un masque KN95 ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Acheter un masque N95 vs KN95 : Différences et similitudes

Il existe de nombreuses similitudes entre les masques N95 et KN95. Les deux sont fabriqués à partir de couches de matériau synthétique et sont, bien sûr, conçus pour être portés sur la bouche et le nez. Typiquement, le matériau synthétique est un polymère plastique polypropylène, mais pas toujours. Ils sont tous les deux nécessaires pour filtrer 95% des particules de 0,3 micron. C’est de là que vient le « 95 » de leur nom.

Masque Kimberly-Clark N95 Source de l’image : Kimberly-Clark/Amazon

Mais quelles sont les différences entre les masques N95 et KN95 ? Eh bien, la principale différence a plus à voir avec la façon dont les masques sont certifiés que les masques eux-mêmes. Les masques N95 sont certifiés sur la base de la norme américaine, tandis que les masques KN95 sont certifiés sur la base de la norme chinoise. Cela signifie essentiellement que seuls les masques N95 sont certifiés pour les travailleurs de la santé aux États-Unis, malgré le fait que les masques KN95 offrent un niveau de protection similaire.

Le processus de certification ? Les masques N95 doivent passer un processus d’inspection du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), qui fait partie du CDC. Les entreprises américaines qui souhaitent fabriquer des masques KN95, en revanche, peuvent obtenir l’approbation de la FDA, qui fonctionne via une autorisation d’urgence pour une certification étrangère.

Il est important de noter que bien que la norme N95 soit basée aux États-Unis et que la norme KN95 soit basée en Chine, de nombreuses entreprises fabriquent des masques dans les deux régions, pour les deux normes. C’est-à-dire que les entreprises américaines peuvent fabriquer des masques certifiés KN95, tandis que les entreprises chinoises peuvent fabriquer des masques certifiés N95. Aucune des deux normes n’est vraiment supérieure à l’autre.

Il y a une différence mineure entre les deux normes. La norme N95 est un peu plus stricte en ce qui concerne la pression lorsque les utilisateurs inspirent et expirent. Cela peut rendre les masques N95 légèrement plus respirants.

Kimberly-Clark Professional N95 Pouch Respirator Prix catalogue : 57,90 $ Prix : 46,00 $ Vous économisez : 11,90 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

De manière générale, il y a une autre différence entre les masques N95 et KN95. Les masques N95 utilisent généralement des bandeaux pour garder un masque sur la tête du porteur. Les masques KN95, cependant, pourraient utiliser des boucles d’oreille à la place.

Contre quoi les masques N95 et KN95 protègent-ils ?

Comme mentionné, les masques N95 et KN95 sont nécessaires pour filtrer 95% des particules de 0,3 micron. Cela les rend bien meilleurs que la plupart des revêtements en tissu et des masques chirurgicaux.

0,3 micron est incroyablement petit – et bien plus petit que la majorité des gouttelettes et des particules qui sont expirées lorsque nous éternuons, toussons et parlons. Le coronavirus lui-même mesure environ 0,1 micron – cependant, le virus est presque toujours attaché à une gouttelette quelconque lorsqu’il se propage par la toux et les éternuements. Cela signifie que malgré la petite taille, les masques N95 et KN95 sont toujours très protecteurs contre le coronavirus.

L’un des plus grands avantages des masques N95 et KN95 par rapport aux masques en tissu standard est qu’ils sont bien ajustés autour du visage, sans grandes fissures ni trous pouvant laisser passer des gouttelettes. Cela contribue à les rendre beaucoup plus efficaces.

Les masques N95 sont-ils réutilisables ?

Bien que les masques N95 soient bien meilleurs pour filtrer et offrent un ajustement plus serré que les masques en tissu, ils ne sont malheureusement pas réutilisables. Les masques N95 sont conçus pour une utilisation unique, pas pour des jours ou des semaines d’utilisation. Il existe des machines de décontamination pour les masques N95, cependant, la plupart des gens voudront simplement utiliser un nouveau masque chaque fois qu’ils en auront besoin.

Masque facial Powecom KN95 Source de l’image : Powecom/Amazon

Comme le suggère la FDA, pour jeter un masque N95, placez-le dans un sac en plastique, puis immédiatement à la poubelle. Ensuite, lavez-vous immédiatement les mains.

Les masques KN95 sont-ils réutilisables ?

Comme les masques N95, les masques KN95 sont conçus pour un usage unique. Cela signifie qu’ils doivent être jetés après une seule utilisation – pas utilisés pendant plusieurs jours ou semaines.

Comment repérer les faux masques N95 et KN95

Il peut parfois être difficile de repérer les masques N95 et KN95 faux ou contrefaits. Il y a cependant quelques points à surveiller lors de l’achat d’un masque N95. Voici quelques signes qu’un masque N95 est une contrefaçon. Ceux-ci ne s’appliquent pas nécessairement aux masques KN95.

Le masque a des boucles d’oreille au lieu de bandeaux Le tampon d’approbation NIOSH n’est pas présent, ou il est incorrect ou mal orthographié Il n’y a pas de numéro d’approbation La société prétend que le masque est approuvé pour une utilisation par les enfants La conception du masque a été modifiée Le numéro de lot du fabricant n’est pas affiché sur le masque

Il peut être un peu plus difficile de repérer les faux masques KN95 aux États-Unis Cela dit, quelques astuces pourraient vous aider à vous assurer que vous achetez la vraie affaire. Il est important de faire vos recherches et de vous assurer que vous achetez dans un magasin réputé. Idéalement, le fabricant fournira des résultats de laboratoire et des vidéos prouvant ces résultats.

Où acheter des masques N95 en ligne

Il existe un certain nombre de vrais fabricants de masques N95 que vous pouvez trouver en ligne. Cependant, l’endroit le plus simple pour les acheter est peut-être sur Amazon. Toutes les annonces ne concernent pas de vrais masques N95 sur Amazon, mais nous avons trouvé quelques magasins réputés que vous pouvez acheter ci-dessous.

Kimberly-Clark Professional N95 Pouch Respirator Prix catalogue : 57,90 $ Prix : 46,00 $ Vous économisez : 11,90 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Masque respiratoire N95 approuvé par NIOSH – Paquet de 20 Prix catalogue : 58,95 $ Prix : 49,95 $ (2,50 $ / compte) Vous économisez : 9,00 $ (15 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Où acheter des masques KN95 en ligne

Comme mentionné, il peut être un peu difficile de trouver des masques KN95 réputés. Cependant, nous avons fait des recherches pour que vous n’ayez pas à le faire. Voici quelques options de masques KN95 solides à acheter.

Masque facial Powecom KN95 pour hommes et femmes Prix catalogue : 12,04 $ Prix : 8,42 $ Vous économisez : 3,62 $ (30 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Dr. Family 20 unités de masques faciaux jetables KN95 Prix catalogue : 29,99 $ Prix : 24,99 $ (1,25 $ / compte) Vous économisez : 5,00 $ (17 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission