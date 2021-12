Quels matchs de Premier League sont annulés cette semaine et quels matchs sont en danger ? Brentford contre Manchester United reporté avec des doutes sur Leicester contre Tottenham et Arsenal contre West Ham

Les matchs s’enchaînent rapidement en Premier League alors que le programme hivernal commence à s’accélérer avant la saison des fêtes.

Mais malheureusement, une augmentation majeure des cas de COVID-19 commence à faire des ravages dans le calendrier de haut vol.

Un certain nombre de clubs de Premier League ressentent la pression

Les clubs de tout le pays commencent à signaler davantage de tests positifs et, dans certains cas, cela commence à avoir un impact sur le nombre de joueurs disponibles pour emmener sur le terrain un jour de match.

Alors, quels matchs en milieu de semaine ont été annulés et quels matchs sont en danger ?

Nous avons déjà vu un concours reporté en raison de COVID-19 cette semaine alors que le voyage de Manchester United à Brentford mardi soir a été annulé.

Une déclaration sur le site officiel de United disait : « Manchester United peut confirmer que notre match de Premier League au Brentford FC, le mardi 14 décembre à 19h30, a été reporté et sera reprogrammé en temps voulu.

« Après la confirmation par PCR des tests LFT Covid-19 positifs parmi le personnel et les joueurs de la première équipe, l’épidémie nécessite une surveillance continue.

.

Le match de Manchester United contre Brentford a déjà été annulé

« Une décision a été prise de fermer les opérations de la première équipe au Carrington Training Complex pendant 24 heures pour aider à minimiser le risque d’infection supplémentaire, et les personnes testées positives s’isolent conformément aux protocoles de la Premier League.

« Compte tenu de l’annulation de l’entraînement et de la perturbation de l’équipe, et avec la santé des joueurs et du personnel comme priorité, le Club a demandé que le match soit réorganisé. Le conseil d’administration de la Premier League a pris la décision de reporter sur la base des conseils des conseillers médicaux.

« Manchester United regrette les désagréments causés au Brentford FC et aux fans des deux clubs par Covid-19. »

Cependant, ce n’est pas le seul match qui risque d’être annulé.

GETTY

Cela a été une couple de semaines difficiles pour Conte

Le voyage de Tottenham pour affronter Leicester est étroitement surveillé en raison de l’épidémie de la semaine dernière dans l’équipe d’Antonio Conte, une décision devant être prise pour savoir si le match arrive trop tôt.

L’affrontement d’Arsenal avec West Ham est également à surveiller avec des rapports de . affirmant qu’un certain nombre de membres du personnel du nord de Londres ont été testés positifs.

Brighton s’assure également de faire tout ce qu’il peut après avoir vu au moins trois joueurs testés positifs avant leur compétition avec les Wolves.

GETTY

Arsenal commence également à ressentir la morsure de l’augmentation des cas de COVID

Ailleurs, il n’y a eu aucune suggestion de report avec Manchester City contre Leeds et Norwich contre Aston Villa en direct sur talkSPORT 2 ce soir.

Burnley contre Watford et Crystal Palace contre Southampton devraient avoir lieu mercredi tandis que Liverpool contre Newcastle et Chelsea contre Everton jeudi soir devraient également se dérouler comme prévu.

Tous les jeux qui auront lieu cette semaine seront exclusivement en direct sur le réseau talkSPORT.