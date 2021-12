Quels matchs du Boxing Day ont été reportés ? Liverpool vs Leeds et Wolves vs Watford parmi les matches de Premier League à venir, tandis que l’EFL a subi un grand nombre de défaites en matches

Le Boxing Day est généralement une journée remplie de football festif, mais cette année semble être un peu différente.

En raison de la pandémie de COVID-19 en cours, nous avons déjà vu un certain nombre de matches annulés alors que les équipes s’attaquent aux épidémies dans les équipes.

Liverpool et Leeds ont vu leur match reporté

Dans l’état actuel des choses, le décompte des matchs reportés s’élève à 21 dans la Premier League et la Ligue de football anglaise.

Deux matches de Premier League ont déjà été touchés avec Liverpool contre Leeds United et Wolves contre Watford tombant sous le coup de la pandémie.

Dans le championnat, six rencontres sont déjà tombées, dont Fulham contre Birmingham City, Millwall contre Swansea City, Peterborough United contre Reading

Sept matches de League One sont annulés avec Portsmouth contre Oxford United, Gillingham contre Ipswich et Sheffield Wednesday contre Burton, les matchs les plus prestigieux annulés tandis que huit matches de League Two ont également été annulés.

D’autres matches devraient être ajoutés à la liste et avec un calendrier chargé au cours de la période hivernale, il est probable que d’autres journées de match pourraient être affectées par la dernière épidémie.

Watford de Claudio Ranieri a également vu son affrontement avec les loups annulé

Voici la liste complète des matches de Premier League et d’EFL reportés avant le Boxing Day.

première ligue

Liverpool contre Leeds United

Les loups contre Watford

Championnat

Barnsley contre Stoke City

Cardiff City contre Coventry City

Fulham contre Birmingham City

Millwall contre Swansea City

Peterborough United contre Reading

Preston North End contre Sheffield United

L’affrontement à domicile de Sheffield mercredi avec Burton a également été reporté

Ligue 1

AFC Wimbledon contre Charlton Athletic

Bolton Wanderers contre Morecambe

Crewe contre Wigan

Gillingham contre Ipswich Town

Portsmouth contre Oxford United

Sheffield mercredi contre Burton Albion

Wycombe Wanderers contre Cambridge United

Ligue 2

Bradford City contre Harrogate Town

Bristol Rovers contre Sutton United

Exeter City contre Swindon Town

Leyton Orient contre Colchester

Comté de Newport contre Forest Green Rovers

Northampton Town contre Walsall

Port Vale contre Salford

Stevenage contre Crawley Town